 "Сейчас существует реальное окно возможностей для урегулирования конфликта в Украине", - глава МИД Франции Ле Дриан

Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в интервью Le Figaro, опубликованном 14 октября, что у Украины сейчас есть шанс для урегулирования конфликта на Донбассе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



По словам главы МИД Франции, "существует реальное окно возможностей для урегулирования конфликта в Украине".

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Он добавил, что такого шанса может не быть во второй раз и Украина должна им воспользоваться.