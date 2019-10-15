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 Турция продолжит операцию в Сирии несмотря на санкции США, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не остановит военную операцию на севере Сирии, несмотря на санкции США и эмбарго европейских стран на вооружение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

"Даст Бог, мы быстро обезопасим регион, простирающийся от Манбиджа к нашей границе с Ираком и обеспечим, что на первом этапе миллион, а потом два миллиона сирийских беженцев вернутся в свои дома по собственному желанию", - сказал Эрдоган в телевизионной речи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп объявил о введении санкций против Турции за ее действия в Сирии

Источник: https://censor.net.ua/n3153997
 
 
 Топ комментарии
 
Вон как в Турции всё сложно . А у нас просто , взял отвёл войска и всех то делов . Хто бы туркам подкинул шайтан - формулу . ! Турция продолжит операцию в Сирии не смотря на санкции США, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 813 .
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Так дурной пример заразительный...если хуйлу можно,то почему бы эрдогану нет
Если бы мировые страны не были озабочены,а ввели не псевдо санкции раше гляди и другим диктаторам был бы урок
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Тоді турецькі військові лишаться без супутникового зв'язку НАТО і будуть передавати повідомлення поштовими голубами! Минулий раз коли США відключали армію Туреччини від супутникового зв'язку НАТО - Ірідіум армія Туреччини була повністю паралізована!
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Тоді турецькі військові лишаться без супутникового зв'язку НАТО і будуть передавати повідомлення поштовими голубами! Минулий раз коли США відключали армію Туреччини від супутникового зв'язку НАТО - Ірідіум армія Туреччини була повністю паралізована!
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Під час останнього невдалого військового путчу, який був невдалим тільки завдяки втраті координації підрозділів армії Туреччини, які приймали участь в активній фазі усунення Ердогана від влади! А втрата координації підрозділів турецької армії сталась виключно через відсутність супутникового зв'язку! Зараз ситуація може повторитись і передові підрозділи турецької армії лишаться без зв'язку зі штабами, а це під час війни - смерть! Ми це добре знаємо! Не буде авіаційної підтримки, не буде артилерійської підтримки, не буде забезпечення боєкомплектом та провіантом, бо Генштаб турецької армії не буде знати що відбувається на фронті! Залишені напризволяще підрозділи турецької армії будуть заблоковані та можливо навіть знищені курдами! Турецька армія не має в своєму складі потужних засобів дального військового радіозв'язку, не має ретрансляторів зв'язку на базі БПЛА, не має радіорелейних та тропосферних станцій зв'язку, а Сирія відділена від Туреччини горами, тобто для турецької армії ця ситуація катастрофічна!
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Саме завдяки відключенню Турецької армії від супутників США-НАТО, військові Туреччини не змогли усунути Ердогана від влади, вони лишились сліпі та глухі. Ердоган не розуміє з чим він грається, його армія перетвориться на дезорганізований натовп без військового зв'язку! Всі ці Аселсани, які купляє Україна, не вартують навіть ломаного гроша, без супутникових рацій та військових супутників США!!!!
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Ти єврей?
Запустили би тоді пару безпілотників. Чи їх також глушили обамівці?
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Немає ніде у світі БПЛА з ретрансляторами зв'язку, а в Україні є, тільки армія їх не закуповує, бо ідіоти!
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ну так, так.
ше скажіть шо нема БПЛА з цілевказівками. може ви радар мав на увазі?
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Ретранслятор зв'язку передбачає надзвичайно потужне електричне живлення, а таких БПЛА немає ніде в світі крім України! Просто ніде в світі таких завдань для БПЛА не було! А в Україні є БПЛА як з бензиновим генератором струму на борту, так і прив'язні БПЛА з живленням по кабелю з поверхні землі!
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Слово Гриценку!
Ви не читаєш Антиколорадоса?

