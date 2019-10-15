 Миллионы людей выехали из страны: мы должны сохранить их связь с Украиной, - Кулеба о двойном гражданстве

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас в правительстве есть несколько подходов к тому, как должна быть внедрена идея о двойном гражданстве, мои коллеги из МИД доводят все это до какой-то целостной концепции, но для меня сейчас самое важное, что все созрели для того, чтобы работать над этим вопросом" , - отметил Кулеба.

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По его убеждению, предоставление права двойного гражданства является "интересной идеей".

"Так сложилось, что миллионы людей выехали из Украины. Мы должны сохранить их связь с Украиной. И паспорт, гражданство - это одно из таких связующих звеньев", - сказал чиновник.