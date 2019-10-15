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 Политика Украины
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 Мы должны сократить состав Верховного Суда, потому что это большая нагрузка на Госбюджет, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия считает, что Верховный Суд необходимо сократить, поскольку он не показывает качество работы, однако дает большую нагрузку на бюджет.

Об этом Арахамия сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы должны это сделать (сократить состав Верховного Суда. - Ред.), потому что это, во-первых, очень большая нагрузка на Госбюджет. Вы знаете, что судьям существенно сейчас повысили заработную плату. Но после того повышения существенно не решились качественные показатели, и если они не выросли, значит, тогда это означает, что мы неэффективно тратим средства налогоплательщиков", - заявил Арахамия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153979
 
   
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а еще сократите помощников, секретарей, заместителей, заместителя заместителя и т.д. - экономия будет впечатляющая (особенно если пройтись по депутатским и министерским)
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пускай возвращается в свою Абхазию и сокращает там что хочет...
Как же достали эти беженцы с своими советами украинскому народу...
И морда у него такая все время дыбильная почему то....
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оставить одного судью и пусть работает, зато какая лафа бюджету
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"поскольку он не показывает качество работы, однако дает большую нагрузку на бюджет." Источник:https://censor.net.ua/n3153979
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Ничего, теперь слуг уродов сократят до последнего ублюдка
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Конечно, коломша теперь денег не даст..... сам в долгах.....
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И ЦВК , НАБУ ,САП , и еще хрен чего тоже,
по пол миллиона зарплаты,
какой бюджет выдержит
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Це прищ вже доскорочувався . Вже і на парашу пісяти ходить сидячи 😕
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Напрасные потуги на счёт уменьшения нагрузки на бюджет: нардепы спят и видят, что их зарплата пойдёт круто вгору в случае сокращения численности.
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Заголовок конечно драконит петикантропов. Они статью не читают, а только заголовок. Мы должны сократить состав Верховного Суда, потому что это большая нагрузка на Госбюджет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6192

"Мы должны это сделать (сократить состав Верховного Суда. - Ред.), потому что это, во-первых, очень большая нагрузка на Госбюджет. Вы знаете, что судьям существенно сейчас повысили заработную плату. Но после того повышения существенно не решились качественные показатели, и если они не выросли, значит, тогда это означает, что мы неэффективно тратим средства налогоплательщиков", - заявил Арахамия.Источник:https://censor.net.ua/n3153979
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