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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4376) железная дорога (1116) Россия (74051) Криклий (31)

 Поезда в Москву принесли в бюджет 3 млрд грн, отменять их пока не будут, - Криклий

Железнодорожное сообщение между Украиной и Россией в 2018 году обеспечило поступления в объеме 3 миллиарда гривен в украинский бюджет, речи о закрытии данного сообщения пока не идет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Вопрос чувствительный. Напомню, что у нас фактически это направление в Москву за прошлый год дало 3 миллиарда гривен поступлений в бюджет и надо понимать, что когда мы что-то перекрываем, то находим альтернативные варианты, как эти поезда могут ехать, и что эти деньги будут поступать в экономику другой страны. У нас есть обязательства перед Всемирной организацией торговли, и там предусмотрен этот транзит и мы пока его не ограничиваем. Если будет принято решение на высшем политическом уровне, что мы будем изолироваться, то тогда об этом будет отдельно сообщено, пока это сообщение не закрывают", - сказал Криклий.

Отмечается, что согласно расписанию движения пассажирских поездов на 2018-2019 годы на сайте "Укрзализныци", из украинских городов в Москву курсируют около 20 пар поездов, а также ряд беспересадочных вагонов, в частности, из Киева, Львова, Николаева, Харькова, Одессы и других.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153951
 
 
 Топ комментарии
 
да? классно!
а сколько в бюджет принесут патроны и гранаты, танки и запчасти...и др... ну если их официально продавать на рашу?
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Очень хорошо помню когда активисты блокировали транзит российских товаров через Украину
Тогда досталось российским дальнобоям, их торомозили и не давали проехать

И как вся соевая ботва тут костьми ложилась за российский транзит, ведь от него деньги в бюджет идут
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А отжим Черноморнефтегаза сколько принес ?
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а это показатель - Рашка хотя бы платит манкуртам чтобы те сдавали интересы Украины, а они довольно хлопают ушами и рассказывают что "ой, а у нас доказ-тв преступления нетути".
Рашка реально ымперия - так как рашинское было в сортиры ходит, но на вяличие всегда деньги найдутся.
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то нам вкидывают шо они братья - то нам выгодно - вы самки собаки или воюете или торгуете - если торгуете ,то это у вас будет самое короткое правление ,за всю историю Украины
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В том то и дело, что пухлые постоянно вкидывали про "вийну з ворогом" и "пращай великая рассея", а сами втихаря приторговывали. Эти хоть не скрывают что экономические связи с рашей как были в 2014 году - такими и остались, потому что выгодно.
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расширились связи в этом году по сравнению с прошлым
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за каденції Петі товарообіг з рф збільшився у два рази
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Пиши правду - вырос в денежном измерении.
Цена на нафть и уран росла. в долларах, понятно что и выручка соответственно росла.
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зато твои комменты звучат, как речь Скабеевой )))
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так - вопрос - почему твой бох - не прекратит и немедленно - а пишет его слуга - обеспечило поступления в объеме 3 миллиарда гривен в украинский бюджет, речи о закрытии данного сообщения пока не идет Источник: https://censor.net.ua/n3153951 - ЗРАДА
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А я не говорю, что это хорошо. Но "клоун" хотя бы не прикидывается "головним ворогом кремля" как предыдущий подонок и не блеет про "разрыв всех связей с рассеей" при каждом удобном случае.
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и шо характерно, никто в мире не называет Порошенко ни лолитой, ни вальцманом,

кроме диких кацапов
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диствительна..какие смерти?, какой крым???, нам же бабло капает!!!
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я голосовал против мародера, и против этого упыреныша проголосую, если сдвигов за пять лет не будет....
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в бюлетене нет графы "Против".

ты галочку ставил ЗА Зе.

