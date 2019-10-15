 Турция продолжит операцию в Сирии несмотря на санкции США, - Эрдоган

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.
"Даст Бог, мы быстро обезопасим регион, простирающийся от Манбиджа к нашей границе с Ираком и обеспечим, что на первом этапе миллион, а потом два миллиона сирийских беженцев вернутся в свои дома по собственному желанию", - сказал Эрдоган в телевизионной речи.
Запустили би тоді пару безпілотників. Чи їх також глушили обамівці?
ше скажіть шо нема БПЛА з цілевказівками. може ви радар мав на увазі?
Ви не читаєш Антиколорадоса?
Був би знав....
Як треба робити шоб всі вороги знавісніли від жаху.
Если бы мировые страны не были озабочены,а ввели не псевдо санкции раше гляди и другим диктаторам был бы урок
Легко рвётся.
Потому что Султану нет указа. Султан - сам Указ всем(из высера Эрдогана перед боевиками турецкой армии)
Ну и Путин подливает щербета в чашу. .... (без "новичка", пока что)