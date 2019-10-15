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 Кабмин уволил главу Госспецсвязи Евдоченко

Кабинет министров Украины уволил главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) Леонида Евдоченко.

Об этом свидетельствует распоряжение Кабмина от 12 октября, обнародованное на сайте правительства, передает Цензор.НЕТ

Евдоченко возглавлял Госспецсвязи июля 2015 года.

Как сообщалось, согласно размещенной в Едином государственном реестре деклараций е-декларации, его заработная плата в 2018 году составила 620,534 тыс. грн, зарплата по совместительству – 39,206 тыс. грн, компенсация стоимости продуктов питания гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы – 2,566 тыс. грн, пенсия – 111,762 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 13-17 октября 2017 года  возможны новые кибератаки на информационные ресурсы страны, - Госспецсвязь

Источник: https://censor.net.ua/n3153991
 
 
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При зебобе нельзя, чтоб фамилия на -о заканчивалась
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Разваливайте старое-воровское. Все гавно.
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пора вводить курс азбуки морзе в Трускавце...
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Щас еще одного кацапа на работу пристроят 😀😀😀
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дали свынюку пинка под зад, шоб сменить на зелюка
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