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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:здравоохранение (253) медицина (1869) страхование (151) Радуцкий Михаил (29)

 По новому законопроекту медицинское страхование будет обязательным и государственным, - Радуцкий

Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий пока не знает, когда будет готов законопроект о медицинском страховании.

Об этом он рассказал в комментарии LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Он готовится не в турборежиме. Это слишком фундаментальный законопроект, по которому Украина будет жить очень много лет", - сказал Радуцкий. Он также отметил, что вместе с комитетом над законопроектом работает Министерство здравоохранения, международные организации и юридические организации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Внедрять медстрахование в Украине будем не раньше, чем через два года, - Радуцкий

На вопрос об основных принципах, которые будут заложены в законопроект, Радуцкий ответил: "Хорошие принципы будут, очень хорошие", а на вопрос, каким будет страхование - "Хорошим. Обязательным государственным".

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил за два года внедрить в стране медицинское страхование. Это начинание вызвало много вопросов в первую очередь потому, что в Украине уже внедряется альтернативная реформа система здравоохранения, и отменять её новое правительство не собирается. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сказала, что она пока не знает, как страховая медицина будет сочетаться с текущей реформой.

Источник: https://censor.net.ua/n3153978
 
 
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Собираются сделать как в Израиле. Больничные кассы.
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Парадокс в том, что, внушая обывателям мысль, будто средств на медицину не хватает, предлагается изначально более затратный (страховой) вариант, игнорируя (или даже отрицая) относительно менее затратную бюджетную систему. Более низкая стоимость бюджетной системы связана с объединением рисков всего общества, значительно более широким, чем даже при обязательном медицинском страховании, а тем более при добровольном. Кроме того, по оценке экспертов, до 40% страховых денег уходит на содержание страховых компаний и на транзакционные издержки банков - вместо одного государственного финансового канала появятся тысячи, потому что тысячи страхователей, тысячи учреждений, сотни страховых компаний и т.д. А поскольку все финансовые потоки обслуживает банковская система, где все банковские операции платные, то мы еще за счет социальных денег будем также кормить и посредника в виде банковской системы.
И мировой опыт показал, что применение рыночных критериев к медицинским услугам оказалось не просто несправедливым, но и нерациональным в силу особой специфики медицинских услуг, которую многие экономисты характеризуют следующим образом:
- отсутствие у пациента полной информации, необходимой для рационального выбора;
- неопределенность наступления болезни, так как пациенты не знают, когда и сколько медицинских услуг им потребуется, какова вероятность успеха различных видов лечения;
- асимметрия информации, когда на рынке медицинских услуг явное преимущество имеют исключительно врачи, причем как на стороне спроса, так и на стороне предложения;
- неэластичность спроса на медицинские услуги - их потребители обычно слабо реагируют на изменение цен.
Причем государственная медицина, которую целенапрвленно уничтожают - это тоже один из вариантов солидарной страховой медицины, субсидируемой из консолидированных в бюджете налогов всех граждан и предприятий.
И именно в этом смысле система Семашко оказалась более эффективна, чем все прочие, поскольку ориентировала врача на выполнение врачебного долга, а не на получение прибыли, истоки которой в медицине зачастую могут противоречить общественной морали.
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И вновь изобретается велосипед.
Когда в мире давным давно такой вид страховой медицины существует и соответственно подкреплен законодательно.
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Х тебе в ж,мразь,от вас ждут посадок потроха и его подельников,медстрахование не ваш,клоунов,уровень компетенции.
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ага введите еще допналог на страхование . когда грабить перестаните ? в Рашке налог 13 проц у нас 18 . НИГДЕ В МИРЕ НДС С ЗАРПЛАТЫ НЕ БЕРУТ !!! черти ненасытные
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Он готовится не в турборежиме\\\\\\\\\\\\

Дааа?
А ничего что "турборежим" = "законы", которые оспорить можно?
Даже Дубинский сказал что не диспутируют над "законами".
Могли бы просто сказать что "законы" - православные и надо просто "верить", вот и было бы хорошо. В самом деле - если присягают на комиксах("книга"), то почему же в "законы" не нужно "просто верить"?
Кто не верит - будет "гореть вечно" По новому законопроекту медицинское страхование будет обязательным и государственным, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 3001

Реально, походу это не разрулить без "катаклизма". Турбожопые - геть!
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а турборежим здесь должен быть обязательно, т.к. вслед за тним здоровье сразу будет улучшаться в турборежиме
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По новому законопроекту медицинское страхование будет обязательным и государственным, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 5266\\\\\\\\\\\\На вопрос об основных принципах, которые будут заложены в законопроект, Радуцкий ответил: "Хорошие принципы будут, очень хорошие", а на вопрос, каким будет страхование - "Хорошим. Обязательным государственным". Источник: https://censor.net.ua/n3153978\\\\\\\\\\\\\\
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Радуцкий просто хочет получать бабло в свою частную клинику и от государства тоже.
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ну...некоторым и уже хорошо...и медицина доступна и бесплатна (Феофания например) и деньги из гос.казны на лечение и отдых...да и зарплаты не минимальные)))
так что... что одним хорошо... то для других пока только в перспективе...
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зебилы - пиндосы завидуют канадцем с их системой медицины - это факты - так вот Супрун внедряла Канадскую и британскую модель медицины - а эти слуги хотят американскую - цапы пошли по такому же пути - страховая медицина - можете почитать, шо у них это такое
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