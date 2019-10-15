 Зеленский поставил задачу максимально быстро вернуть status-quo судебной власти как независимой, - замглавы ОП Смирнов

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов.

"Более пяти тысячи человек. Они все умышленно подвешены на процедуры квалификационного оценивания, что и позволяло добиваться лояльности чуть ли не каждого человека в судебной системе при принятии необходимых власти судебных решений", - отметил он, добавив, что именно поэтому, в первую очередь, необходимо полностью перезагрузить Высшую квалификационную комиссию судей, умышленно создававшую невыносимые условия для самих судей.

По словам Смирнова, президентом и главой Офиса сформулирована задача максимально быстро вернуть status-quo судебной власти как независимой.

Кроме того, замглавы ОП убежден, что в стране работают квалифицированные и честные судьи, но есть и те, кто не соответствует таким критериям, поэтому "важно незамедлительно отреагировать на этот балласт".

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Полный текст интервью с Андреем Смирновым читайте здесь.