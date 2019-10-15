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 Политика Украины
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Все про:диаспора (292) двойное гражданство (60) Кулеба Дмитрий (181)

 Кулеба о двойном гражданстве: Миллионы людей выехали из страны, нужно сохранить их связь с Украиной

В Кабинете министров есть несколько идей о введении двойного гражданства, единую концепцию наработает Министерство иностранных дел.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас в правительстве есть несколько подходов к тому, как должна быть внедрена идея о двойном гражданстве, мои коллеги из МИД доводят все это до какой-то целостной концепции, но для меня сейчас самое важное, что все созрели для того, чтобы работать над этим вопросом" , - отметил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинской диаспоре будет предоставлена возможность стать частично гражданами Украины: уже придумана эта конструкция, - Зеленский

По его убеждению, предоставление права двойного гражданства является "интересной идеей".

"Так сложилось, что миллионы людей выехали из Украины. Мы должны сохранить их связь с Украиной. И паспорт, гражданство - это одно из таких связующих звеньев", - сказал чиновник.

Источник: https://censor.net.ua/n3153955
 
 
 Топ комментарии
 
Цю програму вже Ху*ло штовхає. Ви запізднились.
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Двойное гражданство - это для жителей ОРДЛО, которые уже получили паспорта РФ и еще получат? Спасибо. Молодцы. Легализовать сепаратизм. Все по ЗЕ-плану.
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так мова не про тих, хто виїхав, а які тут остаюця
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Ну і яка тут відмінність? Ми всі громадяни держави
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типа ******** кацап Єуропа та пишут в Бєларусі.
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Цю програму вже Ху*ло штовхає. Ви запізднились.
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Тут не о "двойном гражданстве" речь вести надобно, а о введении паспорта на подобии этого:
Миллионы людей выехали из страны: мы должны сохранить их связь с Украиной, - Кулеба о двойном гражданстве - Цензор.НЕТ 1454
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НАФІГ!
Ніякого подвійного громадянства!
Не слід також забувати, що євреї ВСІ мають фактичне подвійне громадянство, адже варто їм приїхати в ізраїль і заяявити, що вони здійснюють алію, то за "законом про повернення" автоматично отримають громадянство! Отже, навіть якщо єврей формально не має ізраїльського громадянства, по факту воно у нього є.
Треба з цим щось робити! Миллионы людей выехали из страны: мы должны сохранить их связь с Украиной, - Кулеба о двойном гражданстве - Цензор.НЕТ 3204
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Чого це? Подвійне громадянство - добра ідея
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Та чого ти злякався ??? Скільки в РФ українців ??? А вони громадяни України будуть.
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Це не для них. повторюю. ВСІ євреї ффактично мають подвійне громадянство, навіть якщо формально його у них нема. Це все для них.
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Не двойное гражданство, а право внеочередного получения гражданства при переезде на постоянное жительство в Украину.
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Механизма лишения гражданства в Украине нет, разве что президент личным указом может лишить. Так что тем, кто хоть минуту был гражданином, получать нечего.
А для иностранцев есть свои механизмы, да и кто сможет поручиться, что приехавший из Конго чувак и правда останется в Украине на ПМЖ.
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""Так сложилось, что миллионы людей выехали из Украины. Мы должны сохранить их связь с Украиной. И паспорт, гражданство - это одно из таких связующих звеньев", - сказал чиновник.
Источник:https://censor.net.ua/n3153955"

Я что-то пропустил?
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Ну вот я выехал. Гражданство у меня таки украинское и есть всего 2 способа его потерять - накосячить по-крупному и получить указ Президента о лишении гражданства ИЛИ отказаться самому. Про отказ, т.е. добровольный выход из гражданства Украины, слышал, что это настолько сложно и муторно (и решение снова за президентом), что лучше даже не начинать.
Также слышал, что здесь при получении гражданства у тебя спрашивают, будешь ли ты оформлять "утерю гражданства" и ты вполне можешь отказаться, получив, таким образом, двойное гражданство. И абсолютно легально.

Загуглил и нашел еще 1 способ - стать гражданином Беларуси, Киргизии, Таджикистана или Грузии. В таком случае гражданство "теряется" автоматически.
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Если не налогоплательщик, то какой ты гражданин?

Конституция Украины

Статья 67. Каждый обязан платить, налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом.
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Не платящий налоги в Украине, очевидно же!
Студенты-контрактники, безработные, бездомные и живущие огородом в глухих деревнях напряглись.
Гугли "двойное налогообложение" и "резидентство Украины".
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"Если не налогоплательщик, то какой ты гражданин?" (с)

Оказывается, что я таки гражданин и риторический вопрос о налогах был пустым. Ну надо же.
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Сказка про белого бычка

ВКЛ_это_мы_01

Не двойное гражданство, а право внеочередного получения гражданства при переезде на постоянное жительство в Украину.
15.10.2019 15:46 Ответить Мне нравится 1

...
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В Германии чтобы получить немецкое гражданство нужно отказаться от украинского,только если не еврей и то не во всех землях, иначе никак.
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Расскажи пожалуйста подробнее, как именно это происходит и есть ли механизм уведомления Украины об этом? Просто такие истории я тоже слышал - якобы дядя получает польское гражданство, якобы отказывается от украинского, после чего якобы едет в Украину на побывку по своему же украинском загранпаспорту и его паспорт бъётся по базе, а сам дядя по базе всё еще гражданин.

