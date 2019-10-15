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 Политика Украины
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Все про:Крым (21963) Донбасс (19655) Кориневич Антон (11)

 "Не люди второго сорта, а граждане, такие же граждане, как мы", - Кориневич о жителях Донбасса

Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, председатель рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы Антон Кориневич выступает резко против идеи строительства стены на границе с оккупированным Донбассом.

Об этом он заявил во время круглого стола в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В основе того, что мы будем делать ... безусловно есть связи с гражданами - это очень важно. Административные процедуры - акты рождения и смерти, образование, сервисы, государственные услуги. Мы должны показать, что на временно оккупированных территориях проживают не люди второго сорта, а граждане, такие же граждане, как мы", - сказал он.

По словам Кориневича, есть определенные вопросы безопасности, которые сейчас стоят, но пока делается все, чтобы эту ситуацию улучшить.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Формула Штайнмайера" - это "болезненный компромисс", альтернатива - мобилизация армии, - Пристайко

"Когда мы говорим об идее построить стену на границе с ОРДЛО - я первый, кто с этим категорически не согласится, потому что как только мы начнем строить стену там, то на следующий день мы начнем строить стену с Крымом. Как только мы будем забывать о так называемом ОРДЛО, безусловно, об украинском Донбассе, на следующий день мы можем начать говорить о том, что мы будем забывать о Крыме. Безусловно, поскольку это две составляющие одного вопроса - мы не можем этого допустить", - подчеркнул он.

Также на Цензор.НЕТ: Наработки по реинтеграции оккупированных территорий будут представлены к концу года, - представитель президента в АРК Кориневич

Источник: https://censor.net.ua/n3153987
 
 
 Топ комментарии
 
"такие же граждане как и мы"
в солдат своей армии не стреляют
я за стену
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Вот дадим им особый статус и уже все остальные жители Украины станут по факту людьми второго сорта .
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Скажіть цьому йолопу,шо Громадяни України не топчуть Прапори України,і не вбивають Україеських Воїнів.
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Вот дадим им особый статус и уже все остальные жители Украины станут по факту людьми второго сорта .
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Блогер на сайте гордона оправдывает Пристайкини спускался штанов перед Путиным "Или становимся раком и подписываем позорный кабальный мир с Россией, или направляем все ресурсы на оборону и армию и готовимся к большой зарубе. А это значит - нищета, трудодни и все для фронта. Спросите у бабушек-дедушек, как было, если они помнят времена Второй мировой. "
`Как нам такой вариант приползая к путину на коленях? От ЗЕслуг и их журналистов Т е нашли формулу Зеленского как ДО сааммита показать на что готовы - ******
15.10.2019 17:02
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Касапы ...
вас 80 млн , и огромные ресурсы...!!??
.
А живете ХУЖЭ чем в Эстонии , Польше и дажэ африкансской Руанде ..??
.
И вы хотите МИР учить ЖИТЬ ??...

.
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Не такие, как мы. Такие как зебилы- за парашный срубль родную мать продадут. "Не люди второго сорта, а граждане, такие же граждане, как мы", - Кориневич о жителях Донбасса - Цензор.НЕТ 2056
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"такие же граждане как и мы"
в солдат своей армии не стреляют
я за стену
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Зебилятки, никто людей из Донбасса, не называет "людьми второго сорта", кроме вас! "Не люди второго сорта, а граждане, такие же граждане, как мы", - Кориневич о жителях Донбасса - Цензор.НЕТ 7526
Те кто предал Родину, полицаи и преступники и они будут отвечать перед законом...
Никто им преступления не простит никогда!
Слишком много крови и боли!
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***********,набери повного рота лайна і плюнь на зебіляток.
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Пусть у себя дома поселит пару даунбасят!
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Скажіть цьому йолопу,шо Громадяни України не топчуть Прапори України,і не вбивають Україеських Воїнів.
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Вони такі самі громадяни як ми,тільки ми шлепера не обирали і ***** не звали,а все інше таке саме. "Не люди второго сорта, а граждане, такие же граждане, как мы", - Кориневич о жителях Донбасса - Цензор.НЕТ 5843
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Блин и в Африке такие же как и мы люди давайте и им пенсии платить? Это хорошая дырка для воровства из бюджета отправлять деньги неизвестно куда, где государство их ни как не проконтролирует.
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привязанная Ирина Довгань сама родом с Донбасса
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а напротив нее -- акие же люди как мы"
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Нельзя рассматривать картинку частями, ее надо принимать целиком
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Вы правы. Только у раз "такие как мы", то у них кроме прав есть еще и обязанности. Скажем, защищать Украину от агрессивного соседа, а не только пенсию получать.
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Пожалуйста, рассмотрите эту картинку целиком
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Да, если они там так к землякам относятся... "Не люди второго сорта, а граждане, такие же граждане, как мы", - Кориневич о жителях Донбасса - Цензор.НЕТ 4011
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Там стены не нужно, а вот продолжить строительство Сениной стены Украина обязана, поскольку за поребриком живет коварнейший мокшанский народ.
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Когда Слышите от КАСАПОФАШИСТОВ слово- ДОКАЗАТЕЛЬСТВО....

БЕЙТЕ С НОГИ ПО ********* !

,

.
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Идиот !
Пойди докажи что там наши граждане - сделай перепись населения, заодно открой военкомат по призыву граждан в армию Украины!
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Правильно, я тоже не могу понять если вы считаете их гражданами Украины, то почему эти граждане служат в оккупационной армии?
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А теперь вопрос ,а что бы ты сделал на ихнем месте,если там дом,семья и они не хотят перезжать в другое место
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Ну так какие проблемы...пусть выложит в сеть селфи с центра Донецка или Луганска...это для него будет не проблема,там же простые люди...
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Правда дехто колаборанти та хохли. а не українці.
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В реальности, по факту там живут уже не граждане Украины, а жители оккупированных территорий.В своих решениях чиновники должны исходить ,не из того что им хочется, а исключительно из реальности, иначе это будет уже не государственная политика, а порнография. По обыкновенной здравой человеческой логике, если на какой-то территории есть террористы и они не только угрожают, но и стреляют, хотят убить,то от них надо как-то защищаться ,чем угодно, ставить ограждения, доты, укрепления, а не пускать нюни по поводу тех,кто под террористами живет. Главная задача защитить свободную Украину!
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Зачем вы так говорите на людей ? Люди это овцы. Как и вы.Куда поведут,туда и поплетутся. А пастухов вы не видите ?
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Відомий факт: усі "оффцьі" мають короткозорість мінус 6-8 діоптрій. Австралійські фермери надягають альфа-баранам окуляри, ті бачать де краща трава і ведуть отару туди. А кацапсбкі оффци окулярів не мають і радо біжать за приставленими до них (ка)Цапами, тобто за казлами. І нахріна нам такі "оффци"?
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Я говорил о более сложных вещах. Пастухах. Мда..Не все это могут понять. К сожалению.
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Так и есть
Вообще с 2014 активно вбрасывается деление украинцев на сорта: в Западной Украине якобы живут самые украинские украинцы, в Восточной - недоукркинцы, остальные так - третий сорт, не брак

Ужасная идеология по расколу общества

Можно подумать, это не русня оккупировала Донбасс и Луганщину, когда власти просто этот момент слили, а там реально «сепаратисты»
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Я не знаю де ви таке чули або бачили. але все просто: є тільки два сорти - ті що за Україну як незалежну державу та ті. хто зі сриколором вибігає та кричить Расєя пріді і хоче приєднатися до Расєї.
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Нет никаких сортов, есть разный уровень развития сознания

С триколором бегавшие полудурки где теперь? Триколоры вдруг откуда-то взявшиеся сами по себе появились?
Сама русня признавалась что из местных и 1% не нашлось, кто хотел бы против Украины идти воевать

Лапшу с ушей снимать надо иногда
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Я ще не згадав тих. хто пасивно підтримав це дійство. В Одесі. Харкові. Сумах. Запоріжжі. Миколаєві. Дніпрі та інших містах чомусь люди піднялися проти цього.
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а вот немного выше выложили фотку где учительницу привязали к столбу а курва крашенная ее ногами бьет . вот эту суку ее тоже москали привезли или она из местных " таких же граждан " ?
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БаЛАЛАйка, в Західній Україні люди знають ДЕ живуть, як називаються і як має поводитися Громадянин.
А ті хто кричить "нам адін чорт гдє жить - ми хатім разсєйскіє пенсії і українскіє цени" - хто вони після цього? Нах нам такі "співгромадяни" потрібні?
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Ничего дамбасятам, ложившимся под наши танки, украинцы, кроме пули, не должны. Так что иди те в сраку, зебанутые
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Нет никаких особых "людей из Донбасса". От их имени вещают путинские марионетки-коллабрационисты, которыми управляют ордынские оккупанты, большинство жителей хотят мирной и спокойной жизни.Только после ухода Пуйла можно будет возвратить Донбасс и занять границу - не вечно же будет править в Орде и жить этот урод.
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после референдума они все подлежат ликвидации и ничего никто не потерял бы.
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Кориневич, дуй в Израиль. Посмотри как с палестинцами себя ведут израильтяне.
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Усі хто не брав до рук зброї проти України і не входив до управлінських структур колаборантів є людьми та українцями. Усі інші гірші за скажених собак.
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у них на лбу написано? За пять лет там все косвенно или прямо есть предателями и врагами. У каждого там живущего есть родственники которые служат оккупанту или работают на него.
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Так більш того потім оцих що зі зброєю в руках ловлять в Києві. Насрали в себе вдома і втекли - отакий принцип.
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основное оружие Украины на ближайшие лет 20-30 в Лугандоне..
таких штук 300 должны работать в три смены,укрепляя интеграционные формулы штангенциркулей..
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Раздолбали цуки Донбасс, разворовали СУПЕРМАКЕТы, выгнали бизнес- А ТЕПЕРЬ УКРАИНЦЫ платите им пенсии.
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Даже Трамп решил построить стену с Мексикой- при том что мексиканцы не ОБСТРЕЛИВАЛИ США И НЕ УБИВАЛИ АМЕРИКАНЦЕВ
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Не путай границу и захваченные земли оккупантами
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ПРОТЕСТУЮ!!!!
Я не такой, как они. Я не голосовал за януковича, я не бегал с власовским триколором по улицам, полям, лесам и горам с терриконами Украины, я не принимал участия в незаконном порнорефферендуме, я не ложился на дорогу перед бронетехникой ВСУ, я не кричал "Расея расея" и "Путин введи". Я, 7 марта 2014 года, был с утра в военкомате, я помогал деньгами и чем мог ВСУ, я с сотрудниками основной работы экипировал наших сотрудников уходивших на фронт по призыву и двух добровольцев. Я не голосовал ни за боек с рабиновичами и ЗЕлёную плесень, ни за партию" Халдеев урода" . Так, что вы меня с ними будьте добры, не равняйте. "Не люди второго сорта, а граждане, такие же граждане, как мы", - Кориневич о жителях Донбасса - Цензор.НЕТ 4459
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Шо вы хотите от Корнеевича ? Он спит и видит виллу в Италии - А НА НЕЕ НАДО ЗАРАБОТАТЬ 😀😀😀
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при чем тут 1 или 2 сорт? разве отгораживаются от людей?
отгораживаются от диверсантов, сепаратистов, русовоенщины, от контрабанды и нелегалов...
если всех считать людьми, зачем тогда границы, пропускные пункты, визы...
да просто попробуйте без паспорта попасть в какое-то учреждение (ту же родную полицию или налоговую или в любое министерство)
а ведь там то уж точно... вроде как ...такие же люди
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Так если такие-же люди то какого хера им особый статус?
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Вы мешаете Корнеевичу зарабатывать себе на шикарную жизнь ВАШИМИ ЛОГИЧНЫМИ ВОПРОСАМИ 😀😀😀
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"спасиба жителям дамбаса за презедента пиараса!" це гасло актуальне було и буде. Взагалі з часів помаранчевої революції лохторат синіх локалізувався там де зараз окуповані землі підтримка Янука була більше 90%. І зараз цю вату хочуть повернути у виборче поле України, хоч там вже є російські паспорти.
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А я думаю, что Крым по сути, стал в ряд с южно-курильскими островами. Сколько не кричи - Крым это Украина, никто его не вернёт. Да и к чему Украине 2,5 миллиона враждебно настроенных людей? К стати, с жителями Донбасса та же самая история, около 3 миллионов озлобленный в отношении Украины людей.
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ну,Курилы,даст Бог,вернутся в родную гавань - вату депортируют поголовно,так и Крым с Донбассом,надо подождать маненько...
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интегрировать сепарскую вату Бамбаса и получить в добавок к уже имеющейся промосковской "пятой колонне" еще несколько миллионов??? там таких абсолютное большинство, их не переделать да и задача такая не должна стоять, они только будут создавать доп. проблемы для страны, а де-факто это будет путинский поводок для Украины, который не даст стране развиваться. Зеленые лица делают вид, что не понимают этого? Или может как раз в этом и заключается задача зеленых лиц??
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А вот пусть Кориневич в этом костюме, прям с этими часами и этим смартфоном поедет без охраны и сопровождения пополченцев в Донбабве.

И там ему "такие же граждане" просто сделают абструкцию и прикопают, где-то, предварительно сняв с гуманной тушки часы, костюм и смартфон.
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Так почему же "таким же гражданам" нужен особый статус местного самоуправления ?
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Это раше нужен особый статус для дезорганизации Украины
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Що б не було непоняток та домислів просто зайдить на сайти Лугандона та почитайте меседжи, все стане ясно як божій день , тамбовський вівк цім тварюкам «такие же граждане»
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в четырнадцатом эти " граждане " топтали украинский флаг и бегали на референдум . сейчас стоят в очередях за российским паспортом . и надо же оказывается они такие же граждане как и мы . ну спасибо товарисч Кориневич что растолковал нам что да как "Не люди второго сорта, а граждане, такие же граждане, как мы", - Кориневич о жителях Донбасса - Цензор.НЕТ 1291
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По Женевским конвенциям окупированные территории обязан обеспечивать окупант. Точка.

Связи, роды, игру на пианино и просто плевание семками под забором хай им обеспечивает тоже Роися.

Фильтрацию и дерашификацию этих "тоже граждан" перед полноценным включением в лоно Украины можно будет провести только после полного взятия под контроль этих территорий ВСУ.
А до тех пор стена, колючка по напругой и ров с кислотой.
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Ще УБД хай дасть бойовикам - вони ж такі ж храшданє как і ми.
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Ага, точно такие же, как и вы: ватники и украинофобы.
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Вот об этом я не подумал. Он же действительно не о нас говорит, а о ватном шапито Моники Зеленски.
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"Не люди второго сорта, а граждане, такие же граждане, как мы", - Кориневич о жителях Донбасса" - граждан в Украине, максимум 20%, остальным надо давать вид на жительство, на сегодняшний день можно проверить объективно, без вмешательства людей в этот процесс, можно подготовить академиками компьютерные тесты на гражданство, чтобы совковое население не выбирало мне зэков в презы.
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