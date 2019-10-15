 Нужна дискуссия между Комитетом ВР, обществом, бизнесом о законопроекте №1008, - заявление Американской торговой палаты, ЕБА и предпринимателей

Об этом говорится в Совместном заявлении относительно верховенства права, отбора судей и состава Верховного Суда, пишет "Американська торговельна палата в Україні".

"Меры борьбы с коррупцией через ограничение депутатской неприкосновенности, принятие нового Закона о концессиях и законодательства о приватизации и защите прав собственности являются мощным сигналом иностранным инвесторам о том, что Украина действительно открыта для инвестиций. Постоянные усилия Президента и Правительства по привлечению иностранных инвестиций будут критически важными для достижения цели новой власти - ежегодного роста ВВП на 5-7%.



Критической предпосылкой доверия инвесторов к значительному капиталовложению в Украине является стабильность, предсказуемость и соблюдение верховенства права. Важно создать среду, в которой инвесторы и предприятия чувствуют себя защищенными от неожиданных изменений установленных правил, будут иметь равную защиту прав собственности независимой судебной системой без вмешательства исполнительной власти", - говорится в заявлении.



В этом контексте три крупнейшие бизнес-ассоциации Украины выражают обеспокоенность предложенными изменениями к отбору судей и состав Верховного Суда, изложенными в проекте закона №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", поскольку они "могут подорвать доверие иностранных инвесторов, необходимое для привлечения масштабных инвестиций и достижения целей по экономическому росту".

"Нас настораживает беспокойство международного сообщества, высказанное в совместном заявлении Посольства Канады в Украине и Представительства Европейского Союза в Украине от 11 сентября 2019 года, письме Генерального секретаря Совета Европы от 1 октября 2019 и Постановлении Пленума Верховного Суда от 16 сентября 2019 года, оценки проекта закона советом Европы с сентября 2019 года, письме Американской торговой палаты в Украине от 27 сентября, а также мнение членов Совета общественной добродетели Высшей квалификационной комиссии судей, гражданского общества и профессиональных юридических организаций относительно потенциально негативного воздействия проекта Закона №1008 на независимость судебной системы. Мы еще раз подчеркиваем важность для бизнеса эффективной и независимой судебной системы, которая предлагает доступ к честному правосудию и качественным решениям, регулирующим споры. Мы обеспокоены тем, что новая редакция проекта Закона №1008 может служить инструментом разрушения принципа верховенства права и ограничения доступа к правосудию, которые являются обязательным условием защиты неприкосновенности прав собственности и залогом необходимого доверия бизнес-сообщества для дальнейшего инвестирования в экономику Украины", - говорится в заявлении.



"До сих пор остается множество проблем в деятельности судов низших инстанций, которые нужно решить для того, чтобы завершить такую ​​ожидаемую судебную реформу. Мы до сих пор обеспокоены возможностью Верховного Суда продолжать своевременно принимать соответствующие решения, учитывая текущую нагрузку его судей. Мы понимаем, что с момента запуска в Верховный Суд поступило 220 000 дел и продолжает поступать в среднем 360 дел в день. Всего в Верховном Суде есть 193 судьи и 63000 дел на рассмотрении.



Бизнес-сообщество очень обеспокоено оценками, согласно которым истцы будут вынуждены ждать более 5 лет решения Верховного Суда, если количество его судей сократится с 200 до 100 без одновременного реформирования судов низших инстанций, апелляционных судов и внедрения процессуальных фильтров в кодексах", - говорится в заявлении.



"Мы искренне верим, что любые изменения в процедуре отбора судей и формировании состава Верховного Суда должны активно обсуждаться публично, как это было с отбором в действующий Верховный Суд, который был прозрачным и строгим, проходил с широким публичным обсуждением, дебатами и привлечением экспертов. Поэтому важно провести основательную публичную дискуссию между Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и гражданским обществом, бизнесом и международным сообществом о том, как предложенный проект Закона №1008 поможет достичь своей заявленной цели - улучшить доступ к правосудию и обеспечить высококачественные решения. Такое обсуждение должно, в частности, коснуться факта, что наиболее серьезные проблемы, с которыми сталкиваются наши компании-члены, рассматриваются в судах первой инстанции и апелляционных судах", - заявили Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация и Союз украинских предпринимателей.