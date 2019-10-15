 Милованов перечислил предприятия, которые должны остаться в госсобственности и назвал цели приватизации

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине сейчас 3 643 объекта, в которых государство имеет большую долю собственности. Из них 2 300 более-менее живые, остальные надо признать банкротами. Причем более тысячи из них - были в списке запрещенных к приватизации", - отметил он, добавив, что в мире количество госпредприятий насчитывает единицы.

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По его словам, у государства должны остаться объекты, обеспечивающие его безопасность, являющиеся естественными монополиями, имеющие жизненно важное значение для общества, а также предприятия, чьи услуги / товары не могут выполняться / производиться рынком.

Милованов также назвал основные цели приватизации госпредприятий: борьба с коррупцией, привлечение дополнительных поступлений в бюджет, привлечение прямых инвестиций и инвесторов.

Напомним, 2 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1054-1, который предлагает отменить перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.