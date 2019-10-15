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 Общество
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Все про:субсидия (508) Министерство социальной политики (649) отопительный сезон (254)

 Субсидии начнут начислять с 15 октября, - Минсоцполитики

Субсидии на коммунальные услуги будут начислять с 15 октября. Порядок расчета субсидий в этом отопительном сезоне пересматривать не станут. Штрафов за неправильно оформленные субсидии не будет.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы не привязываемся в этом отопительном периоде к его (фактическому. – Ред.) старту. Мы зафиксировали, что субсидии будем начислять с 15 числа на будущий отопительный сезон", – сказал он.

Чиновник отметил, что Минсоцполитики не планирует пересматривать порядок расчета субсидий, размер которой должен составлять разницу между размером платежки и тем, сколько от соответствующего размера доходов гражданин должен платить, то есть в среднем 10%.

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"Например: доход 3000 гривен, 10% = 300 гривен, остальное - это субсидия. Если платежка приходит на 2000 гривен, от них вычитаем 300 гривен (10%) и выходим на средний размер субсидии, предоставляемой государством в прошлом отопительном сезоне, - 1700 гривен. На сегодня мы не планируем ничего пересматривать", – сказал он.

Кроме того, Музыченко опроверг слухи о штрафах за неправильно оформленные субсидии.

"Никаких штрафов, даже при неправильном заполнении документов или неправомерном получении субсидий, сегодня нет. Это мифы вокруг программы жилищных субсидий, которые распространяются уже почти третий десяток лет - с тех пор, как действует соответствующая программа", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153958
 
 
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Ти пропонуєш знизити зарплату робітників водоканалів, котелень і газових служб?
Чи може взагалі нехай вони працюють безплатно? Тєрпіли, по твоєму? Так?
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Епоха бідності закінчилась, які можуть бути субсидії! Невже простий вчитель не може заплатити 4-5 тис грн зі своєї зп 4000 дол?
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Ага, а ти судячи по інтелектуальному висєру, є зєбанутий мазєматік...7×8= $4000, так?

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Какие субсидии ,тарифы снижайте придурки или идите НАХ ...
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Ти пропонуєш знизити зарплату робітників водоканалів, котелень і газових служб?
Чи може взагалі нехай вони працюють безплатно? Тєрпіли, по твоєму? Так?
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Ты похоже мудак, совсем умишком тронулся Субсидии начнут начислять с 15 октября, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 747из тех тарифов которые вышибают с украинцев ,можно платить зарплату всей армии США плюс английской Премьер Лиге и Голливуду в придачу ,ну ты *** и мудак ... Субсидии начнут начислять с 15 октября, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 3988
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Ага, а ти судячи по інтелектуальному висєру, є зєбанутий мазєматік...7×8= $4000, так?

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Шо, так пагано в Україні живуть? Не хватає на кварплату?
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Для тих, у кого плата за ЖКХ перевищує 10% доходу платить Держава.
Камунізмь, фулє...
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Епоха бідності закінчилась, які можуть бути субсидії! Невже простий вчитель не може заплатити 4-5 тис грн зі своєї зп 4000 дол?
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петро не при владі, а змін до кращого катма...бабине літо затяглось...знову весна, а де ж посадки?
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нах всі субсідії. за цих субсідіантів--платить інша частина населення. нічого безкоштовного немає в природі
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Правильно. Ті хто платить податки.
Ті, яких **************- паразити суспільства, обзивають - «тєрпілами»...

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Правильно, каждый платит не более 15% совокупного семейного дохода, остальное - субсидия. Нытьё про всю зарплату на квартплату и т.д., то от лукавого.
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Головне, щоби мамі кобелькова хватило денег
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