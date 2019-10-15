 Субсидии начнут начислять с 15 октября, - Минсоцполитики

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы не привязываемся в этом отопительном периоде к его (фактическому. – Ред.) старту. Мы зафиксировали, что субсидии будем начислять с 15 числа на будущий отопительный сезон", – сказал он.

Чиновник отметил, что Минсоцполитики не планирует пересматривать порядок расчета субсидий, размер которой должен составлять разницу между размером платежки и тем, сколько от соответствующего размера доходов гражданин должен платить, то есть в среднем 10%.

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"Например: доход 3000 гривен, 10% = 300 гривен, остальное - это субсидия. Если платежка приходит на 2000 гривен, от них вычитаем 300 гривен (10%) и выходим на средний размер субсидии, предоставляемой государством в прошлом отопительном сезоне, - 1700 гривен. На сегодня мы не планируем ничего пересматривать", – сказал он.

Кроме того, Музыченко опроверг слухи о штрафах за неправильно оформленные субсидии.

"Никаких штрафов, даже при неправильном заполнении документов или неправомерном получении субсидий, сегодня нет. Это мифы вокруг программы жилищных субсидий, которые распространяются уже почти третий десяток лет - с тех пор, как действует соответствующая программа", - сказал он.

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