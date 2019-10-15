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 Политика Украины
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Все про:диаспора (292) двойное гражданство (60) Кулеба Дмитрий (181)

 Миллионы людей выехали из страны: мы должны сохранить их связь с Украиной, - Кулеба о двойном гражданстве

В Кабинете министров есть несколько идей о введении двойного гражданства, единую концепцию наработает Министерство иностранных дел.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас в правительстве есть несколько подходов к тому, как должна быть внедрена идея о двойном гражданстве, мои коллеги из МИД доводят все это до какой-то целостной концепции, но для меня сейчас самое важное, что все созрели для того, чтобы работать над этим вопросом" , - отметил Кулеба.

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По его убеждению, предоставление права двойного гражданства является "интересной идеей".

"Так сложилось, что миллионы людей выехали из Украины. Мы должны сохранить их связь с Украиной. И паспорт, гражданство - это одно из таких связующих звеньев", - сказал чиновник.

Источник: https://censor.net.ua/n3153955
 
   
 Топ комментарии
 
Цю програму вже Ху*ло штовхає. Ви запізднились.
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Связь? Пенсии им должны потом платить те кто остался в Украине? Или какая должна остаться связь с уехавшим? Пусть сидят в своем мордоре да радуются.
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так мова не про тих, хто виїхав, а які тут остаюця
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Ну і яка тут відмінність? Ми всі громадяни держави
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Цю програму вже Ху*ло штовхає. Ви запізднились.
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Тут не о "двойном гражданстве" речь вести надобно, а о введении паспорта на подобии этого:
Миллионы людей выехали из страны: мы должны сохранить их связь с Украиной, - Кулеба о двойном гражданстве - Цензор.НЕТ 1454
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НАФІГ!
Ніякого подвійного громадянства!
Не слід також забувати, що євреї ВСІ мають фактичне подвійне громадянство, адже варто їм приїхати в ізраїль і заяявити, що вони здійснюють алію, то за "законом про повернення" автоматично отримають громадянство! Отже, навіть якщо єврей формально не має ізраїльського громадянства, по факту воно у нього є.
Треба з цим щось робити! Миллионы людей выехали из страны: мы должны сохранить их связь с Украиной, - Кулеба о двойном гражданстве - Цензор.НЕТ 3204
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Чого це? Подвійне громадянство - добра ідея
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Та чого ти злякався ??? Скільки в РФ українців ??? А вони громадяни України будуть.
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Це не для них. повторюю. ВСІ євреї ффактично мають подвійне громадянство, навіть якщо формально його у них нема. Це все для них.
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Не двойное гражданство, а право внеочередного получения гражданства при переезде на постоянное жительство в Украину.
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Механизма лишения гражданства в Украине нет, разве что президент личным указом может лишить. Так что тем, кто хоть минуту был гражданином, получать нечего.
А для иностранцев есть свои механизмы, да и кто сможет поручиться, что приехавший из Конго чувак и правда останется в Украине на ПМЖ.
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""Так сложилось, что миллионы людей выехали из Украины. Мы должны сохранить их связь с Украиной. И паспорт, гражданство - это одно из таких связующих звеньев", - сказал чиновник.
Источник:https://censor.net.ua/n3153955"

Я что-то пропустил?
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Ну вот я выехал. Гражданство у меня таки украинское и есть всего 2 способа его потерять - накосячить по-крупному и получить указ Президента о лишении гражданства ИЛИ отказаться самому. Про отказ, т.е. добровольный выход из гражданства Украины, слышал, что это настолько сложно и муторно (и решение снова за президентом), что лучше даже не начинать.
Также слышал, что здесь при получении гражданства у тебя спрашивают, будешь ли ты оформлять "утерю гражданства" и ты вполне можешь отказаться, получив, таким образом, двойное гражданство. И абсолютно легально.

Загуглил и нашел еще 1 способ - стать гражданином Беларуси, Киргизии, Таджикистана или Грузии. В таком случае гражданство "теряется" автоматически.
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Если не налогоплательщик, то какой ты гражданин?

Конституция Украины

Статья 67. Каждый обязан платить, налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом.
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Не платящий налоги в Украине, очевидно же!
Студенты-контрактники, безработные, бездомные и живущие огородом в глухих деревнях напряглись.
Гугли "двойное налогообложение" и "резидентство Украины".
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В Германии чтобы получить немецкое гражданство нужно отказаться от украинского,только если не еврей и то не во всех землях, иначе никак.
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Если идти в амер. армию - можно паспорт засунуть в..... "шредер", писала одна белороссиянка. Там засчитывают такой трюк. Ну, под под-пись и все дела.
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Ст.25 Конституції України.
Ніхто не має права ....
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(замовляє пошив "кіпи", відрощує пейси)
А чому таки й не мона дати всім громадянство подвійне?
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Страшно себе даже представить,какие реформы они проведут,чтоб людей вернуть.
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Связь? Пенсии им должны потом платить те кто остался в Украине? Или какая должна остаться связь с уехавшим? Пусть сидят в своем мордоре да радуются.
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Йдеться в першу чергу про мігрантів, що знаходяться в Європі
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Не має першої чи другої черги, але є здоровий глузд в комплекті з відповідальністю
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Найбільша кількість у мордорі і йдеться про них. Того хто отримає европейске громадянство подвійне мало турбує.
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Особливо це стосується тих, хто подався трудитися на братніх агресорів або повернувся туди на рідні землі.
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Это что наплодить резидентов для дерибана.А так Миклуха-Маклай к нам разве какой то приедет посмотреть на папуасов.
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Двойное гражданство - это для жителей ОРДЛО, которые уже получили паспорта РФ и еще получат? Спасибо. Молодцы. Легализовать сепаратизм. Все по ЗЕ-плану.
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ой ты Господи! как убедительно ...(Конституция, пардон,...так надо!)
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Молодец Владимир Александрович. На Донбассе люди непременно оценят его заботу.
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подвійне громадянство крім кацапського та угорського, остальні всі кажись нормально.
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тю - я же вернулся - могу жить где угодно - пускай у меня спросят ,я отвечу и не за дорого)))))))
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По Скайпу дуже гарний зв'язок із Україною. Поїхав - немає чого більше отримувати від держави. Наприклад, купувати землю.
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