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 Байден-младший опровергает какие-либо нарушения во время работы в Украине

Хантер Байден утверждает, что не нарушал во время работы в Украине ни уголовные, ни этические нормы. Единственной своей ошибкой он называл то, что дал "бессовестным людям" предлог, чтобы попытаться навредить его отцу.

Об этом Байден-младший рассказал в интервью телеканалу ABC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ошибался ли я? Возможно, из-за масштабной схемы вещей", - сказал он. "Совершил ли я какую-нибудь ошибку, связанную с нарушением этических норм? Исключено", - добавил Байден.

"Я думаю, что в моей жизни не произошло многое, если бы моя фамилия не была Байден", - отметил он.

При этом Хантер Байден не исключил, что, возможно, он и все же совершил ошибку, не осознав, что его действия могут косвенным образом навредить отцу. Он отметил, что не взял в расчет возможные последствия ведения бизнеса за рубежом для политической карьеры его отца - Джо Байдена.

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"Я дал предлог некоторым бессовестным людям, чтобы те незаконным образом попытались навредить моему отцу. Вот, где я совершил ошибку. И я принимаю на себя за это полную ответственность", - добавил Байден-младший.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Источник: https://censor.net.ua/n3153981
 
 
 Топ комментарии
 
Трамп стар и смехотворен,чтобы думать о втором сроке в сильной Америке,потому его Кремль и ведёт на второй срок ,чтобы ватной эпидемией заразить американцев и как то ослабить Америку.
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И мне интересно, что у петиков в методичках. Вопрос неоднозначный.
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дать предлог "бессовестным людям" за 50 тыщ гринов в месяц это всего лишь благотворительность Байден-младший опровергает какие-либо нарушения во время работы в Украине - Цензор.НЕТ 745
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"Ольгинские" молчат. Ждут новую методичку.
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И мне интересно, что у петиков в методичках. Вопрос неоднозначный.
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дать предлог "бессовестным людям" за 50 тыщ гринов в месяц это всего лишь благотворительность Байден-младший опровергает какие-либо нарушения во время работы в Украине - Цензор.НЕТ 745
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Байден- не переживай. В 2020-м, когда твой отец станет Президентом США, все уже забудут, что был такой Зеля со "своим генпрокурором", который пытался твоему отцу гадить. Байден-младший опровергает какие-либо нарушения во время работы в Украине - Цензор.НЕТ 4418
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😁 ну все раз он считает себя невиновным, значит, можно закрывать расследование
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Трамп стар и смехотворен,чтобы думать о втором сроке в сильной Америке,потому его Кремль и ведёт на второй срок ,чтобы ватной эпидемией заразить американцев и как то ослабить Америку.
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а чи можна керувати державами без грошей?
дав одному на патрони...іншому на зброю---дивлюсь...
хто хоче зброю хто хоче патрони..
насолода...
і патрони і зброя--гешефт
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канешна все правильно, получал зарплаты в нафтогазе- 100 тысяч долларов в месяц, а дебилы платят по европейским тарифам
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Ой, хитрюга! Три лимончика зелени срубил, и не подкопаешься. Хантеру на родине больше десятки в месяц не предлагали. А здесь - в пятнадцать раз больше. Тут еще один друг Украины "рубит" - экс-президент Саня Квасьневский. Больше нигде таких зарплат не платят. Страна-то богатейшая!
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Війна--найприбутковіший бізнес...і легальний..
поституція..наркотрафік ---всюди засуджують...тільки не війну..
у війні завжди знайдуться ..хто правий...а якщо не правий зроблять таким...
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Війну обожнюють--бо можна на неї списати все..
і політику.і провали в економіці..та інше...але війна .це і счтимул для розвитку технологій...
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не опровергает а отрицает, что за стандарты журналистики
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