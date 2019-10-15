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 Общество
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Все про:Киев (18024) застройка (556) Небесная Сотня (265)

 Бывший собственник земли хочет застроить сквер Небесной Сотни в Киеве. ДОКУМЕНТ

Фирма, ранее владевшая землей, на которой расположен сквер Небесной Сотни в центре Киева, оспаривает ее возвращение столице в суде.

Об этом сообщил в Facebook заместитель киевского городского главы Владимир Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сквер Небесной Сотни вновь под угрозой. Аффилированная с рядом бывших депутатов Киевсовета компания подала заявление о пересмотре судебного решения, которым сквер вернули городу, по вновь открывшимся обстоятельствам", - написал он.

Заявитель утверждают, что экспертиза, которая признала землю имеющей историко-культурное назначение, была проведена с нарушениями.

"Получив отрицательное решение 3-х инстанций (при этом, Верховного Суда - дважды), не имея никаких правовых позиций в свою пользу, бывшие владельцы снова пытаются "отбить" под застройку это знаковое место", - добавил Бондаренко.

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Напомним, сквер Небесной сотни по улице Михайловской, 24-26 самостоятельно обустроили активисты и волонтеры. Но земельный участок находился в частной собственности, там планировалось строительство гостинично-офисного центра. В 2018 году территория была возвращена в собственность государства.

Бывший собственник земли хочет застроить сквер Небесной Сотни в Киеве 01
Бывший собственник земли хочет застроить сквер Небесной Сотни в Киеве 02

Источник: https://censor.net.ua/n3154000
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, за всьо нада платіть. Зато без мародьора....
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При зебанутых возможно и это -раньше оно об таком и подумать побоялось
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Находился в частной собственности? Жто сквер на Михайловскрй? Бред, ТАМ ИСТОРИЧЕСКОЙ ОХРАННАЯ ЗОНА. Значит сделано с нарушением . Правильно вернули государству
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похоже в этой стране порядок сможет навести только Аугусто Хосе Рамон..
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Я не о том. Кличко упрямый, а Ткаченко порешает.
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А у нас к сожалению правит в стране Виктор Хара
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ща портнов объяснит...кудыбечь
(он бааальшой спец по контрреволюционным и антимайдановским вопросам)
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Ты вообще там було, чучело мокшанское?)
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Я что-то не понял. По вновь вскрывшимся обстоятельствам хочет отсудить застройщик, а иск в интересах государства подает прокурор.
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Справка для редактора
Собственник- жто наличие документов собственности
Застройщики обычно АРЕНДАТОРЫ ЗЕМЛИ и арендуют ее под застройку у КОММУНЫ ГОРОДА . А жители города и есть владельцы земли в городе
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Ну, за всьо нада платіть. Зато без мародьора....
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Що нам скаже влада? Довіриться реформованому суду?
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При зебанутых возможно и это -раньше оно об таком и подумать побоялось
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Находился в частной собственности? Жто сквер на Михайловскрй? Бред, ТАМ ИСТОРИЧЕСКОЙ ОХРАННАЯ ЗОНА. Значит сделано с нарушением . Правильно вернули государству
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я так понял, что это еще отголоски муток Овоща...
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"бывшие владельцы снова пытаются "отбить" под застройку это знаковое место"

Надо удовлетворить. Похороните их там заживо
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А кто этот собственник? Разве страна не должна знать своих « героев « ?
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Так у нас же земля никогда не продавалась . Кто может быть собственником земли в центре Киева ? Могут быть только арендаторы . Все остальное - противозаконно .
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Хуже не будет, Киев давно уже превратился в архитектурную помойку.
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