и не надо задом по ваЗЕлину дрифтовать
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ну и ты не води!, жди 5 лет и иди за пепу голосуй!, раз такой последовный!)))
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Сдвигов?...клоун и марионетка каламойши клепающая кинцо на раше и имеющая офшоры, будете тебе сдвиги делать...Хотя если ты ожидал дружбы с рашой, то сдвиги в этом направлении конечно будут и уже есть.
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это хождение по кругу, мы останемся при своих мнениях..пепа просрало майдан как и ющ... и не зе в этом вина....
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ты надеешься, что эта зелёная сопля просидит 5 лет ? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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в воюющей стране проголосовать за комика -верх цинизма, и нет у вас никаких оправданий -все кто голосовали зебанутые
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верх цинизма расследовать майдан 5 лет, назначить матиоса и назначить кума алкаша не посадившего ни одну падаль - вот это верх цинизма...но орать армия мова, вира....
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за полгода кого посадили ?

Верх цинизма - это требовать посадок, на этих требованиях захватить власть

и никого не сажать
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Какая альтернатива!? Зрада уверяла, что можно было, ещё в 2014 году, прервать вообще все связи с паРашей...
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да? классно!
а сколько в бюджет принесут патроны и гранаты, танки и запчасти...и др... ну если их официально продавать на рашу?
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головне - все вірно підрахувати (я навмисне написав це слово саме так!)
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Во как, 3 млрд в 2018 году - и никто из пухлых тогда не вопил про капитуляцию. Странно.
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ты тогда вопил про торговлю на крови
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Я и сейчас это могу сказать. Но если раньше нагло врали про отсутствие торговли, то теперь говорят о желании прекратить кровопролитие. Первые же вруны тут же спешат назвать это капитуляцией.
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приведи пример того, как "раньше нагло врали про отсутствие торговли".
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прекратить кровопролитие - это отменить ДТП?
На дорогах Украины гибнет в 10-20 раз больше людей чем на войне.
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ща набегут "умники" со "сравнениями" "вов" и теперешней ситуации.
с умным видом высрав "сравнение", довольно вытаращатся на экраны в предвкушении "лайков" от совков.
Не понимая насколько жалкие они сами....
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Сначала плачутся что убыточные они... а каждый паршивый поезд по 3 лярда чистых налогов дает. Это значит там прибылей под 6 лярдов с одного поезда....
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убыточные внутренние перевозки, где куча люмпенов имеет право бесплатного проезда и нельзя поднимать цены.
Поезда с Рашей прибыльные.
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Це за вивіз до Росссіі демонтованих на Донбасі українських заводів ?
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Я что-то не понимаю - а разве при соевом мародере поезда в кацапию не ходили???
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ходили, но тогда это была зрада,

а сейчас это успех экономики.
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А если сосать у путина - это может куда больше принести.
Так что - вы будете сосать, зелебобики?
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Там уже соевый мародер столько насосал, что зелебобикам просто делать нечего
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Торговля с агрессором?
Наживаются на крови?
Что на это скажут зе-тыпильчики?
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Хотелось бы услышать сперва порохомразь с комментарием об 5-тилетней торговле с агрессором при соевом мародере
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С ублюдками, которые без причины "сходу" называют меня "порохомразью" не дискутирую, а БЬЮ В МОРДУ!
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Аналогично! С соевыми дегенератами лучше всего разговаривать с помощью мыла и веревки Поезда в Москву принесли в бюджет 3 млрд грн, отменять их пока не будут, - Криклий - Цензор.НЕТ 7033
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Кто тут - смелая антимайдановская шалава?
Мыло и веревка тебе нужны исключительно, что бы самому повеситься над парашей в нужнике.
Самое для тебя подходящее место.
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Порохоботи їдять рошенівські торти як люди за столом, а поклоннікі Бубочки точать їх вничку в темряві як пацюки, а потім з замазаними пельками від крему кричать барига, мародьор, свинарчуки. Тьху на вас! Поезда в Москву принесли в бюджет 3 млрд грн, отменять их пока не будут, - Криклий - Цензор.НЕТ 937
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А для мишебраттєв, всі в Україні, «бандєровци і порохомразь»...
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о-о-о..пеппо вже став бандерівцем.. Потяги в Москву принесли до бюджету 3 млрд грн, їх поки не скасовуватимуть, - Криклій - Цензор.НЕТ 5307
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Очень хорошо помню когда активисты блокировали транзит российских товаров через Украину
Тогда досталось российским дальнобоям, их торомозили и не давали проехать

