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 Политика Украины
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 Вопросы возвращения Крыма и деоккупации Донбасса нельзя разделять, - представитель президента в АРК Кориневич

Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич настаивает, что вопросы возвращения Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей нельзя разделять.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сообщил во время круглого стола в Киеве.

"Мы не должны, мы не можем, у нас нет права забывать, что Крым и Донбасс - это две стороны одной проблемы, которая привнесена извне, и, если мы будем концентрироваться только на чем-то одном, а о другом забывать и говорить: "Потом дойдут руки", мы вряд ли сможем достичь какого-то результата", - заявил он.

По словам Кориневич, вопросы реинтеграции и деоккупации ОРДЛО и Крыма являются неразделимыми.

"Мы, когда говорим о реинтеграции и деоккупации, говорим о двух составляющих территории Украины, которые сейчас являются, к сожалению, временно оккупированными. Когда мы говорим о Крыме и Донбассе, мы надеемся, что государство сможет наработать соответствующие механизмы по реинтеграции и деоккупации наших территорий", - подчеркнул он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153969
 
   
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Стояло ото піднімати народ на Майдани, опускати власні рейтинги і РЕПУТАЦІЮ,щоб запропонувати те, на що Пуйло ніколи не погодиться? Дурачки, чи Печерські мрійники?
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Нужно очень четко понимать ситуацию. Разделять или не разделять. Кацапы за Крым уцепились как клещ. Но с другой стороны,он никуда не денется. Ведь это Украина и про это все знают.Может имеет смысл продавливать свое по отдельности. Как лисичка из сказки - сначала лапку на порожек положила. Потом хвостик. А затем и сама влезла в дом ))
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а чего этот Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым в Киеве сидит а не в Севастополе ? пущай на ЮБК киздует
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В Севатополе сильно воняет, ждем когда выветрится.
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толку от этого патриота никакого - сидит в киеве и руководит администрацией в крыму.
Ладно б молчал еще..
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Он прав. Если заниматься то и тем и другим. Кто сказал, что ОРДЛО легче реинтегрировать чем Крым ? Нас хотелки Путина не должны интересовать.
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Питання повернення Криму і деокупації Донбасу не можна розділяти, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 1083 ..как я хочу пан Корниевич прехать в освобожденный Симферопль в гости к своему замполиту -колорадисту, кот не знал нормльно по русски говорить а теперь колорадист страшный и через Умань ездит к себе на житмирщину.. как я хочу..
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