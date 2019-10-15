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 Политика Украины, Экономика
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 Минэкономики не проводило расчеты по налоговым законопроектам 1210 и 1210-1, - Милованов

Министерство экономики не проводило оценку влияния налоговых изменений, предложенных в законопроектах 1210 и 1210-1.

Об этом в интервью изданию the page рассказал руководитель ведомства Тимофей Милованов, который также признался, что не читал законопроектов, вызвавших негативную реакцию бизнеса, пишет uaprom.info.

"Конкретную оценку этим законопроектам я не могу дать, потому что я не смотрел на них. Я знаю, что там определенные расчеты с обеих сторон; нужно более осторожно к ним относиться. До внедрения есть время. Надо сделать хорошо, а не как бывает", - сообщил Милованов в интервью изданию.

Милованов признался, что инициативы, касающиеся налоговых изменений, необходимо детально просчитывать, однако пока этого сделано не было. "Мы еще не посчитали. Кстати, это тоже изменение, потому что наконец мы начинаем считать влияние на рабочие места, экономику, инвестиции, экспорт, цены. Если бы мы все это считали, а потом принимали законы, мы бы жили в другой стране. А если бы мы хорошо считали, мы совсем в другой стране бы жили", - заключил министр.

Милованов также выразил надежду на то, что со временем ведомство сможет анализировать законодательные инициативы, которые касаются экономики, до их подачи в парламент.

Напомним, представители бизнеса, объединения предпринимателей и отраслевые ассоциации ранее высказывали претензии по поводу налоговых инициатив нового состава Верховной Рады. В частности законопроекты 1210 и 1210-1, поданные в парламент представителями фракции "Слуга народа", помимо прочего, предлагают изменить подход к формированию базы налогообложения при подсчете рентных платежей на добычу железной руды. По оценкам участников рынка это может привести к росту рентных платежей в 4-5 раз.

Руководитель профильного комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев признал, что законопроекты требуют доработки и будут изменены примерно на 60%. Несмотря на это депутаты рекомендовали ВР принять законопроекты в первом чтении без изменений, а все правки планируют внести до второго чтения. Это, по мнению бизнеса, ограничивает возможность вносить изменения.

Источник: https://censor.net.ua/n3153948
 
 
 Топ комментарии
 
это какой-то лютый п....ц! Речь идет о крупнейшей отрасли экономики. А оно не читало и министерство не рассматривало
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ша, зелик! Тарифный геноцид уже закончился! Гуляй рванина!
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меняйте,вернее отменайте - а то народ вас вынесет - все у яныка именно с маленьких и началось в 2010 - время пошло
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А это тот "министер" который агитирует не читать книги!!! Этот тот "министер" который читал тренинги как быстрее настучать руководству и подставлять своих конкурентов на фирме и жизни???!!!! А вот еще ОН не проводит экспертиз и анализа своих действий/решений министерства!!!! Ну конечно ОН же книжек не читает!!! Откуда ОНО будет знать???!!!
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А что тут проводить? Пусть та самая комиссия, которая отвечает за выдачу субсидий населению - проинспектирует Ахметова и даст вывод - богатый он или нет. Если да, то налоги можно задирать в 2,3,5,7 раз, как сам Ахметов делал с тарифами на коммунальные услуги.
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Повинен бути прогресивний податок для усіх олігархів. Зе це зробить?
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ша, зелик! Тарифный геноцид уже закончился! Гуляй рванина!
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это какой-то лютый п....ц! Речь идет о крупнейшей отрасли экономики. А оно не читало и министерство не рассматривало
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«І я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками й каже: ми нічого не можемо зробити. Неправда. Можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори!», - Зеленський.
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Зелемойский просто забыл всё, что говорил, а бумажку, с которой говорил, на самокрутку пустил...
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зато миловаров порахував скільки "наварить" на продажі української ЗЕМЛІ ...
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Пральна. Драть бабло с бизнеса надо без всяких расчетов. Почему так много? Да потому, что Бене деньги очень нужны.
Надо верить, а не мелочиться. Минэкономики не проводило расчеты по налоговым законопроектам 1210 и 1210-1, - Милованов - Цензор.НЕТ 688

Вы же руководствовались верой, а не здравым смыслом. Ну вот и получайте по вере вашей.

Все налоги будут заложены в цены для потребителей.
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Этот сюжет круче чем сериал. Ему по хер будет прибыль или нет, он просто не интересуется Украиной.Он на задании,по земельному вопросу.
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