 Зеленский поставил задачу максимально быстро вернуть status-quo судебной власти как независимой, - замглавы ОП Смирнов

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов.
"Более пяти тысячи человек. Они все умышленно подвешены на процедуры квалификационного оценивания, что и позволяло добиваться лояльности чуть ли не каждого человека в судебной системе при принятии необходимых власти судебных решений", - отметил он, добавив, что именно поэтому, в первую очередь, необходимо полностью перезагрузить Высшую квалификационную комиссию судей, умышленно создававшую невыносимые условия для самих судей.
По словам Смирнова, президентом и главой Офиса сформулирована задача максимально быстро вернуть status-quo судебной власти как независимой.
Кроме того, замглавы ОП убежден, что в стране работают квалифицированные и честные судьи, но есть и те, кто не соответствует таким критериям, поэтому "важно незамедлительно отреагировать на этот балласт".
Полный текст интервью с Андреем Смирновым читайте здесь.
А этим на всем готовом понадобилось зебилов до трусов раздеть и по миру пустить. Удивительно...
А вернуть статус-кво это во времена яныка или как?
Источник:https://censor.net.ua/n3153966
Слуга уклониста, где ты был, если не знаешь, что ***** напало и была разрушена экономика?
Может тебе ещё и "кровавый пастор" должен был реформировать суд за одну секунду?
Почему Зелемойский не запустил Антикоррупционный суд в мае, а только 5 сентября, по плану реформы?