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 Политика Украины, За рубежом
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 Дудка и Бессарабов есть в списке предстоящего обмена пленными между Украиной и РФ

Жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, которых в России назвали "украинскими диверсантами" и приговорили к 14 годам колонии строгого режима, включены в список следующего обмена пленными между Украиной и Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфаксу" сообщила адвокат обвиняемых Оксана Железняк.

"Да, они давно включены в этот список", - ответила Железняк на вопрос журналистов.

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Также она сообщила "Крым.Реалии", что Дудка и Бессарабов собираются оспорить решение российского апелляционного суда, который оставил в силе приговор горсуда Севастополя.

"Безусловно, они расстроены решением суда. Для Дудки, в частности, в его возрасте это смертный приговор", - добавила адвокат.

Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года.

4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого.

Источник: https://censor.net.ua/n3154004
 
 
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В Ливии погиб боевик «Беня» из РФ, воевавший на Донбассе... обмену не подлежит
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Вы лучше пленных наших солдат воевавших еще с 2014 года освобождайте а не етих сепарков которые в крым отдыхать поехали
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Менять В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ нужно наших солдат.
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Це безкінечний процес.І може деяким громадянам цікавіше взнати не КОГО ,а НА КОГО виміняли ?
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