Був би знав....
Як треба робити шоб всі вороги знавісніли від жаху.
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Ваше мнение мне не интерересно. Потрудитесь привести более сильные аргументы, e.g. подлинники спецслужб.
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если поменять "Турция" на "Украина","Ирак" на "расия",а "Сирия" на "Донбасс" - прямо гордость берёт.. Турция продолжит операцию в Сирии не смотря на санкции США, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 9956
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чуть не обосрался, не пугай.те так - Трамп за нас!!!!!11
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Турки начали чудить.Видно кацы им внушили,что Запад для них противопоказан. По истории. Но они бы хотя бы посмотрели получше с кем связываются....
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Так дурной пример заразительный...если ***** можно,то почему бы эрдогану нет
Если бы мировые страны не были озабочены,а ввели не псевдо санкции раше гляди и другим диктаторам был бы урок
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Перемкнуло Єдіка, та й ще напевно ***** Миротворець шепоче на вухо постійно - давай чувак , вперед!
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Вон как в Турции всё сложно . А у нас просто , взял отвёл войска и всех то делов . Хто бы туркам подкинул шайтан - формулу . ! Турция продолжит операцию в Сирии не смотря на санкции США, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 813 .
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Лучше бы нам кто-то подкинул украинского Ататюрка
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Беня уже подкинул . Только Ата-Вовку . ! Турция продолжит операцию в Сирии несмотря на санкции США, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 2580 .
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У вас все просто...продал,сдал,своровал
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Ты не по адресу .. Я с "зеленью" делов не имею . Турция продолжит операцию в Сирии несмотря на санкции США, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 6996 .
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Сам ты зеленуха...я сам по себе и никто мне не указ
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Да мне "фиолетово" кто ты . Я вообще не тебя имел ввиду ,а зебилов . Это был ответ на твой коммент вверху , про варавал- прадал . Турция продолжит операцию в Сирии несмотря на санкции США, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 7720 .
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от без х.ла там никак не могло обойтись... от хоть коготочек...но рашеский должен быть
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Султан прав.
Потому что Султану нет указа. Султан - сам Указ всем(из высера Эрдогана перед боевиками турецкой армии)
Ну и Путин подливает щербета в чашу. .... (без "новичка", пока что)
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Благодяря клоуну Трампу с дохлой белкой на голове, США потеряли авторитет который нарабатывали десятилетиями десятилетиями. Даже Ын послал Трампа на три буквы увидев какое он ЧМО.
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Потому что бабки затмили глаза...продався ***** и потерял первую скрипку в мировом масштабе
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и ты можешь послать и твоии друзья, только вот от этого в вашу пользу ничего, абсолютно ничего не улучшиться, а так да - посылай хоть три раза за день. удачи в стараниях Турция продолжит операцию в Сирии несмотря на санкции США, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 9431
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вот мне очень интересно - сколько он еще протянет ? реально интересно
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довольно долго, но по сути там идёт игра на большие звиздюлины - пока турки наступает это одно, когда схватиться с асадовскими и теми кто их поддерживает это другое. Ведь 5 статью можно задействовать, если есть нападение на члена НАТО а не тогда, когда одна из стран начинает военный конфликт с кем бы это не было - примеров десятками
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Не можна. Турки самі полізли, причому на натовського союзника. Та й з Асадом він вряд чи зіткнеться
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А я их уважаю . Свою землю может защитить народ . Они не ждут и не просят помощи .
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65 лет - пенсионный возраст.. шо Путлер шо Эрдоган.. старые маразматики с манией величия..
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Ты не прав . Турция защищает своих граждан , свои права и землю , а путло только срёт на чужих .
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какую такую свою землю в Сирии? и чем он тогда отличается от пудлера, "защищающего" "угнетённых" русскоязычных в Украине?
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Есть отличие . В Украине нет и никогда не было угнетённых русскоязычных . Слабоумных много , не спорю . Последние выборы это подтвердили .
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только за много слабоумных рюске уже лайк, ведь чистая правда.
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Защищает в другой стране нападением?
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Да , лучше так , чем потом пять лет жевать сопли в Минске .
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Босой тебе ответил,что эрдоган уподобился путлеру
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Хех,пол мира маразматики трампушка меркель
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Трамп стабільний геній. Походу керується правилом: щоб десь прибуло - в іншому місці має убути.
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Другими словами, ложил он на санкции рыжего клоуна
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не надо быстро!, вы еще с русскими должны там сцепиться!))
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мир стал другим ((((( у кого сила тот и ходит на УШАХ соседа (((((
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