EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 За рубежом
  3374  86
Все про:МИД РФ (1262) День защитника Украины (107)

 "Открыто звучали призывы к гражданскому неповиновению", - в МИД РФ испугались празднования Дня защитника Украины

Министерство иностранных дел Российской Федерации увидело в праздновании Дня защитника Украины "неонацистскую акцию" с "агрессивными лозунгами" и призывами к "войне с Россией до победного конца".

Соответствующий комментарий Департамента информации и печати МИД РФ размещен на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году неонацисты в ультимативной форме требовали от властей страны не допустить реализации договоренностей "нормандского формата" по разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе и имплементации "формулы Штайнмайера". Открыто звучали призывы к гражданскому неповиновению и "войне с Россией до победного конца"", - считают в МИД РФ.

Российских дипломатов возмутил и состоявшийся в Киеве марш УПА. "К сожалению, в современной Украине подобные акции становятся обыденным явлением", - отмечают в ведомстве Лаврова.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве. ВИДЕО

Особо отметили в МИД РФ посещение премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком вечеринки ветеранов в Docker pub. "А.Гончарук выступил с приветственным словом на одиозном концерте украинской неонацистской рок-группы", - описывают случившееся в Москве.

Российские дипломаты призывают международные структуры "побудить Киев к противодействию таким тенденциям, выполнению обязательств по мирному урегулированию в Донбассе и соблюдению основных прав и свобод всех членов многонационального украинского общества".

Также на Цензор.НЕТ: Гончарук о реакции на посещение им ветеранской вечеринки: "Самое малое, что я мог сделать для наших защитников"

Источник: https://censor.net.ua/n3154027
 
 
 Топ комментарии
 
Российских дипломатов возмутил состоявшийся в Киеве марш УПА
-------------
Истерикой рАссийского МИДа довольна........
 показать весь комментарий
 
Не ври лошадь! Призывы звучали не к войне с РФ, а к отражению российской агрессии, и защите украинской земли. Такие же призывы как во время ВОВ против немцев.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мокшани верещать - одже патріоти праві. А так їм бажалося рабського стану українського суспільства, та щирого схвалення Зєкапітуляції. А дзюськи!
 показать весь комментарий
 
 
Скоро Лавров с Путиным будут Зеле помогать давить патриотов. Спелись называется,дружки.
 показать весь комментарий
 
 
путін боїться щоб патріоти не почали свої військові акції на території росії по знищенню терористів в місцях їх постійної дислокації - на дачі у путіна!
 показать весь комментарий
 
Руцкаязычного младенца тоже распяли на параде ?
 показать весь комментарий
 
 
Ну куда же без этого атракциона, это же хит всех времен.
 показать весь комментарий
 
 
Руцкаязичний младєнєц обов'язково фарширується снігерями та запікається в духовці ( можна на кострі). Це блюдо подається на голому тілі згвалтованої ( обов'язково добровльцем-"фашистом") ЕПІЛЕПСІЧНОЇ ПЕНСІОНЕРКИ РОБОМ З з луганська чи донецька. Нічого не забудьте і не переплутайте інакше буде не скрєпно...
 показать весь комментарий
 
 
Нам по приколу их визг. На рашкс 24 вчера так истерили.
 показать весь комментарий
 
 
Вы еще эту херню смотрите? Это какие нервы иметь нужно.
 показать весь комментарий
 
"неонацисткая группа" - это конюшня под названием "МИД РФ".
 показать весь комментарий
 
 
Российских дипломатов возмутил состоявшийся в Киеве марш УПА
-------------
Истерикой рАссийского МИДа довольна........
 показать весь комментарий
 
 
Праздник однозначно удался. С призами и бонусами.
 показать весь комментарий
 
 
Да, день вчера был зачетный. Погода, праздник, парад и под конец футбол. Это была вишенка на торте.
 показать весь комментарий
 
 
***
не пойму чего же
требует душа
то ли пастернака
то ли беляша
 показать весь комментарий
 
 
Нас взагалі не повинна цікавити думка кацапів. Пішли вони нах**. У нас своя історія і свої герої.
 показать весь комментарий
 
 
Не ври лошадь! Призывы звучали не к войне с РФ, а к отражению российской агрессии, и защите украинской земли. Такие же призывы как во время ВОВ против немцев.
 показать весь комментарий
 
 
Российский МИД защищает украинскую власть? Молодец, Володя, старшие тебя хвалят.
 показать весь комментарий
 
 
Так пуйло на день ранее говорил Зебилу чтоб угомонил Билецкого кто блокирует отвод,мы не кацапы кричать пазор и делать селфи в автозаке не будем,разве что из спаленого если попрут против людей и начнется замес
 показать весь комментарий
 
 
"Гончарук выступил с приветственным словом на одиозном концерте украинской неонацистской рок-группы"
Меня такие похвалы радуют. Хотя мало, конечно "Открыто звучали призывы к гражданскому неповиновению", - в МИД РФ испугались празднования Дня защитника Украины - Цензор.НЕТ 5997
Источник: https://censor.net.ua/n3154027
 показать весь комментарий
 
 
а ковтун с труханом в московии - все справедливо.
 показать весь комментарий
 
Ну для Баканова это не враг. Для него и Портнова главный враг сейчас - Порох.
 показать весь комментарий
 
лаврову или захаровой мне кажется по барабану -марш упа или оун или сам бандера промарширует по крещатику.. отписались по протоколу и пожрали над лозунгами " война с россией до победного конца" и пошли по своим делам, забыв через пару минут что там в киеве происходит..
 показать весь комментарий
 
 
Европейцам надо провести экспертизу, действительно ли "Сокира Перуна" неонацистская рок-группа. И принять меры в случае подтверждения.
 показать весь комментарий
 
