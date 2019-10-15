 Наработки по реинтеграции оккупированных территорий будут представлены к концу года, - представитель президента в АРК Кориневич

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По его словам, этим занимается рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины.

"У меня есть большие надежды и вера в то, что в рамках Комиссии по вопросам правовой реформы, в рамках рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, мы до конца этого календарного года сможем представить определенные наработки широкой общественности", - заявил он.

По словам Кориневича, в работе Комиссии по вопросам правовой реформы не разделяют тематические направления, которые касаются Крыма и Донбасса.

Однако он отметил, что над стратегией деоккупации временно оккупированных Крыма и ОРДЛО "надо работать длительное время".

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