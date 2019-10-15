 По новому законопроекту медицинское страхование будет обязательным и государственным, - Радуцкий

Об этом он рассказал в комментарии LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Он готовится не в турборежиме. Это слишком фундаментальный законопроект, по которому Украина будет жить очень много лет", - сказал Радуцкий. Он также отметил, что вместе с комитетом над законопроектом работает Министерство здравоохранения, международные организации и юридические организации.
На вопрос об основных принципах, которые будут заложены в законопроект, Радуцкий ответил: "Хорошие принципы будут, очень хорошие", а на вопрос, каким будет страхование - "Хорошим. Обязательным государственным".
Напомним, президент Владимир Зеленский поручил за два года внедрить в стране медицинское страхование. Это начинание вызвало много вопросов в первую очередь потому, что в Украине уже внедряется альтернативная реформа система здравоохранения, и отменять её новое правительство не собирается. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сказала, что она пока не знает, как страховая медицина будет сочетаться с текущей реформой.
И мировой опыт показал, что применение рыночных критериев к медицинским услугам оказалось не просто несправедливым, но и нерациональным в силу особой специфики медицинских услуг, которую многие экономисты характеризуют следующим образом:
- отсутствие у пациента полной информации, необходимой для рационального выбора;
- неопределенность наступления болезни, так как пациенты не знают, когда и сколько медицинских услуг им потребуется, какова вероятность успеха различных видов лечения;
- асимметрия информации, когда на рынке медицинских услуг явное преимущество имеют исключительно врачи, причем как на стороне спроса, так и на стороне предложения;
- неэластичность спроса на медицинские услуги - их потребители обычно слабо реагируют на изменение цен.
Причем государственная медицина, которую целенапрвленно уничтожают - это тоже один из вариантов солидарной страховой медицины, субсидируемой из консолидированных в бюджете налогов всех граждан и предприятий.
И именно в этом смысле система Семашко оказалась более эффективна, чем все прочие, поскольку ориентировала врача на выполнение врачебного долга, а не на получение прибыли, истоки которой в медицине зачастую могут противоречить общественной морали.
Когда в мире давным давно такой вид страховой медицины существует и соответственно подкреплен законодательно.
Дааа?
А ничего что "турборежим" = "законы", которые оспорить можно?
Даже Дубинский сказал что не диспутируют над "законами".
Могли бы просто сказать что "законы" - православные и надо просто "верить", вот и было бы хорошо. В самом деле - если присягают на комиксах("книга"), то почему же в "законы" не нужно "просто верить"?
Кто не верит - будет "гореть вечно"
Реально, походу это не разрулить без "катаклизма". Турбожопые - геть!
так что... что одним хорошо... то для других пока только в перспективе...