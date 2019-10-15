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 Экономика
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Все про:законопроект (2200) Гетманцев (31)

 Закон 1210 требует доработки, - Гетманцев

Необходимо найти компромиссное решение при рассмотрении и дальнейшей доработке законопроекта №1210, предусматривающего повышение ренты за добычу железной руды почти в 5 раз.

Такое мнение выразил автор законопроекта №1210 Даниил Гетманцев в комментарии МинПрому. Он напомнил, что при подготовке документа к рассмотрению Верховной Радой во втором чтении предполагается внесение изменений в его текст.

"По руде мы предполагаем найти компромисс с отраслью и Министерством финансов", – сказал Д.Гетманцев. Он выразил уверенность, что сегодня уровень нлогообложения при добыче железной руды является недостаточным – но предложения Минфина по повышения налоговой нагрузки на железорудную отрасль назвал чрезмерными.

"Поэтому мы хотим найти середину, баланс", – сказал Д.Гетманцев. Он также отметил важность вопроса расчета базы налогообложения при добыче железной руды.

"Это сложный вопрос – потому что наши бедные железные руды нуждаются в обогащении, базу исчислить непросто. Вероятно, нам нужно создать между Минфином и налоговой службой рабочую группу, которая бы на протяжении нескольких месяцев дала бы нам предложения по верной базе налогообложения – а сейчас принять какое-то промежуточное решение", – сказал Д.Гетманцев, возглавляющий комитет ВР по налоговой и таможенной политике.

Источник: https://censor.net.ua/n3153988
 
 
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Неужели? Не прошло и пол-года, как что-то начало доходить. А по остальным хотелкам как?
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Ахметов с Новинским - засадили кучу бабла чтобы создать фон по этой теме... Теперь можно скупать "слуг народа" что отменили обидный для олигархата закон...
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беня щас даст ему компромисс, саботировать желания кардинала всея украины порой опасно для репутации
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Беня с Вовиком перетерли в субботу в Одессе и порешали, что типа "должок" за Приватбанк папа Беня заберет земелькой, чтобы не так сильно явно палиться.
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ну да, кому земельку, а кого в земельку время подскажет
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Принтер течет, турбо дает сбой, нужно что-то делать...Вот только что?
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Если Беня говорит, что рентабельность торговли железной рудой с забугром составляет 230% значит так оно и есть. Будь рентабельность 10%, никакого кипиша бы не было. Все по Марксу

"Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы."
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