 Украинский политзаключенный в России Шумков объявил голодовку

Как передает Цензор.НЕТ, фото письма, в котором Шумков сообщил о своем намерении, опубликовала в Фейсбуке тетя политзаключенного Людмила Шумкова.

"Насчет переговоров – я так понял, что российская сторона шантажирует наших, связывая вопрос обмена с отводом войск и внесением изменений в Конституцию Украины. То есть, использует нас и наши жизни, как рычаг давления, чтобы Украина пошла на нужные им уступки", – отметил Шумков в письме.

Он подчеркнул, что нет никакой реакции на обращение уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой к ее российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой обеспечить соблюдение его прав в СИЗО. (Во время встречи со своим адвокатом Шумков сообщил об усилении физического и морально-психологического давления на него со стороны сотрудников колонии, кроме того, у него ухудшилось состояние здоровья).

Политзаключенный добавил, что сам несколько раз направлял обращения к Москальковой, однако ответа или какой-либо реакции на них так и не получил. В письме Шумков также рассказывает, что администрация колонии продолжает выписывать ему акты за отказы проводить уборку во дворе, куда заключенных выводят на прогулки. "В связи с этим всем я принял решение с завтрашнего дня (14 октября) начать голодовку с требованием прекратить шантаж с использованием нас, заключенных на переговорах в минском и нормандском форматах, ну и чтобы наконец-то российский омбудсмен отреагировала на мои письма и публичное заявление Денисовой. Надеюсь, что мою позицию услышат и другие наши политузники в российских тюрьмах и поддержат" – написал он.

Тетя Шумкова обратилась к Денисовой с просьбой обратить внимание на ситуацию.

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