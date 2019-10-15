 Зеленский изменил состав СНБО. ДОКУМЕНТ

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"1) ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины:
Данилова Алексея Мячеславович - Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
Евдокимова Валерия Владимировича - Председателя Службы внешней разведки Украины;
2) утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Бухарева Владислава Викторовича - заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины;
3) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилюка", - гласит текст указа.
Указ вступает в силу с дня его публикации.
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Напомним, 30 сентября президент Зеленский подписал указ об увольнении Александра Данилюка с поста секретаря СНБО.
Позднее в интервью Данилюк называл причинами своей отставки нежелание участвовать в подковерных играх, конфликт с главой Офиса Президента Андреем Богданом и разногласия по поводу "Приватбанка".
3 октября Зеленский назначил секретарем СНБО Алексея Данилова.
Билецкий сегодня озвучил требование президенту - дают десять дней, чтобы было принято решение не разводить войска. И вообще, война до победного конца.
Об этом пишет в Фейсбуке популярная публицистка и писатель Елена Ксантопулос.
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Я согласна, что нашей нации очень нужна победа, только хотелось бы, чтобы Билецкий очертил путь к победе. И тут мы возвращаемся к весенним протестам НК «Азов». Помнится, Порошенко они тоже требования выдвигали про Свинарчуков. Свинками кидались. Потом, когда все затихло, я помню, Коротких сказал, эпопею со Свинарчуками они доведут до конца. И что?
Свинарчук-старший прекрасно провел лето, вышивая где-то там по лазурным берегам. Порошенко тоже на месте. Можно было бы задать наболевший вопрос о посадках Зеленскому и Рябошапке, который забыл задекларировать дорогое авто, но опять-таки, Зеленскому все это досталось в наследство, с которым надо что-то делать. А что делать, если чуть начинаешь прижимать заворовавшегося Петю, сразу вступает хор с речитативом о том, что ты занимаешься политическими преследованиями? Владимир Александрович, не надо сажать Порошенко, заберите все активы и пусть гуляет на воле, голый как сокол. К вам тогда не будет претензий ни у тех, кто в хоре поет, ни у нас, кто хочет этого мародера наказать. А вот НК «Азову» надо свои угрозы выполнять, потому что их следующие угрозы и ультиматумы впечатления не производят.
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Кстати, капитуляция - это к Порошенко. Я о капитуляции пишу с первого кровавого перемирия в июне 2014 года, не говоря уже о марше Гиркина, о котлах и о подписании Минска I. Теперь говорят, что Петя Алексеич был вынужден подписать Минск для того, чтобы остановить российскую навалу. Прям герой! Минск с выводом российских войск, которых там нет, и с разоружением боевиков, прописанные последними пунктами - это и есть капитуляция. Первый Минск - после Иловайского котла, второй - после Дебальцевского котла и сдачи ж/д развязки. Билецкий - иди к Пете с претензиями, а заодно и про Свинарчуков напомни.
Тем не менее, я против отступления наших ВСУ по собственной земле назад. Это ни к чему не приведет. Разве что к пораженческим настроениям среди военных. Президенту Зеленскому надо обратить внимание на то, что происходит в Сирии. С одной стороны, на финт его «учителя» Трампа, который жонглирует союзниками, их жизнями и жизням их семей, а также безопасностью во всем мире, как сошедший с ума циркач. Он задержал Украине военную помощь, используя ее как шантаж в достижении своих целей в расследовании дела Байдена. Можно ли полагаться на такого стратегического партнера?
Уже из одного лагеря, где содержались семьи бойцов ИГИЛ, узники смогли сбежать. Куда они бегут? Они знают куда - далеко не все ячейки ИГИЛ были уничтожены. А сами члены ИГИЛ, которых охраняли курды? Но Трамп поговорил по телефону с Эрдоганом, потом с Путиным и решил, что курды больше ему не союзники. Эрдоган называет их «террористами». Курды попросили помощи у Асада, Путин взбодрился. А тем временем, погибают гражданские и дети. Опять дети…
С другой стороны, я смотрела заявления Меркель и Макрона по поводу наступления Турции. Завявшие политики без надежды на то, что они снова зацветут. Не то испуганные, не то просто «озабоченные» по это самое место, не знаю, но объединенная Европа свою битву уже проиграла.
И есть, также, третья сторона. В мире наблюдается не только глубочайший политический кризис, когда каста политиков по всему миру больше не может поставлять государственных деятелей. Полностью коррумпированная финансовой элитой, политическая каста превратилась в продажных холуев большого капитала. Отчаявшиеся народы отдают свои голоса за обанкротившихся бизнесменов и комиков. Лишь бы не политик!
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Но это еще не все. Сирийский кризис, или лучше сказать, предательство Трампа, ясно указало на дипломатический кризис. Все, дипломатия больше не работает! Войны развязывают диктаторы по своему усмотрению и плевать им на мнение всего остального мира. Это данность, это факт.
Поэтому, хорошо, что Зеленский съездил сегодня на фронт, но ему надо отбросить иллюзии, что в Париже с этими навсегда завявшими Меркель и Макроном он чего-то добьется. Все, они потеряли власть и влияние. Они уже торгуют с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), они уже предали Украину.
Надо отвернуться от тех проблем, которые невозможно решить и заняться тем, что возможно решить. Самое время начать свою игру. Уволить тех, кто мешает двигаться вперед. С Данлюком получилось, получится и с другими. Народ поймет. Лишь бы были результаты. Развернувшись лицом к Украине, внутрь страны, поняв, что нам никто не поможет и никто нас не спасет, начать возвращать деньги, выведенные в оффшоры, вкладывать в экономику, делать обещанный аудит страны и начинать жить.
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Только так. И укреплять наших защитников. Все остальное - требования Билецкого и Нормандский формат - это политические бесполезные игры. Украина, кроме своего народа, никому ничего не должна. Пора отдавать долги…
И когда мы повернемся к своему народу лицом, собрав его по всему миру, Путин не сможет нам диктовать под какой формулой подписаться, чтобы иметь право лицезреть его рожу за круглым столом переговоров. Меркель и Макрон перестанут использовать Украину как короткий путь к российскому баблу. А американцы, возможно, вспомнят, что кода-то были великой нацией с демократическими институтами. Почему мы привыкли быть слабыми и зависимыми? Разве наша жизнь не зависит от нас самих?
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Фотографии от Елены Ксантопулос
вводит.....
замечательно выводит.....
думаю, что там опять за здрасьте... а там...рутина зеленая (в смысле...ничего))))
Кацап- он и в Африке кацап
Это вообще не показатель
Бедный еврейский мальчик....
Нелегко ему......
и носки наверное тоже белые ....
Работаешь ботом, срешь на украинскую власть с утра до вечера, хочешь вернуть все взад, чтобы тебя и дальше грабили воровские власти
Зеленский- украинофоб
Аваков, Баканов, Данилов, Евдокимов, Бухарев.
Зеленский себе на 111-ю статью работает.
В Україні тепер провадить зе-ж*два ...
Турчинов в этой должности восстановил военно-промышленный комплекс, прежде всего производство ракетных вооружений.
Это уровень отдела в министерстве ВС.
Интересно, чего ж у Пети он не задержался
Як кажуть древляни на Житомирщині: =шоб ти не дождав, ***, ....=