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 Политика Украины, Общество
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Все про:НАБУ (2905) ГПУ (9383) пресс-конференция (234) Смирнов Андрей (2)

 Не нужно по каждой пойманной мыши выходить на пресс-конференцию и заниматься самопиаром, - замглавы ОП Смирнов о работе НАБУ и ГПУ

Замглавы Офиса Президента Андрей Смирнов убежден, что преждевременное раскрытие деталей громких коррупционных дел правоохранительными органами на пресс-конференциях вредит их расследованию и является по своей сути не более чем самопиаром.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Вызовите к себе человека, вручите уведомление о подозрении и необходимые представления, проведите допрос, закройте первый процессуальный цикл, сложите целостную картину ситуации и идите хоть на пресс-конференцию, хоть на саммит по борьбе с коррупцией. Нет, вы сначала выходите на пресс-конференцию, на всю страну показываете плёнки, на которой засвечиваете всех предполагаемых участников ситуации, а потом вызываете людей на допросы", - отметил Смирнов, комментируя пресс-конференцию НАБУ по судье ОАСК Вовку.

По его словам, такими дествиями правоохранители "дают право защитникам этих людей эффективно пользоваться ситуацией".

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"Руководители-блогеры, ежедневно пишущие посты и ведущие телеграмм-каналы, это, наверное, не то, что бы мы хотели. И не нужно по каждой пойманной мыши выходить на пресс-конференцию... Используйте процессуальный инструментарий и после этого к вам сами придут журналисты и попросят провести брифинг. А не анонсируйте его за два дня для показа кино с пленками. Ситуация типична практически для всех учреждений. У гражданского общества, президента и Офиса президента немного другие ожидания от этих институтов", - заключает Смирнов.

Полный текст интервью с Андреем Смирновым читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3154001
 
 
 Топ комментарии
 
***
свинья увидевшая во дворе мангал,
сразу стала гавкать на прохожих и ловить мышей в подвале...)))
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Вот у Порошенко пыль ниже пускали
Расследовали убийства Небесной сотни, Гандзюк, коррупционерам поотрубали руки

А как посадили Грымчака за взятку! Молодец Луценко
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Когда тебя уже деактивируют наглухо за постоянное цитирование российской пропаганды: то хуйло, вчера была Захарова с Пушковым
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свинья увидевшая во дворе мангал,
сразу стала гавкать на прохожих и ловить мышей в подвале...)))
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Во-во
Мы и так скажем спасибо когда реально будут доведённые до приговоров дела
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Мы и так скажем спасибо/ та же писательница:нашу Урсулу признали одним из самых лучших министров.Вряд вряд ли урсулы из страны союзницы Путина скажут спасибо украинцам.
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Поки під Києвом мостяться та тягнуться у небо численні сиротинські "фавели" суддів, прокурорів, ментів та інших чинуш - роботу цих контор вважаю незадовільною..
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А ща там свинарчуки?
Бронежелет зельцману подарили?
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фейк свою работу выполнил.

про него можно забыть
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- На что же тогда полиция, как не для того, чтобы наказывать нас за наш длинный язык?
- Читали об этом, Швейк? - Не читал.
- Знаете про это? - Не знаю.
- А знаете, в чем дело? - Не знаю и знать не желаю.
- Все-таки это должно было бы вас интересовать… (с)
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Узеленскава пыль в глаза пускают. Видимость бурной деятельности создают. ЗЕбилы, что тут ещё скажешь.
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Вот у Порошенко пыль ниже пускали
Расследовали убийства Небесной сотни, Гандзюк, коррупционерам поотрубали руки

А как посадили Грымчака за взятку! Молодец Луценко
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Порошенко / Да знаем, знаем. "Братская дружба" с украинцами, но без Порошенко: Кремль опубликовал послание Путина.1.
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Когда тебя уже деактивируют наглухо за постоянное цитирование российской пропаганды: то *****, вчера была Захарова с Пушковым
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Когда тебя уже деактивируют наглухо/ провокатор «Диарея» под флажком путинской шлюхи Меркель облегчается на головы украинцам, а затем стучит на тех кому это не нравится.
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Фрау штази в курсе дела, куда именно ниже «пускал пыль» Порошенко.
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Ничего, мы подождем.
Главное, что бы был результат. Не нужно по каждой пойманной мыши выходить на пресс-конференцию и заниматься самопиаром, - замглавы ОП Смирнов о работе НАБУ и ГПУ - Цензор.НЕТ 7776
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Бубочка 14 часов о мышах рассказывал - ему можно. Не нужно по каждой пойманной мыши выходить на пресс-конференцию и заниматься самопиаром, - замглавы ОП Смирнов о работе НАБУ и ГПУ - Цензор.НЕТ 3270
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про свинарчукгейт-двигатель комика на выборах- тишина.Новым свинарчукам у корыта не до свинарчуков предыдущих.
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так а больше показать то и нечего(((((((((((
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Ждем пресс-конференций в ближайшее время.
Цензор, так можно, без упоминания количества дел?

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Желаю НАБУ/ГПУ поймать сообща хотя бы одну мышку.
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Ой! Моя любимая. Шоколадная! Только эту мышку им не поймать. Дюже она шустрая.
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