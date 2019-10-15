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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3340) судебная реформа (1257) Смирнов Андрей (2)

 Зеленский поставил задачу максимально быстро вернуть status-quo судебной власти как независимой, - замглавы ОП Смирнов

На протяжении пяти лет каденции предыдущей власти фактически все судьи Украины были подвешены на крючок и являлись зависимыми.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов.

"Более пяти тысячи человек. Они все умышленно подвешены на процедуры квалификационного оценивания, что и позволяло добиваться лояльности чуть ли не каждого человека в судебной системе при принятии необходимых власти судебных решений", - отметил он, добавив, что именно поэтому, в первую очередь, необходимо полностью перезагрузить Высшую квалификационную комиссию судей, умышленно создававшую невыносимые условия для самих судей.

По словам Смирнова, президентом и главой Офиса сформулирована задача максимально быстро вернуть status-quo судебной власти как независимой.

Кроме того, замглавы ОП убежден, что в стране работают квалифицированные и честные судьи, но есть и те, кто не соответствует таким критериям, поэтому "важно незамедлительно отреагировать на этот балласт".

Читайте также: Зеленский назначил адвоката Смирнова заместителем главы ОП по работе с судами и правоохранительными органами

Полный текст интервью с Андреем Смирновым читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3153966
 
 
 Топ комментарии
 
Для початку треба поміняти status-quo Портнову. Чи знову ніт? Зеленский поставил задачу максимально быстро вернуть status-quo судебной власти как независимой, - замглавы ОП Смирнов - Цензор.НЕТ 495
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не тронь правозащитника !!!
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А я поверю только тогда, когда посадят портнова и лукашиху.
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Для початку треба поміняти status-quo Портнову. Чи знову ніт?
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Видать срочно надо апеляцию на решение английского апеляционного суда провести(про приватбанк) коломша по головке то не погладит....
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Поверю только тогда, когда посадят Порошенко.
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Это был бы серьезный аргумент. Ну и остальную шушеру по инерции.
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Беня не любит инерций, Беня любит возвратно-поступательное движение.
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Беня-феня...Какая разница. Вор должен сидеть в тюрьме. - Я сказал ! ))
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Отак буває - так хотів посадити Порошенка, що посадив собі печінку.
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А я поверю только тогда, когда посадят портнова и лукашиху.
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Старт у Зеленского был хороший. Но резкий. И видно он его сам перепугался. Время уже обгоняет намерения.
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Походу его финиш вы явно тоже протупите.
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Бггг))) пристайко теперь пугает, что срежут пенсии, зарплаты, соцвыплаты и отдадут на Армию -вы вообще то не жильцы, зешобла -так что на Армию пойдут ваши бабки
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Причем при мародере Порохе почему-то хватило 1% военного сбора, чтобы восстановить армию с нуля.

А этим на всем готовом понадобилось зебилов до трусов раздеть и по миру пустить. Зеленский поставил задачу максимально быстро вернуть status-quo судебной власти как независимой, - замглавы ОП Смирнов - Цензор.НЕТ 4346 Удивительно...
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сначала урода портнова на кол посадить а потом богдана унезависить на каштановый гилці і 90% суддів
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Звичайно. Коли не знаєш відповіді на просте запитання: від чого/кого незалежним мають бути суди? Якщо від постороннього позаконституційного впливу, то це одне, якщо від впливу здорового глузду і правової логіки, то це зовсім інше. Тоді вже не смішно .
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Ага! Пять лет значит подвешенные!
А вернуть статус-кво это во времена яныка или как?
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... и назначил судьей жену портнова; та сколько ж ты будешь в глаза и уши сцать, вова
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Прям как )(уйло Вовка ставит кучу задач а расею тем временем накрывает половой орган бабушки в Украине прослеживается та же самая тенденция
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На протяжении пяти лет...
Источник:https://censor.net.ua/n3153966

Слуга уклониста, где ты был, если не знаешь, что ***** напало и была разрушена экономика?
Может тебе ещё и "кровавый пастор" должен был реформировать суд за одну секунду?
Почему Зелемойский не запустил Антикоррупционный суд в мае, а только 5 сентября, по плану реформы?
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"Хачу быть владычицей морскою" - сказала Моника Зеленски и искренне удивилась тому, что нихрена не произошло.
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да-да... один карманный суд национализацию Привата отменяет, другой карманный лоукостера закрывает. а так да - все на крючке.
Зеленский поставил задачу максимально быстро вернуть status-quo судебной власти как независимой, - замглавы ОП Смирнов - Цензор.НЕТ 1875
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тю, а чим тоді сивочолий 5 років займався?
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интересно где он судей увидел ? он ща в Лондоне ?
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