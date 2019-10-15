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 Группа министров вместе с представителями Нацбанка поедет в США для переговоров с МВФ, - Гончарук

Украинская делегация поедет в Соединенные Штаты Америки, чтобы продолжить переговоры с Международным валютным фондом относительно новой программы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, в последнее время в СМИ много манипуляций на тему переговоров с МВФ.

"Наша группа министров вместе с представителями Национального банка поедет в Соединенные Штаты Америки, чтобы продолжить переговоры с Международным валютным фондом относительно программы, которая, по нашим оценкам, должна начаться уже в этом году", - сказал Гончарук.

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По его словам, ожидается, что новая трехлетняя программа станет основой для продолжения сотрудничества со всеми международными партнерами.

"Это не о деньгах. Это прежде всего о доверии к Украине и к украинской власти, о нашей способности как страны выполнять взятые на себя обязательства для всех международных партнеров. Это основа нормального инвестиционного климата и макроэкономической стабильности", - добавил Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/n3153947
 
 
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Звичайно, що домовленостей із МВФ не буде.
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даром прокатятся за гос.кошт.... да еще и так далеко (и дорого!)
если уж тут не уговорили...
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Зрозуміло, що саме так і буде. Чому? А справа в продажі державних позик під 20%. Це вже є порушенням попереднього бюджету і відповідно це є порушенням попередніх домовленостей.
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опять же... приват... как кость в горле...(хоть и есть решения...но коломойша...тот еще!)
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будет- при условии поднять тарифы и ободрать народ до костей
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" Подайте, не минайте, нас сірих та убогих..." КАламойша та іже з ним.
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моя бабунічка казали - подайте не минайте, хто в торбу, а хто в морду... і тихо добавляла - чиюсь! )))
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приедут и начнут рассказывать, что тарифы и цены на газ нужно поднять до европейских, а пенсии и этой хватит , за- бали
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попрашайки вонючие, вам же сказано -с беней, и с богданом транша не будет
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По сценарию Бубочка должен сказать: Идите в ср*ку. Обов"язково до виконання!
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