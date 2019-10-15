 В законопроекте Зеленского по судебной реформе нет объяснений, как будет проходить сокращение судей Верховного Суда, - Юрчишин

Об этом он сказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Автоматическое сокращении количества судей Верховного Суда с 200 до 100 без объяснений, как это будет происходить, а главное, логики этого сокращения суда, а на самом деле перезагрузки, вызывает существенные замечания, как со стороны общественности, так и со стороны наших международных партнеров. Другой вопрос, что конкурсную процедуру действительно можно обжаловать в Окружном административном суде Киева, который неоднократно выносил политически мотивированные решения - ну это вызывает опасения того, что есть стремление поставить судебную ветвь под контроль исполнительной ветви власти, что у нас неоднократно происходило, и поэтому это тоже негатив", - отметил Юрчишин.
Он заявил, что международные партнеры недипломатично попросили дать им время на оценку законопроекта.
"Мы же, к сожалению, пользуясь знаменитым турборежимом, полностью лишаем их этой возможности", - сказал нардеп.
Он также отметил положительные моменты законопроекта: "Положительно, что Высшая квалификационная комиссия судей будет сама составлять свой регламент и комиссия, которая будет отбирать ВККС тоже будет сама утверждать этот регламент. Это не создает дополнительную бюрократию".
Также он отметил положительным то, что усилена роль международников в процессе принятия решений.
А не просто сокращении
Кто глубже всего Портнову лизнет - тот и останется!
- Издайте указ о превращении ослов в жеребцов!
- От этого указа ослы в лошадей не превратятся! - ответили ему изумленные граждане.
- Погодите! Вы же превращаете бездарей в великих военачальников и низких, глупых людей в мудрых правителей. И выходит! Так превратите ослов в лошадей!
В наше время и нашей стране мудрец сказал бы так:
- Соберите с мусорников и свалок дряхлые ,,Запорожцы" и объявите их новенькими ,,Мерседесами".
- Они от этого не превратятся в ,,Мерсы, " - ответили бы ему.
- Стоп! Вы же превратили сначала грабительскую кодлу с вором во главе, а затем группу комедиантов во главе с шутом в мудрых правителей, спасителей страны! Так превратите и ,,Запорожцы" в ,,Мерседесы"!