Да и ЗУ "О гражданстве Украины" говорит в ст.19, что получение иного гражданства - основание для потери украинского, но не автоматическая потеря как таковая. Ст.19, в конце: "Датой прекращения гражданства Украины в случаях, предусмотренных этой статьей, есть дата издания соответствующего указа Президента Украины". И вот тут вопрос - если президенту (офису на самом деле) не сказать или если решения всё еще нет - я гражданин или не гражданин?
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Нужно идти в украинское консульство и там сделать письменное заявление об отказе от гражданства. При себе нужно иметь заверение от немецкой стороны что они готовы предоставить гражданство. Длится все официально год а реально до двух лет. К сожалению перед тем как получить гражданство немцы требуют отказ от гражданства Украины так как Украина может это делать и делает. Гражданам стран где не предусмотрена процедура отказа от гражданства немецкое гражданство дают без отказа от предыдущего.
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Ок, спасибо. Звучит толково. Немцы, куда деваться.
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Если идти в амер. армию - можно паспорт засунуть в..... "шредер", писала одна белороссиянка. Там засчитывают такой трюк. Ну, под под-пись и все дела.
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Ст.25 Конституції України.
Ніхто не має права ....
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(замовляє пошив "кіпи", відрощує пейси)
А чому таки й не мона дати всім громадянство подвійне?
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Страшно себе даже представить,какие реформы они проведут,чтоб людей вернуть.
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Связь? Пенсии им должны потом платить те кто остался в Украине? Или какая должна остаться связь с уехавшим? Пусть сидят в своем мордоре да радуются.
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Йдеться в першу чергу про мігрантів, що знаходяться в Європі
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Не має першої чи другої черги, але є здоровий глузд в комплекті з відповідальністю
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Найбільша кількість у мордорі і йдеться про них. Того хто отримає европейске громадянство подвійне мало турбує.
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Йдеться в першу чергу про мігрантів, що знаходяться в Рашці.
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А шо тобі заважає знаходитись в Європі і залишатися громадянином України?
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Особливо це стосується тих, хто подався трудитися на братніх агресорів або повернувся туди на рідні землі.
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Это что наплодить резидентов для дерибана.А так Миклуха-Маклай к нам разве какой то приедет посмотреть на папуасов.
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Двойное гражданство - это для жителей ОРДЛО, которые уже получили паспорта РФ и еще получат? Спасибо. Молодцы. Легализовать сепаратизм. Все по ЗЕ-плану.
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ой ты Господи! как убедительно ...(Конституция, пардон,...так надо!)
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Молодец Владимир Александрович. На Донбассе люди непременно оценят его заботу.
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подвійне громадянство крім кацапського та угорського, остальні всі кажись нормально.
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тю - я же вернулся - могу жить где угодно - пускай у меня спросят ,я отвечу и не за дорого)))))))
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По Скайпу дуже гарний зв'язок із Україною. Поїхав - немає чого більше отримувати від держави. Наприклад, купувати землю.
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да,особенно сохраните связь дебилы зелемойские с той мразью что на ********* свалила и получила *********ское гражданство .
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Если человек уехал в другую страну, работает на ее экономику, хочет там жить и растить детей, то пусть та страна о нем и его семье и заботится. Украина со своей стороны может содействовать диаспоре, приняв участие в создании центров обучения украинского языка, истории, культуры, проводя этнические фестивали и прочие такие мероприятия. Бумажка о гражданстве уехавшему из этой страны человеку не нужна (разве что из принципа: щоб було), да и Украине это никак не помогает. Ну можно визы иностранцам украинского происхождения по упрощенной процедуре выдавать, чтобы приезжали в гости на историческую родину. Хотя, если кто-то реально хочет переехать на ПМЖ в Украину, да, пожалуйста, пусть обустраиваются и получают гражданство.
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Под сепарню закон принимается. Там все курицу уже давно получили. у и приезжих чехов и прочих бурятов тоже надо как-то "реинтегрировать" в тело страны.) Реинтеграция будет по полному.
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И это после того как люди высказались против капитуляции,да? Клоуны просто охерели уже по моему.
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да и как мне нравится как вы всегда с таким акцентом подтчеркиваете что Украинцы все уезжают в Европу на заработки как будто это что то плохое или позорное, конечно жить в говне хлебать бояру с утра до вечера и орать какие вы сверхдержавные на смех всему миру это конечно круче, чем поехать поработать водителем или столяром за 1000 - 1500 евро в месяц ну вам смехдержавным конечно видней...

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Двойное гражданство можна узаконить, но оно должно иметь какие то ограничения для людей с двойным граж. типа невозможность купить очень много земли...
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Что же вам, твари, всё неймётся? Разными путями, разными методами лишь бы растворить Украину в мигрантском болоте.
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Зарплату треба чесну платити роботягам , хоча б 1000$/міс. Людям багато не треба. Мільйони людей виїхали , бо не хочуть щоб їх дурили пройдисвіти-працедавці . + право , освіта , інфраструктура , доступ до сервісів ітд ітп .
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Да в чем проблема ставь вопрос на референдум...
1) Разрешить двойное гражданство?
2) Запретить и в случае получения гражданства другой страны автоматически аннулировать Украинское?
Первым законопроектом будет "О народовластии" где этот закон???

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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