И как вся соевая ботва тут костьми ложилась за российский транзит, ведь от него деньги в бюджет идут
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Интересно,а сколько бы им заплатили,чтоб наша армия не только свои позиции покинула,а вообще сдалась в плен? Поезда в Москву принесли в бюджет 3 млрд грн, отменять их пока не будут, - Криклий - Цензор.НЕТ 1627
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Не, по-сути, если нам выгодно(и если бы эти деньги шли на закупку вооружений) - то пусть себе ходят паровозы то.
Но Абрамавичус высрал шо в год на закупку идет аж..... 200млн. долларов..... ну это вообще ни о чем.
Это 60 танков. В год.
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Соевые макаки вдруг одномоментно забыли, что торговлю с агрессором 5 лет вполне успешно развивал капитулянт пораженко
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Украина сильнее россии,это факт!!!
Молодёжка выграла Чемпионат мира по футболу против Южной Кореи,ранее подобный успех принадлежал только сборной СССР.
Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу,чего нет на россии.
Свитолина входит в 10-ку лучших теннисисток планеты,чего нет сейчас на россии....
Интеграция Украины в ЕС,НАТО, Безвизовый режим,чего на россии нет.
И украинские военные обороняясь,наносят значительный урон россии.
Украинские города улучшаються хоть и медленно,чего нет на россии.
И так во всём.
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А как же скрЄпи, вЯличие, искандери, разрЄшЄніЄ на сбор валлЄжніка, пЯтухи із говна?... Шо то ви ліл чЄлАвЄк уШШимляЄтЄ дАстижЄнія козломордих... Потяги в Москву принесли до бюджету 3 млрд грн, їх поки не скасовуватимуть, - Криклій - Цензор.НЕТ 4704
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Криклий, а если принесут 50 миллиардов, то можно Украину к России присоединить? Ну судя по твоей логике, если сумма существенная, то можно все продать и это будет оправдано. Мать свою или жену не хочешь продать?
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Вы на совете Европу ето скажите когда будете просить чтобы ЕС продлили санкции против РФ и заблокировали СП-2
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Дешево вы Украину продаете. Если 3 млрд. грн. разделить на 365 убитых и около 2тыс. раненных в год, подсчитать потерю крыма и дамбаса то получается что не очень и выгодно все ето. Вы уроды считаете только прибыли и не разглашаете убытки от торговли с Рашкой. Неужели вы думаете что если бы ето хоть на копейку было выгодно Украине то ***** запретил бы ето на следующий же день.
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а почему вы считаете 360 в год ??? милион в год из страны сбегают в один конец с семьями родственниками - это ли не потери безвозвратные .... чем бюджет наполнять на ту же армию или вы вечно побираться собираетесь? похерить оно конеч патриотично и все такое но вы ж последний совецкий жирок доедаете ..вас будущее не пугает?
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Железнодорожное сообщение между Украиной и Россией в 2018 году обеспечило поступления в объеме 3 миллиарда гривен в украинский бюджет Источник: https://censor.net.ua/n3153951

Щось брехливими схемами тхне аж воняє Поезда в Москву принесли в бюджет 3 млрд грн, отменять их пока не будут, - Криклий - Цензор.НЕТ 5009
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У нас есть обязательства перед Всемирной организацией торговли, и там предусмотрен этот транзит и мы пока его не ограничиваем А Рашка запретила транзит украинских товаров по ж/д через свою территорию и плевала на всемирную организацию торговли. Выходит раком только Украина стоит?
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Не надо оправдывать торговлю на крови. Украина настояла в ООН что бы Россию объявили агрессором и могла сразу закрыть границы. Но "pecunia non olet", как сказал Порошенко.
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Лол. нынешняя власть хотя бы честно говорит об этом.

