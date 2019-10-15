 "Не люди второго сорта, а граждане, такие же граждане, как мы", - Кориневич о жителях Донбасса

Об этом он заявил во время круглого стола в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В основе того, что мы будем делать ... безусловно есть связи с гражданами - это очень важно. Административные процедуры - акты рождения и смерти, образование, сервисы, государственные услуги. Мы должны показать, что на временно оккупированных территориях проживают не люди второго сорта, а граждане, такие же граждане, как мы", - сказал он.
По словам Кориневича, есть определенные вопросы безопасности, которые сейчас стоят, но пока делается все, чтобы эту ситуацию улучшить.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Формула Штайнмайера" - это "болезненный компромисс", альтернатива - мобилизация армии, - Пристайко
"Когда мы говорим об идее построить стену на границе с ОРДЛО - я первый, кто с этим категорически не согласится, потому что как только мы начнем строить стену там, то на следующий день мы начнем строить стену с Крымом. Как только мы будем забывать о так называемом ОРДЛО, безусловно, об украинском Донбассе, на следующий день мы можем начать говорить о том, что мы будем забывать о Крыме. Безусловно, поскольку это две составляющие одного вопроса - мы не можем этого допустить", - подчеркнул он.
Также на Цензор.НЕТ: Наработки по реинтеграции оккупированных территорий будут представлены к концу года, - представитель президента в АРК Кориневич
`Как нам такой вариант приползая к путину на коленях? От ЗЕслуг и их журналистов Т е нашли формулу Зеленского как ДО сааммита показать на что готовы - ******
15.10.2019 17:02
Ответить
вас 80 млн , и огромные ресурсы...!!??
.
А живете ХУЖЭ чем в Эстонии , Польше и дажэ африкансской Руанде ..??
.
И вы хотите МИР учить ЖИТЬ ??...
.
в солдат своей армии не стреляют
я за стену
Те кто предал Родину, полицаи и преступники и они будут отвечать перед законом...
Никто им преступления не простит никогда!
Слишком много крови и боли!
БЕЙТЕ С НОГИ ПО ********* !
,
.
Пойди докажи что там наши граждане - сделай перепись населения, заодно открой военкомат по призыву граждан в армию Украины!
Вообще с 2014 активно вбрасывается деление украинцев на сорта: в Западной Украине якобы живут самые украинские украинцы, в Восточной - недоукркинцы, остальные так - третий сорт, не брак
Ужасная идеология по расколу общества
Можно подумать, это не русня оккупировала Донбасс и Луганщину, когда власти просто этот момент слили, а там реально «сепаратисты»
С триколором бегавшие полудурки где теперь? Триколоры вдруг откуда-то взявшиеся сами по себе появились?
Сама русня признавалась что из местных и 1% не нашлось, кто хотел бы против Украины идти воевать
Лапшу с ушей снимать надо иногда
А ті хто кричить "нам адін чорт гдє жить - ми хатім разсєйскіє пенсії і українскіє цени" - хто вони після цього? Нах нам такі "співгромадяни" потрібні?
таких штук 300 должны работать в три смены,укрепляя интеграционные формулы штангенциркулей..
Я не такой, как они. Я не голосовал за януковича, я не бегал с власовским триколором по улицам, полям, лесам и горам с терриконами Украины, я не принимал участия в незаконном порнорефферендуме, я не ложился на дорогу перед бронетехникой ВСУ, я не кричал "Расея расея" и "Путин введи". Я, 7 марта 2014 года, был с утра в военкомате, я помогал деньгами и чем мог ВСУ, я с сотрудниками основной работы экипировал наших сотрудников уходивших на фронт по призыву и двух добровольцев. Я не голосовал ни за боек с рабиновичами и ЗЕлёную плесень, ни за партию" Халдеев урода" . Так, что вы меня с ними будьте добры, не равняйте.
отгораживаются от диверсантов, сепаратистов, русовоенщины, от контрабанды и нелегалов...
если всех считать людьми, зачем тогда границы, пропускные пункты, визы...
да просто попробуйте без паспорта попасть в какое-то учреждение (ту же родную полицию или налоговую или в любое министерство)
а ведь там то уж точно... вроде как ...такие же люди
И там ему "такие же граждане" просто сделают абструкцию и прикопают, где-то, предварительно сняв с гуманной тушки часы, костюм и смартфон.
Связи, роды, игру на пианино и просто плевание семками под забором хай им обеспечивает тоже Роися.
Фильтрацию и дерашификацию этих "тоже граждан" перед полноценным включением в лоно Украины можно будет провести только после полного взятия под контроль этих территорий ВСУ.
А до тех пор стена, колючка по напругой и ров с кислотой.