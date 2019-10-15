 Байден-младший опровергает какие-либо нарушения во время работы в Украине

Об этом Байден-младший рассказал в интервью телеканалу ABC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ошибался ли я? Возможно, из-за масштабной схемы вещей", - сказал он. "Совершил ли я какую-нибудь ошибку, связанную с нарушением этических норм? Исключено", - добавил Байден.

"Я думаю, что в моей жизни не произошло многое, если бы моя фамилия не была Байден", - отметил он.

При этом Хантер Байден не исключил, что, возможно, он и все же совершил ошибку, не осознав, что его действия могут косвенным образом навредить отцу. Он отметил, что не взял в расчет возможные последствия ведения бизнеса за рубежом для политической карьеры его отца - Джо Байдена.

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"Я дал предлог некоторым бессовестным людям, чтобы те незаконным образом попытались навредить моему отцу. Вот, где я совершил ошибку. И я принимаю на себя за это полную ответственность", - добавил Байден-младший.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.