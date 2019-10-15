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 Политика Украины, Общество
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 "Любая система сопротивляется", - замглавы ОП Смирнов о законопроекте №1008, предусматривающем реформу Верховного Суда

Президентский законопроект №1008 о судебной реформе, которым в частности вдвое сокращается количество судей Верховного Суда, по мнению замглавы Офиса Президента Андрея Смирнова, хорошая инициатива, которой сопротивляется существующая система.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы внимательно ознакомились также и с позицией Верховного Суда (по законопроекту №1008. - Ред.), и некоторые дискуссионные вопросы были сняты из законопроекта. Скажу больше, внимательно отслеживаем активность отдельных работников Верховного Суда, проводимые ими консультации с депутатами, о которой депутаты нам и рассказывают. Ничего страшного не происходит, любая система сопротивляется. Теперь слово за парламентом", - отметил Смирнов.

Он добавил, что на международном уровне также есть понимание предлагаемых президентом Зеленским изменений.

"На днях встречались с послами стран "Большой семерки". Вопрос все тот же, - сокращение количества судей Верховного Суда. Когда слышат действительный мотив и причины, подтолкнувшие к такой инициативе, вопросы снимаются сами собой", - рассказал замглавы ОП.

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Полный текст интервью с Андреем Смирновым читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3153980
 
 
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Я жду решения Верховного суда по моему делу уже около года, скажите любезный, сколько мне ждать, если придурки сократят количество судей в два раза? Сотрудники суда говорят что придётся ждать 5-6 лет, вопрос имеет для меня критическое значение, скажите почему власть намеренно хочет нарушать мои права? За что мне это? Только за то что 73% шариковых хотят крушить всё вокруг не думая о последствиях?
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хочу видеть ту слугу, шо скажет, шо ето плохая инициатива откенгурированного...
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да здравствует зеленый суд, самый экологичный суд в мире!
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Ну так.. звичайно.. Як ніби щось та отара зє-овець з " слуг урода " щось там вирішує . 😃
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Ну, потом про депутатов не забудьте и про количество министерств и департаментов в них. Потом пройдитесь по обладминистрациям и райадминистрациям и т.д. Осупрунить всех сидящих на шее у народа , пусть доказывают свою необходимость!
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Украинская актриса Руслана Писанка рассказала, что получила травмы, спасаясь от нападения ромов во время попытки ограбления на Центральном железнодорожном вокзале Киева.
Любая система сопротивляется. Теперь слово за парламентом, - замглавы ОП Смирнов о судебной реформе Зеленского - Цензор.НЕТ 8545
Руслана Писанка ,могла бы своим телом придушить одного из этих шакалов,мой знакомый у себя на огороде поймал одно из вороватых цыганёнок ,который себя очень нагло вёл,так он привязал его к старой яблоне на цепи .принёс хворосту и поджёг ...потом притушил вогник и так несколько раз...
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Интересно какая судебная реформа будет у Зеленского?
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Спротив системи зовсім не означає, що вона погана, а її змінюють на кращу. В зебанди вбільшості виходить навпаки.
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