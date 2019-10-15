 В законопроекте Зеленского по судебной реформе нет объяснений, как будет проходить сокращение судей Верховного Суда, - Юрчишин

Об этом он сказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Автоматическое сокращении количества судей Верховного Суда с 200 до 100 без объяснений, как это будет происходить, а главное, логики этого сокращения суда, а на самом деле перезагрузки, вызывает существенные замечания, как со стороны общественности, так и со стороны наших международных партнеров. Другой вопрос, что конкурсную процедуру действительно можно обжаловать в Окружном административном суде Киева, который неоднократно выносил политически мотивированные решения - ну это вызывает опасения того, что есть стремление поставить судебную ветвь под контроль исполнительной ветви власти, что у нас неоднократно происходило, и поэтому это тоже негатив", - отметил Юрчишин.

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Он заявил, что международные партнеры недипломатично попросили дать им время на оценку законопроекта.

"Мы же, к сожалению, пользуясь знаменитым турборежимом, полностью лишаем их этой возможности", - сказал нардеп.

Он также отметил положительные моменты законопроекта: "Положительно, что Высшая квалификационная комиссия судей будет сама составлять свой регламент и комиссия, которая будет отбирать ВККС тоже будет сама утверждать этот регламент. Это не создает дополнительную бюрократию".

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Также он отметил положительным то, что усилена роль международников в процессе принятия решений.