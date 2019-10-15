 Мы должны сократить состав Верховного Суда, потому что это большая нагрузка на Госбюджет, - Арахамия

Об этом Арахамия сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы должны это сделать (сократить состав Верховного Суда. - Ред.), потому что это, во-первых, очень большая нагрузка на Госбюджет. Вы знаете, что судьям существенно сейчас повысили заработную плату. Но после того повышения существенно не решились качественные показатели, и если они не выросли, значит, тогда это означает, что мы неэффективно тратим средства налогоплательщиков", - заявил Арахамия.
Как же достали эти беженцы с своими советами украинскому народу...
И морда у него такая все время дыбильная почему то....
по пол миллиона зарплаты,
какой бюджет выдержит
"Мы должны это сделать (сократить состав Верховного Суда. - Ред.), потому что это, во-первых, очень большая нагрузка на Госбюджет. Вы знаете, что судьям существенно сейчас повысили заработную плату. Но после того повышения существенно не решились качественные показатели, и если они не выросли, значит, тогда это означает, что мы неэффективно тратим средства налогоплательщиков", - заявил Арахамия.Источник:https://censor.net.ua/n3153979