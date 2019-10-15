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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3340) Кузьмук (88) увольнение (1727)

 Зеленский уволил экс-министра обороны Кузьмука с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы экс-министра обороны и экс-вице-премьера Александра Кузьмука.

Соответствующий указ №751/2019 размещен на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить генерала армии Украины Кузьмука Александра Ивановича с военной службы по возрасту с правом ношения военной формы одежды", - говорится в тексте указа.

С 1990 по 1995 гг. Кузьмук был начальником штаба - заместителем командира дивизии, комдивом и командиром армейского корпуса. В 1995-м возглавил Национальную гвардию Украины.

С 1996 по 2001 гг. - первый "срок" А.Кузьмука на посту Министра обороны Украины. В 1998-м получил звание генерала армии. С 2002 по 2006 гг. он - народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. В этот же период - с 2004 по 2005 гг. - политик во второй раз побывал главой оборонного ведомства, при этом сохранив за собой депутатский мандат.

До 14 июня 2006 - внештатный советник Президента Украины Виктора Ющенко.

С 11 марта 2010 года по 24 февраля 2014 года — внештатный советник Президента Украины Виктора Януковича

25 марта 2014 года и. о. президента Украины Турчинов назначил Кузьмука своим внештатным советником по вопросам обороны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153957
 
 
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Мені Кузьмук запам"ятався по ракеті класу "Земля-Бровари" і збитим кацапами ізраїльським літаком над Чорним морем, а вину на себе взяло ПВО України.
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иди проспись!), это мы сбили Тушку) и то после давления штатов признались)))
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Ви, убогі, і МН17 не збивали. Закусюй, мордовець. Зеленский уволил экс-министра обороны Кузьмука с военной службы - Цензор.НЕТ 989
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И где можно прочитать текст признания?
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офіційно не визнали..але заплатили жертвам..9 нащадкам)
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Там багато питань залишили без відповіді.
- Чому не спрацював самоліквідатор?
- Де були кораблі забезпечення і чому не перехопили ракету на виході з зони навчань?
- Велика різниця між часом польоту ракети і реальним підривом Ту.
Скоріш за все грохнули його "Волной" - це корабельний варіант С125, а от навіщо Кучмарик взяв провину на себе повинно відповісти слідство.
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я служил при нем..сокращались части вывозилось все из них ракеты самолеты..с полтавы..в киеве был аэродром забит вертолетами и самолетами..хз осталось ли...но с полтавы вывозилось...скотина усатая
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што ты творишь???, зебил!..им так сладко при пепе консультиравть армейцев было....
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слышал..он был алкашом еще с военного училища..не каждому дано такое. Зеленский уволил экс-министра обороны Кузьмука с военной службы - Цензор.НЕТ 8472
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Старое совковое дерьмо - на свалку. Ничего нельзя применить. Сплошной мусор.
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що ты мелешь?
а что сейчас наша Армия использует? не Совское дерьмо, как ты говоришь? да еще спасибо ТОЙ Армии нужно сказать, что вооружение и боеприпасы остались.. А твои реформаторы взрывают склады и ответственности не несут.. За 5 лет даже ствола и патрона не сделали..
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неплохо в звании енерала армии--служить внештатным советником, много можем себе позволить
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это вооще пипец!!!
за что такое звание, спрашивается?
может, он войну выиграл?
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Наконец то а то эти старперы сидели на огромной зарплате и льготах..его вообще посадить надо при нем все сокращалось и продавалось...скотина..туда же и кравчука с кучмой уродов старых
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