 Поезда в Москву принесли в бюджет 3 млрд грн, отменять их пока не будут, - Криклий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Вопрос чувствительный. Напомню, что у нас фактически это направление в Москву за прошлый год дало 3 миллиарда гривен поступлений в бюджет и надо понимать, что когда мы что-то перекрываем, то находим альтернативные варианты, как эти поезда могут ехать, и что эти деньги будут поступать в экономику другой страны. У нас есть обязательства перед Всемирной организацией торговли, и там предусмотрен этот транзит и мы пока его не ограничиваем. Если будет принято решение на высшем политическом уровне, что мы будем изолироваться, то тогда об этом будет отдельно сообщено, пока это сообщение не закрывают", - сказал Криклий.

Отмечается, что согласно расписанию движения пассажирских поездов на 2018-2019 годы на сайте "Укрзализныци", из украинских городов в Москву курсируют около 20 пар поездов, а также ряд беспересадочных вагонов, в частности, из Киева, Львова, Николаева, Харькова, Одессы и других.

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