 Любая система сопротивляется. Теперь слово за парламентом, - замглавы ОП Смирнов о судебной реформе Зеленского

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Мы внимательно ознакомились также и с позицией Верховного Суда (по законопроекту №1008. - Ред.), и некоторые дискуссионные вопросы были сняты из законопроекта. Скажу больше, внимательно отслеживаем активность отдельных работников Верховного Суда, проводимые ими консультации с депутатами, о которой депутаты нам и рассказывают. Ничего страшного не происходит, любая система сопротивляется. Теперь слово за парламентом", - отметил Смирнов.
Он добавил, что на международном уровне также есть понимание предлагаемых президентом Зеленским изменений.
"На днях встречались с послами стран "Большой семерки". Вопрос все тот же, - сокращение количества судей Верховного Суда. Когда слышат действительный мотив и причины, подтолкнувшие к такой инициативе, вопросы снимаются сами собой", - рассказал замглавы ОП.
Полный текст интервью с Андреем Смирновым читайте здесь.
Руслана Писанка ,могла бы своим телом придушить одного из этих шакалов,мой знакомый у себя на огороде поймал одно из вороватых цыганёнок ,который себя очень нагло вёл,так он привязал его к старой яблоне на цепи .принёс хворосту и поджёг ...потом притушил вогник и так несколько раз...