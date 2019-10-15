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 "Просителей" и "решал" от президента нужно посылать подальше и обращаться в компетентные органы, - замглавы ОП Смирнов

Офис президента не формирует политическую волю в судебных решениях, не согласовывает никакие ходатайства и не встречается с процессуальными руководителями.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов.

"Мы живем в достаточно разнообразном обществе и должны понимать, что всегда найдутся умельцы или желающие, показав фотографию, например, со мной, сделанную 5 лет назад на каком-то концерте и сказать – смотрите, я вот знаком, я там все решаю, поэтому давайте решать вопрос или просто займите мне деньги. Очень просил бы не стесняться посылать таких просителей в давно известном всем направлении", - сказал Смирнов.

Он добавил, что нужно не ждать, не перепроверять информацию, а сразу же обращаться в органы.

"Буду очень признателен, если заявитель сочтет нужным проинформировать меня о фактах, где упоминается моя фамилия или фамилия любого из сотрудников Офиса Президента, который по мнению заявителя сформировал у кого-то политическую волю. Обещаем быструю реакцию", - подчеркнул Смирнов.

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Полный текст интервью с Андреем Смирновым читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3153989
 
   
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Посредничество убыточно. И дураку понятно.
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Посилати необхідно всю Зе ко, заслуговують, при чому чим далі, тим більше!
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Посылайте всех в компетентные места
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Уточните, к кому из двух, к Богдану или к Андрею?
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Бене не нужно показывать фотографию, в ОП все знают презедента в лицо.
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та да...судя по всему...там решало одно, ну два...
и не хер остальным умничать, конкурировать и демпиноговать! )))
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"Просителей" и "решал" от президента нужно посылать подальше и обращаться в компетентные органы, - замглавы ОП Смирнов)) .
Так президент же будет сердиться ,, зачем его злить .. ?
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