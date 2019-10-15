 Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа", - Кличко

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. Копия соответствующего определения КС опубликована на его сайте, информирует Цензор.НЕТ.

Кличко напомнил, что данное представление было подано в КС 28 августа.

"В представлении указывалось, что, как определено Конституцией Украины, в Киеве первично и полноценно действует местное самоуправление в Украине с особенностями, которые устанавливает закон о столице. Статья 141 Конституции предусматривает, что территориальная громада Киева на открытых и прямых выборах избирает мэра. И именно он председательствует на заседаниях Киевсовета и возглавляет его исполнительный орган, сроком на 5 лет", - подчеркнул Кличко.

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Он отметил, что КС еще в 2003 году своим решением дал разъяснения, что киевский городской глава, избранный громадой, должен быть назначен и главой Киевской городской государственной администрации. То есть, назначение исключительно киевского городского главы на должность главы КГГА президентом Украины не является совмещением должностей, а является формой выполнения городским головой "ex officio" своих полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины, считает Кличко.

Мэр отметил, что принятый парламентом в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины" противоречит ряду статей Конституции в части основных оснований осуществления в столице местного самоуправления.

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Представление относительно официального толкования Конституции в части осуществления местного самоуправления в столице было подано в Конституционный суд 51 народным депутатом.

Напомним, 3 октября Рада одобрила в первом чтении законопроект о столице, разделяющий полномочия мэра Киева и главы КГГА.