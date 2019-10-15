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 Политика Украины
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 Наработки по реинтеграции оккупированных территорий будут представлены к концу года, - представитель президента в АРК Кориневич

Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич надеется, что первые наработки относительно реинтеграции оккупированных украинских территорий будут представлены до конца года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По его словам, этим занимается рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины.

"У меня есть большие надежды и вера в то, что в рамках Комиссии по вопросам правовой реформы, в рамках рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, мы до конца этого календарного года сможем представить определенные наработки широкой общественности", - заявил он.

По словам Кориневича, в работе Комиссии по вопросам правовой реформы не разделяют тематические направления, которые касаются Крыма и Донбасса.

Однако он отметил, что над стратегией деоккупации временно оккупированных Крыма и ОРДЛО "надо работать длительное время".

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Источник: https://censor.net.ua/n3153976
 
 
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Для украинского налогоплательщика дешевле у яазметова взять колючую проволоку и обнести Лугандон со всех сторон. ПУСТЬ СЕБЯ КОРМЯТ, СЕБЯ ПОЯТ И В УКРАИНУ НЕ ЛЕЗУТ.

И ответят за марш военнопленных украинуев. в Донецке . ГДЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО?
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только не нужно ублажать сепаров ордловских.
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Классная "работа".
Раз в пол-года высрал: ыыыы, бла-бла-бла, угу. - и опять "работаешь".
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Вы меня извините, но смотреть как очередной еврей распоряжается Украиной уде надоедает.
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наработки по реинтеграции есть, но над стратегией деоккупации надо поработать длительное время..
Это как понимать надо?
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надо просто три раза обойти вокруг ракитового куста, потом три раза сказать наш и все мире станет украинским
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