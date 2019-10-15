 Турция продолжит операцию в Сирии несмотря на санкции США, - Эрдоган

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

"Даст Бог, мы быстро обезопасим регион, простирающийся от Манбиджа к нашей границе с Ираком и обеспечим, что на первом этапе миллион, а потом два миллиона сирийских беженцев вернутся в свои дома по собственному желанию", - сказал Эрдоган в телевизионной речи.

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