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 Политика Украины
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Все про:суд (22619) Святаш (59)

 Прокуратура и Нацполиция могут быть причастны к разглашению данных досудебного расследования в деле Святаша, - адвокат

Адвокат экс-нардепа Дмитрия Святаша Александр Дульский допускает, что следователи Национальной полиции и прокуроры могут быть причастны к разглашению конфиденциальных данных досудебного расследования в отношении своего клиента.

Об этом адвокат сообщил в интервью изданию "Вести", пишут Українські новини.

По его словам, речь идет о публикации в СМИ медицинских документов о состоянии здоровья Святаша, в отношении которого происходит досудебное расследование.

Сам Святаш в данный момент находится в реанимации в одной из больниц Харькова в тяжелом состоянии.

"Буквально в среду, узнав о тяжелом диагнозе Дмитрия Святаша, стороной защиты немедленно были подготовлены письма, заявления и обращения в компетентные органы. В том числе в прокуратуру и к следователю, которых мы проинформировали о тяжелом состоянии здоровья. И только следователю и прокурору в дополнение к документам была приложена справка из медицинского учреждения, где на лечении и по сей день находится Дмитрий Святаш", - сказал адвокат.

По словам Дульского, несмотря на то, что кроме стороны защиты, прокурора и следователя эти документы не передавались никому, в СМИ появились фотографии указанных документов, а именно - медицинской справки о состоянии здоровья и диагноз.

"Это может свидетельствовать об утечке информации или о разглашении материалов досудебного расследования. Повторю, что адвокаты Дмитрия Святаша не публиковали этих документов и не давали их никому, кроме следователя и прокурора", - резюмировал Дульский.

Как сообщали Українські Новини, экс-нардеп Святаш потребовал от генпрокурора Рябошапки расследовать участие правоохранителей в рейдерстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3153965
 
 
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Так в чем секретность ЭТИХ ДАННЫХ? Или весь Харьков знает что святаш вор а адвокат нет?Таких адвокатов надо тоже сажать с клиентами!!!!
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