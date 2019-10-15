 Дудка и Бессарабов есть в списке предстоящего обмена пленными между Украиной и РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфаксу" сообщила адвокат обвиняемых Оксана Железняк.

"Да, они давно включены в этот список", - ответила Железняк на вопрос журналистов.

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Также она сообщила "Крым.Реалии", что Дудка и Бессарабов собираются оспорить решение российского апелляционного суда, который оставил в силе приговор горсуда Севастополя.

"Безусловно, они расстроены решением суда. Для Дудки, в частности, в его возрасте это смертный приговор", - добавила адвокат.

Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года.

4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого.