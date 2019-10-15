 Зеленский изменил состав СНБО. ДОКУМЕНТ

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"1) ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины:

Данилова Алексея Мячеславович - Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Евдокимова Валерия Владимировича - Председателя Службы внешней разведки Украины;

2) утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Бухарева Владислава Викторовича - заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины;

3) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилюка", - гласит текст указа.

Указ вступает в силу с дня его публикации.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский уволил экс-министра обороны Кузьмука с военной службы

Напомним, 30 сентября президент Зеленский подписал указ об увольнении Александра Данилюка с поста секретаря СНБО.

Позднее в интервью Данилюк называл причинами своей отставки нежелание участвовать в подковерных играх, конфликт с главой Офиса Президента Андреем Богданом и разногласия по поводу "Приватбанка".

3 октября Зеленский назначил секретарем СНБО Алексея Данилова.