 Кулеба о двойном гражданстве: Миллионы людей выехали из страны, нужно сохранить их связь с Украиной

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас в правительстве есть несколько подходов к тому, как должна быть внедрена идея о двойном гражданстве, мои коллеги из МИД доводят все это до какой-то целостной концепции, но для меня сейчас самое важное, что все созрели для того, чтобы работать над этим вопросом" , - отметил Кулеба.
По его убеждению, предоставление права двойного гражданства является "интересной идеей".
"Так сложилось, что миллионы людей выехали из Украины. Мы должны сохранить их связь с Украиной. И паспорт, гражданство - это одно из таких связующих звеньев", - сказал чиновник.
Ніякого подвійного громадянства!
Не слід також забувати, що євреї ВСІ мають фактичне подвійне громадянство, адже варто їм приїхати в ізраїль і заяявити, що вони здійснюють алію, то за "законом про повернення" автоматично отримають громадянство! Отже, навіть якщо єврей формально не має ізраїльського громадянства, по факту воно у нього є.
Треба з цим щось робити!
А для иностранцев есть свои механизмы, да и кто сможет поручиться, что приехавший из Конго чувак и правда останется в Украине на ПМЖ.
Источник:https://censor.net.ua/n3153955"
Я что-то пропустил?
Также слышал, что здесь при получении гражданства у тебя спрашивают, будешь ли ты оформлять "утерю гражданства" и ты вполне можешь отказаться, получив, таким образом, двойное гражданство. И абсолютно легально.
Загуглил и нашел еще 1 способ - стать гражданином Беларуси, Киргизии, Таджикистана или Грузии. В таком случае гражданство "теряется" автоматически.
Конституция Украины
Статья 67. Каждый обязан платить, налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом.
Студенты-контрактники, безработные, бездомные и живущие огородом в глухих деревнях напряглись.
Гугли "двойное налогообложение" и "резидентство Украины".
Оказывается, что я таки гражданин и риторический вопрос о налогах был пустым. Ну надо же.
ВКЛ_это_мы_01
Не двойное гражданство, а право внеочередного получения гражданства при переезде на постоянное жительство в Украину.
15.10.2019 15:46 Ответить Мне нравится 1
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Да и ЗУ "О гражданстве Украины" говорит в ст.19, что получение иного гражданства - основание для потери украинского, но не автоматическая потеря как таковая. Ст.19, в конце: "Датой прекращения гражданства Украины в случаях, предусмотренных этой статьей, есть дата издания соответствующего указа Президента Украины". И вот тут вопрос - если президенту (офису на самом деле) не сказать или если решения всё еще нет - я гражданин или не гражданин?
Ніхто не має права ....
А чому таки й не мона дати всім громадянство подвійне?
1) Разрешить двойное гражданство?
2) Запретить и в случае получения гражданства другой страны автоматически аннулировать Украинское?
Первым законопроектом будет "О народовластии" где этот закон???
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"