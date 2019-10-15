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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (765) Смирнов Андрей (2)

 "Споры про алименты могли бы заканчиваться апелляцией", - замглавы ОП Смирнов о том, как разгрузить Верховный Суд

Верховный Суд должен рассматривать только дела, соответствующие определенным критериям. Это позволит сократить количество судей с почти 200 до 100.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил Андрей Смирнов - заместитель главы Офиса Президента, координирующий судебную реформу и деятельность правоохранительных органов.

"Необходимо установить четкие критерии и основания, по которым дело может быть пересмотрено в Верховном Суде. На сегодняшний день отдельные палаты завалены невероятным количеством дел, а это невыносимая нагрузка на судей. Другими словами, споры про алименты могли бы заканчиваться апелляцией", - сказал он.

По словам Смирнова, это особенно актуально в сфере реформы Верховного Суда, предусмотренного, в частности, президентским законопроектом №1008 (принят Верховной Радой в первом чтении).

Читайте на Цензор.НЕТ: Не нужно по каждой пойманной мыши выходить на пресс-конференцию и заниматься самопиаром, - замглавы ОП Смирнов о работе НАБУ и ГПУ

Также, считает замглавы ОП, нужно пересмотреть основания для вынесения судами обеспечительных определений.

"Достаточно сложно объяснить высокому зарубежному гостю, почему судья районного суда в рамках рассмотрения дела вынесла определение, которым запретила стороне процесса – гражданину Великобритании, пользоваться, например, квартирой, в которой он живет и передала ее на ответственное хранение не связанному с процессом лицу", - пояснил Смирнов.

Также на Цензор.НЕТ: "Просителей" и "решал" от президента нужно посылать подальше и обращаться в компетентные органы, - замглавы ОП Смирнов

По его словам, этой нормой закона часто пользовались умышленно, чтобы "отжать" имущество.

Полный текст интервью с Андреем Смирновым читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3154035
 
 
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Конечно, ввели в закон, что должен отстегивать 25% от заработка, что при определенном заработке мужа может быть так, что на 25% может отлично жить не только ребенок, ну и жена с новым. Из-за этого и ВС подключают. Надо вводить не процент, а конкретную сумму на ребенка, рассчитать не сложно потребности ребенка.
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Я ну трудовые споры уже заканчиваються апеляцией. Полный беспредел.
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нет, дорогой...
каждый имеет право подавать свое дело..и иногда Верховный суд как последняя инстанция для человека, ищущего справедливости ...ну а потом уже международные... для сильно обиженных и не стесненных материально
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Тут уже все придумано до нас
Зачем это изобретение велосипеда

Возьмите за модель одну из судебных систем Запада и внедрите

Учитывайте, правда, что не прецедентная система права в Украине накладывает определённые особенности
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