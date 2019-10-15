 Зеленский уволил экс-министра обороны Кузьмука с военной службы

Соответствующий указ №751/2019 размещен на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить генерала армии Украины Кузьмука Александра Ивановича с военной службы по возрасту с правом ношения военной формы одежды", - говорится в тексте указа.

С 1990 по 1995 гг. Кузьмук был начальником штаба - заместителем командира дивизии, комдивом и командиром армейского корпуса. В 1995-м возглавил Национальную гвардию Украины.

С 1996 по 2001 гг. - первый "срок" А.Кузьмука на посту Министра обороны Украины. В 1998-м получил звание генерала армии. С 2002 по 2006 гг. он - народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. В этот же период - с 2004 по 2005 гг. - политик во второй раз побывал главой оборонного ведомства, при этом сохранив за собой депутатский мандат.

До 14 июня 2006 - внештатный советник Президента Украины Виктора Ющенко.

С 11 марта 2010 года по 24 февраля 2014 года — внештатный советник Президента Украины Виктора Януковича

25 марта 2014 года и. о. президента Украины Турчинов назначил Кузьмука своим внештатным советником по вопросам обороны.

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