 Важно узнать весь список приглашенных на инаугурацию Трампа украинцев и суммы, которые за это были заплачены, - Бутусов о задержании лоббистов Фрумана и Парнаса

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По сути, они предлагали свои услуги по политическому лоббированию для различных весьма состоятельных украинских бизнесменов и чиновников. Контакты были самые широкие, Фруман и Парнас организовывали общение и встречи с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. Круг клиентов они постоянно расширяли, далеко не все еще известно. Этими услугами пользовалось немало известных в Украине фигур, которым нужна была поддержка в США – политическая и имиджевая. Как сообщило 11 октября агентство "Рейтерс", Фруман и Парнас работали в США в интересах украинского олигарха Дмитрия Фирташа, он финансировал их деятельность. Но это далеко не весь список партнеров. Американские следователи обнаружили массовые финансовые нарушения при продаже лоббистами билетов для украинских политиков - на инаугурацию Трампа вылетел целый украинский десант свыше 100 человек!" - отметил журналист.

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Как известно, летали на инаугурацию народные депутаты - Андрей Артеменко (Радикальная партия), Сергей Кивалов, Сергей Левочкин, Вадим Новинский, Александр Вилкул (Оппозиционный блок), Георгий Логвинский (НФ), Борислав Береза (внефракционный), Олег Крышин, Павел Унгурян и другие. Летал также экс-глава службы внешней разведки Николай Маломуж. Сами ли они платили или их приглашал кто-то, кто решал вопросы на месте, это вопрос. Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко была в Вашингтоне, но не была приглашена на инаугурацию - то есть приглашали далеко не всех. Какова цена приглашения на инаугурацию? Несколько лоббистов продавали такие приглашения для очень богатых украинцев. Бизнесмен Павел Фукс заявил, что лоббист Юрий Ваннетик продал ему два билета по 100 тысяч долларов каждый. Американский лоббист Сэм Паттен судом в США в сентябре 2018-го был признан виновным в незаконных операциях, осужден на 3 года условно, и признал свою вину в продаже за 50 тысяч долларов билета на инаугурацию для неназванного украинского олигарха. Судя по всему, платили за билеты на инаугурацию все украинцы, или платили за них, и лоббисты эти деньги не декларировали", - отметил главред "Цензор.НЕТ".

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"Увидев вчерашнее фото экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова на римском авиарейсе, вспомнилось, что 25 января 2017-го года Насиров также заявил, что летал в США на инаугурацию. "Да, я являюсь сторонником Трампа", отметил тогда Насиров. Тогда такая поездка и такая поддержка Трампа выглядела очень круто, а сейчас, по иронии судьбы, это после разоблачений всех лоббистов - основание для проверки правоохранительных органов. Кстати, по данным источников, весьма вероятно, что именно Фруман организовал визит в Вашингтон и приглашение на инаугурацию для Насирова. И вряд ли за просто так. Впрочем, 100 тысячный билет на инаугурацию не спас от расследования НАБУ. С другой стороны, Насиров спокойно передвигается по миру, суд снял с него все ограничения, он перемещаться свободно, никаких ограничений на него не налагается. По данным соцсетей, на выходных Роман посетил Италию. Очевидно, правоохранительные органы США сейчас должны будут пойти по пути проверки всех украинцев, приглашенных для участия в инаугурации из Украины через посредничество лоббистов. Каждый украинец, кто тогда посетил самую торжественное мероприятие в США, теперь вызывает вопросы – кто пригласил его на инаугурацию, и было ли это законно? Было бы важно узнать весь список приглашенных на инаугурацию, список лоббистов, которые их приглашали, и суммы, которые за это были заплачены", - резюмировал Бутусов.