Железнодорожное сообщение между Украиной и Россией в 2018 году обеспечило поступления в объеме 3 миллиарда гривен в украинский бюджетИсточник: https://censor.net.ua/n3153951

неудобненько то как. А как же агрессор, Петр Алексеич?
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для Петі вони завжди були торгові партнери
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порохобот - для идиотов: между Украиной и Россией в 2018 году обеспечило поступления в объеме 3 миллиарда гривен
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Да петюне же не мешало. ой, подождите - это другое!
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Україна на 20% проросійська. І ще немалий відсоток ковбасного бидла, якому байдуже - чи українська влада, чи російська...
В таких умовах Україна - легка здобич для хижацьких сусідів. Сумно, але відбутеться те, що має відбутись.
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патриоты шастают туда сюда на заработки, а потом на форумах рашу клянут.
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3 млрд не главное. там более 2 млн заробитчан - граждан Украины. Их бросать нельзя. А ещё это миллиарды долларов поступлений валюты от них в год.
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"миллиарды долларов поступлений валюты от них"- куда??? В Бюджет??? В армию??? Не смешите. Кто только выигрывает на этом, это только банки за конвертацию. А остальное это черный нал для теневой экономики и криминального бизнеса.
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нет. миллиарды валюты семьям, а те продают банкам и, таким образом компенсируют спрос на валюту. иначе курс был бы уже 157. никакого чёрного нала. так, что не я, а вы не смешите.
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"миллиарды валюты семьям, а те продают банкам" - банк берет себе только процент за конвертацию, а остальное опять возвращается семьям! Но с этих денег ничего не уходит ни в подоходный налог, ни в пенсионный фонд, ни в армию. Те деньги что уходят в бюджет, как налог с продаж - вообще мелочь. И нужно учитывать что большинство покупает на рынках, в ларьках, где никаких налогов с продаж не платится - вот это и есть черный нал.
А курс поддерживает правительство из кредитов и поступлений отчислений от предприятий, иначе правительству пришлось бы поднимать выплаты бюджетникм, пенсионерам, военным.
Так что еще раз вам говорю - не смешите.
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смысл тогда россию называть агрессором я не понимаю этого а как убитые наши за этот год их цена 3 ярда грн ????? у нас страна полный отстой печально слушать такие заявления
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все вопросы к падали порохнявой, при них всё началось и сейчас ничего нового не происходит.
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так і кацапські банки всю війну спокійно працюють в Україні, - хіба ні, Петя?
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Закушувати сушеним ягелем потрібно після стєкломоя, а не тижневою портянкою занюхувати
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ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ПРО ДЕНЬГИ, ТО ГОВОРИТЕ СКОЛЬКО ОНИ ДЕНЕГ В РОССИЮ ВЫВЕЗЛИ !!!
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Зебилы делают бизнес на крови наших солдатиков......
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То є все брехня для тупих зєбілів про якісь там три мільярди прибутку від 20 вагонів на Підарашку. Якщо послухати "слуг урода" то вся залізниця в глибокому мінусі . А тут раптом звідкілясь якісь "прибутки" взялися. Вся суть питання в намірах "слуг урода" роздерибанити державне підприємство "Укразалізниця" поміж олігархами. І комусь з них дістався шматок на Підарашку. Кому саме з них здогадатися неважко. Швидше всього тут стирчать вуха або Бєні або сім'ї куЧмо. От і все 😕
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11ВАГОНОВ ПО 36 МЕСТ НА 40 ПОЕЗДОВ !!! 15000 ЛЮДЕЙ ЗАРАЗ !!!
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То ли дело при Команданнтэ Свинопэпе - и поезда в Рашу не ходили и дороги были закрыты. Не будет такого уже.
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