 
Давно пора принять меры против неонацистской помойки - Лапотного Рейха.
 показать весь комментарий
 
 
русский, а может ваш мид проверить на наличие нео-нацистской идеологии?
 показать весь комментарий
 
 
мы сами будем решать что нам делать, подсказки тех кто по уши в говне, ну точно не советники для нас, так что лишнехромосом - крепчайся и молча переноси все тягати созданные хозаином.
 показать весь комментарий
 
ну если даже и москали шо то услышали то надеюсь и наш Вовочка тоже услышал и сделал правильные выводы
 показать весь комментарий
 
 
Услышать то он услышал, только правильные выводы сделает вряд ли.
 показать весь комментарий
 
 
"Виводи", чи виділення в нього спонтанні від слова "війна"
 показать весь комментарий
 
а чего они ждали? балалаек и хороводов на Майдане?
 показать весь комментарий
 
 
Другими словами, конеголового расстраивает факт, что украинцы не очень хотят пэтькины подписулькы с ****** исполнять. О как сюжет закручивается
 показать весь комментарий
 
 
Что,и сегодня проклятый Петя в штаны тебе навалял?Когда он только успевает?
 показать весь комментарий
 
 
Українці не хочуть зелін подпісулькі виконувати, Петя з ****** нічого не підписував.
 показать весь комментарий
 
 
Яке розведення сил? Чиїх? Яка німецька формула? Формула повинна бути тільки одна - українська, бо війна йде на нашій землі, бо гинуть українці. А вона така - нах за поребрік! Крапка.
 показать весь комментарий
 
 
Призывы к неповиновению порошенковской власти не интересовали МИД РФ, а в отношении зеленых человечков интересуют, значит что-то здесь не так
 показать весь комментарий
 
 
пинетки у ***** не менее удивительные )))) на лабутенах нах )))
 показать весь комментарий
 
 
есть Маленький Мук... а есть Маленький Пук )))
 показать весь комментарий
 
 
Україна як була бандерівською, так нею і залишилась. Звикайте.
 показать весь комментарий
 
 
Набагато краще бути бандерівської країною, ніж зебіло-хуйловською.
 показать весь комментарий
 
 
Праздновали в Украине но испугались на Рашке. Все никак чекисты не могут принять, что Украина это отдельное государство и может праздновать что хочет. А МИД РФ может идти в жеппу.
 показать весь комментарий
 
 
Эээээ, так мид рф вроде как раз в самом центре отой жопы и располагается. "Открыто звучали призывы к гражданскому неповиновению", - в МИД РФ испугались празднования Дня защитника Украины - Цензор.НЕТ 4024
 показать весь комментарий
 
 
Тобто росія обосрамшисть. Це є добре.
 показать весь комментарий
 
 
МИД Раисси по ходу украл методичку у ЗЕбилов и разговаривает точно теми же штампами что и все ЗЕбилы. Совпадение???
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так вы, зебилы, с одной руки с МИД РФ кормитесь и на одну с ними мельницу воду льете.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
И как бы чисто случайно торговые партнеры сывочолого гетьмана с Окупационной платформы вчера так же заговорили о нацыздах.
 показать весь комментарий
 
Да странно ведь кумы Медведчука почему то в СЛуге УРода. Кстати ЗЕбил а кто сейчас торгует на крови?? И почему злочинна торговля на крови никак не заканчиваеца?? И когда ЗЕкловун прекратит торговлю на крови???
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мертвечук - крестный папа Миши Порошенко. Истчо вопросы у тебя зебила будут?
 показать весь комментарий
 
 
И Крёстный отец Слуги УРода и торговый партнёр хозяина ЗЕкловуна Бабломойского. Кстати ЗЕбил а когда ЗЕкловун отменит тарифы злочинного бариги, покончит с Ротердам+, и прекратит тарифный геноцид? Бо шо то всё застопорилось..Шо там с тарифным геноцидом ЗЕбил? Или всё тарифы от бубочки уже хорошие??
 показать весь комментарий
 
 
Еще раз мокну тебя зебила в твое же дерьмо: твой Святой Пэця с 2014-го как только мог обсирал националистов, устроив провокацию с гранатами под ВР. А теперь вы примазываться к националистам пытаетесь? Вы или трусы оденьте или крестик снимите.
 показать весь комментарий
 
 
правакации, гранаты, митинг купленный кококо..фошизды, хунта..парашенко платит всем па 1000 кококо МИД Раисси тебя поддерживает ЗЕбил.
 показать весь комментарий
 
 
Зебила ты в зеркале видишь. И вы пять лет обсирали националистов, баснями, что ВО "Свобода" кормились с рук Януковича, а теперь вы стали за националистов пережовывать и поддерживать их?
 показать весь комментарий
 
А почему по Киеву московитский пропагандон разгуливает? Он чей партнер?
 показать весь комментарий
 
 
опять конемордой лаврушке вместо сена коноплю подсыпали.
 показать весь комментарий
 
 
Давно вже став звичним плакат - "Крапля нікотину вбиває коня!"
 показать весь комментарий
 
 
не не... не надо дискредитировать растения. доказано что мир роиси возит диппочтой :
"Открыто звучали призывы к гражданскому неповиновению", - в МИД РФ испугались празднования Дня защитника Украины - Цензор.НЕТ 4591
 показать весь комментарий
 
Гончарук действительно умственно отсталый.
 показать весь комментарий
 
Як говорив великий поліглот і госпідар мікола янавічь : "*****". Війна з кацапнею вже триває шостий рік, а гірше війни від них очікувати вже нічого..
 показать весь комментарий
 
 
Всем срать что там вякают кацапо-фашисты с помойной ямы 404.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх