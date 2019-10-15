EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  561  13
Материалы по теме:
Все про:ВР (23825) Верховный Суд (765) судебная реформа (1257) Юрчишин (44) ВККСУ (404)

 В законопроекте Зеленского по судебной реформе нет объяснений, как будет проходить сокращение судей Верховного Суда, - Юрчишин

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что законопроект №1008 о перезапуске Высшей квалификационной комиссии и сокращении состава Верховного Суда на 50% не имеет объяснений процедуры сокращения.

Об этом он сказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Автоматическое сокращении количества судей Верховного Суда с 200 до 100 без объяснений, как это будет происходить, а главное, логики этого сокращения суда, а на самом деле перезагрузки, вызывает существенные замечания, как со стороны общественности, так и со стороны наших международных партнеров. Другой вопрос, что конкурсную процедуру действительно можно обжаловать в Окружном административном суде Киева, который неоднократно выносил политически мотивированные решения - ну это вызывает опасения того, что есть стремление поставить судебную ветвь под контроль исполнительной ветви власти, что у нас неоднократно происходило, и поэтому это тоже негатив", - отметил Юрчишин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перезагрузка Верховного Суда негативно повлияет на стабильность судебной системы, - Данишевская

Он заявил, что международные партнеры недипломатично попросили дать им время на оценку законопроекта.

"Мы же, к сожалению, пользуясь знаменитым турборежимом, полностью лишаем их этой возможности", - сказал нардеп.

Он также отметил положительные моменты законопроекта: "Положительно, что Высшая квалификационная комиссия судей будет сама составлять свой регламент и комиссия, которая будет отбирать ВККС тоже будет сама утверждать этот регламент. Это не создает дополнительную бюрократию".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нам просто необходимо поменять судей, иначе у нас приговоров нормальных не будет, - Зеленский о судебной реформе

Также он отметил положительным то, что усилена роль международников в процессе принятия решений.

Источник: https://censor.net.ua/n3153952
 
 
 Топ комментарии
 
Там же речь идёт о новой квалификационной комиссии и новом формировании ВС
А не просто сокращении
 показать весь комментарий
 
Хоч Голос почули й побачили. А то на Майдані ніхто їх не бачив.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
грамотный Юрчишин - расстрелять - это пока шутка - но в каждой шутке ........
 показать весь комментарий
 
 
Жестокий ты Чинганчук,по вашим законам следует скальп снимать,а не рассстреливать)))
 показать весь комментарий
 
Хоч Голос почули й побачили. А то на Майдані ніхто їх не бачив.
 показать весь комментарий
 
 
да и так понятно- расстрелять каждого десятого
 показать весь комментарий
 
Там же речь идёт о новой квалификационной комиссии и новом формировании ВС
А не просто сокращении
 показать весь комментарий
 
 
Как-как?
Кто глубже всего Портнову лизнет - тот и останется!
 показать весь комментарий
 
А когда вообще инициативы шимпанЗЕ имели внятные объяснения?
 показать весь комментарий
 
Как-то граждане одного из городов Древней Эллады думали-гадали, где им раздобыть лошадей - своих не хватало. Один мудрец сказал:
- Издайте указ о превращении ослов в жеребцов!
- От этого указа ослы в лошадей не превратятся! - ответили ему изумленные граждане.
- Погодите! Вы же превращаете бездарей в великих военачальников и низких, глупых людей в мудрых правителей. И выходит! Так превратите ослов в лошадей!
В наше время и нашей стране мудрец сказал бы так:
- Соберите с мусорников и свалок дряхлые ,,Запорожцы" и объявите их новенькими ,,Мерседесами".
- Они от этого не превратятся в ,,Мерсы, " - ответили бы ему.
- Стоп! Вы же превратили сначала грабительскую кодлу с вором во главе, а затем группу комедиантов во главе с шутом в мудрых правителей, спасителей страны! Так превратите и ,,Запорожцы" в ,,Мерседесы"!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх