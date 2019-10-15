 "Сейчас существует реальное окно возможностей для урегулирования конфликта в Украине", - глава МИД Франции Ле Дриан

Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в интервью Le Figaro, опубликованном 14 октября, что у Украины сейчас есть шанс для урегулирования конфликта на Донбассе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
По словам главы МИД Франции, "существует реальное окно возможностей для урегулирования конфликта в Украине".
Он добавил, что такого шанса может не быть во второй раз и Украина должна им воспользоваться.
Уточню: военные-рузьге террористы.
Ему-то шо - не его страну кусками кацапам отдавать собираются.
Война то, уже окончена
Член социалистической партии Франции, 8 марта 2018 года объявил о выходе из неё[9].
Масон. Член Великого востока Франции.[10]
и это как бы лишний раз подтверждает мои слова... о том, что нам не видно то окно возможностей... за взрывами и выстрелами... и нашими раненными
Франция просто должна начать платить Роисе, отказаться от суверенитета, дать автономию баскам и провести там выборы под контролем ВСРФ.
макрошка продався кацам, а такий бравєнький спочатку був....
Свежо предание, а верится с трудом. - (Чацкий)
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В котрий раз переконуюсь, що ці західні ліберали або тупо хочуть нас здати або абсолютно не розуміють природу російського самодержавства. Вони ніяк не хочуть зрозуміти, що Путін не для цього це все затіяв (і не конфликт в Украине!!, тупарі ви ліберальні, а агресію проти України) щоб тепер шукати мир. Добровільно він може розпочати його шукати не раніше ніж російські танки будуть стояти над Ламаншем. А заставити його вони не хочуть бо хочуть робити бабало з ним. Вони хочуть його вговорити. ПРИДУРКИ!.
Но не лучше ли слить туда зеленую братию?
Слізьки, гідки потвори за гроші здатні на будь які вчинки.
ЄС не реагувала на агресію рф завжди, бо вони продалися за газ, нафту, гроші. Але Україні треба балансувати між безхребетним ЄС та агресивної рф. Такі реалії.