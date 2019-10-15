 Поезда в Москву принесли в бюджет 3 млрд грн, отменять их пока не будут, - Криклий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
"Вопрос чувствительный. Напомню, что у нас фактически это направление в Москву за прошлый год дало 3 миллиарда гривен поступлений в бюджет и надо понимать, что когда мы что-то перекрываем, то находим альтернативные варианты, как эти поезда могут ехать, и что эти деньги будут поступать в экономику другой страны. У нас есть обязательства перед Всемирной организацией торговли, и там предусмотрен этот транзит и мы пока его не ограничиваем. Если будет принято решение на высшем политическом уровне, что мы будем изолироваться, то тогда об этом будет отдельно сообщено, пока это сообщение не закрывают", - сказал Криклий.
Отмечается, что согласно расписанию движения пассажирских поездов на 2018-2019 годы на сайте "Укрзализныци", из украинских городов в Москву курсируют около 20 пар поездов, а также ряд беспересадочных вагонов, в частности, из Киева, Львова, Николаева, Харькова, Одессы и других.
Рашка реально ымперия - так как рашинское было в сортиры ходит, но на вяличие всегда деньги найдутся.
Цена на нафть и уран росла. в долларах, понятно что и выручка соответственно росла.
кроме диких кацапов
ты галочку ставил ЗА Зе.
и не надо задом по ваЗЕлину дрифтовать
Верх цинизма - это требовать посадок, на этих требованиях захватить власть
и никого не сажать
а сколько в бюджет принесут патроны и гранаты, танки и запчасти...и др... ну если их официально продавать на рашу?
На дорогах Украины гибнет в 10-20 раз больше людей чем на войне.
с умным видом высрав "сравнение", довольно вытаращатся на экраны в предвкушении "лайков" от совков.
Не понимая насколько жалкие они сами....
Поезда с Рашей прибыльные.
а сейчас это успех экономики.
Так что - вы будете сосать, зелебобики?
Наживаются на крови?
Что на это скажут зе-тыпильчики?
Мыло и веревка тебе нужны исключительно, что бы самому повеситься над парашей в нужнике.
Самое для тебя подходящее место.
Тогда досталось российским дальнобоям, их торомозили и не давали проехать
И как вся соевая ботва тут костьми ложилась за российский транзит, ведь от него деньги в бюджет идут
Но Абрамавичус высрал шо в год на закупку идет аж..... 200млн. долларов..... ну это вообще ни о чем.
Это 60 танков. В год.
Молодёжка выграла Чемпионат мира по футболу против Южной Кореи,ранее подобный успех принадлежал только сборной СССР.
Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу,чего нет на россии.
Свитолина входит в 10-ку лучших теннисисток планеты,чего нет сейчас на россии....
Интеграция Украины в ЕС,НАТО, Безвизовый режим,чего на россии нет.
И украинские военные обороняясь,наносят значительный урон россии.
Украинские города улучшаються хоть и медленно,чего нет на россии.
И так во всём.
Щось брехливими схемами тхне аж воняє
Железнодорожное сообщение между Украиной и Россией в 2018 году обеспечило поступления в объеме 3 миллиарда гривен в украинский бюджетИсточник: https://censor.net.ua/n3153951
неудобненько то как. А как же агрессор, Петр Алексеич?
В таких умовах Україна - легка здобич для хижацьких сусідів. Сумно, але відбутеться те, що має відбутись.
А курс поддерживает правительство из кредитов и поступлений отчислений от предприятий, иначе правительству пришлось бы поднимать выплаты бюджетникм, пенсионерам, военным.
Так что еще раз вам говорю - не смешите.