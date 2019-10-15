 Механизмы по сокращению судей Верховного Суда должны наработать органы судейского самоуправления, - Венедиктова

Об этом она сказала в комментарии парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос об отсутствии процедуры сокращения Верховного суда в законопроекте №1008.

"Существует у нас высший орган судейского самоуправления - Высший совет правосудия. Поэтому, непосредственно, механизмы институций должны идти от самих судей. Мы не можем брать и говорить, каким образом вы это будете регулировать. Поэтому, конечно, мы понимаем, что больший вес в этом случае должно быть уделено судейским органам - Высшему Совету правосудия и ВККС и Совету судей", - сказала Венедиктова.

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"Кстати, вопрос судейского коллапса, который у нас сейчас есть, возлагается не на Верховную Раду этого созыва, или прошлого, это вопрос судебной ветви власти и они должны брать на себя ответственность, что они к этому довели. Именно они должны принимать ответственность за то, что 7 тыс. дел в Верховном Суде ... Они должны понимать, что им нужно меняться", - добавила нардеп.

Она отметила, что законопроект №1008 дает все полномочия по созданию механизма сокращения Верховного Суда Высшей квалификационной комиссии и Высшему совету правосудия.

"У меня есть свое видение, но если я сейчас, как председатель профильного комитета это видение скажу, это сразу же будет привнесено как влияние на судебную ветвь власти, не дай Бог еще президент это скажет. Поэтому, мы, конечно, будем проводить определенные рабочие встречи, будем вырабатывать это, но ни в коем случае не можем указывать судебной власти как ей делать", - сказала Венедиктова.

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