 Милованов перечислил предприятия, которые должны остаться в госсобственности и назвал цели приватизации

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.
"В Украине сейчас 3 643 объекта, в которых государство имеет большую долю собственности. Из них 2 300 более-менее живые, остальные надо признать банкротами. Причем более тысячи из них - были в списке запрещенных к приватизации", - отметил он, добавив, что в мире количество госпредприятий насчитывает единицы.
По его словам, у государства должны остаться объекты, обеспечивающие его безопасность, являющиеся естественными монополиями, имеющие жизненно важное значение для общества, а также предприятия, чьи услуги / товары не могут выполняться / производиться рынком.
Милованов также назвал основные цели приватизации госпредприятий: борьба с коррупцией, привлечение дополнительных поступлений в бюджет, привлечение прямых инвестиций и инвесторов.
Напомним, 2 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1054-1, который предлагает отменить перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.
Пункты приема металлолома заработают с новой силой.
та ладно...а вот Гончарук считает что Укрзализницю надо ахметову продать...только хитро, по частям и самое доходное - грузоперевозки...так, что и дробить/продавать её не будешь?))) Ахметка же проплатил уже гочаруку наверное а тут такое заявление...)
Пример подобных "единиц" франзузкий автоконцерны Рено и Пежо ... когда-то основанные абсолютно частными французами .
У Рено французкое правительство является наибольшим акционером , а у Пежо у правительства равная доля с другими двумя собственниками .
Не так давно правительство США не дало обанкротиться абсолютно частной компании General Motors , выкупив у её владельцев большой пакет акций ...
Это всемирная тенденция , когда оказывается , что правительственные структуры гораздо более организованны и целенаправленны в будущее , чем частники , которых кроме их личной (чаще всего - ситуативной и единовременной) прибыли ничего не колышет .
Правительства заботятся не только о прибыльности предприятий тут и сейчас , но и о далёких перспективах развития , о рациональном сохранении рабочих мест .
И чем больше компании , тем более оне подверженны подобным тенденциям . Когда при падении акций на 1.5.. 3% тут же увольняются целые отделы и цеха .... сворачиваются перспективные проекты . Увольняют всех вподряд и чаще всего сохраняются самые удобные для менеджмента сотрудики - в основном начальники , секретари и отделы кадров . И те , кто усердно лижат зад начальству .
Корпорациями , часто очень наукоёмкими и ноухавными управляют узколобые финасисты - полные профаны в инженерии и вообще в науке . В их понимании - любого ценного и дорогого спеца можно заменить на двух менее ценных , если на рынке труда большой выбор за меньшие бабосы .
Частник в корпорациях обычно узколобый пень и профан , сделавший карьеру в финансовом секторе и в управлении персоналом .
Поэтому в мире уже давно поняли , что "настоящий хозяин" (как любили рассуждать в позднесофковый и раннепостсофковые периоды) , а в реальном рынке это хорошо лишь для малого и среднего бизнеса . Но для корпораций - но либо никак не лучше , либо гораздо хуже , чем собственник акционерный . А из всех акционеров наиболее системный и мощный - это правительство (имеющее бюджетную и административную "подушку безопасности") либо какая-то общественная организация ... например - пенсионный фонд или мэрия мегаполиса .