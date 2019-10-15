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 В НАТО готовы реагировать на появление "зеленых человечков" на территории стран-союзниц, - Столтенберг

Россия активно применяет гибридные средства против демократических стран Запада, но в НАТО готовы реагировать на появление любых "зеленых человечков" на территории стран-союзниц.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время выступления на сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Лондоне заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы усилили разведку, чтобы понимать, что происходит, существенно укрепили кибернетическую безопасность,повысили готовность наших сил ... потому что видели, что произошло в Крыму. Готовность сил, наверное, наиболее важный инструмент для нашего ответа, если мы внезапно увидим неких "зеленых человечков" где-либо на территории НАТО. Присутствие наших сил на востоке Альянса также частично является ответом на потенциальные гибридные угрозы. Хочу подчеркнуть необходимость обеспечения устойчивости нашей инфраструктуры, телекоммуникации и энергетические системы были устойчивыми, - и это также тот путь, которым НАТО реагирует на гибридные угрозы", - заявил Столтенберг.

Он напомнил об известных фактах использования Россией гибридных средств против стран Запада, включая попытки вмешательства в выборы, кибернетические атаки, кампании дезинформации, а также другие дерзкие действия, вроде химической атаки в британском Солсбери. Такое поведение России, по словам Генерального секретаря, является уже устоявшейся тенденцией, которая вызывает глубокое беспокойство среди союзников по НАТО и побуждает их адаптировать Альянс для ответа на такие гибридные угрозы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Призываю союзников по НАТО оказывать еще большую практическую поддержку Украине", - Столтенберг

Источник: https://censor.net.ua/n3153945
 
   
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Пора реагировать на украинских зеленых кретинов.
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КОГДА ПОЯВЯТСЯ, НАДО НОТУ МИДА ОТПРАВИТЬ ЧТО НЕ НАДО ПРАВАЦИРОВАТЬ! И НАДО РЕШИТЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ПУТЕМ! ГЛАВНОЕ НЕ ПРАВАЦИРОВАТЬ
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рашу давно уже пора метелить не па децки. попутно - машку в гриву, лаврова под хвост.
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Громадянку Росії Анну Богачову, що перебуває під американськими санкціями у справі про втручання у вибори президента США, затримано в Мінську. ЛУКА АСТАНАВИТЕСЬ!
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Все правильно говорите, но не появятся в союзницах НАТО зеленые человечки...
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Бутылки запасли?
С водкой "русской" то? Водку выжырают "зеленые чувачки", а на бутылки садятся солдаты НАТО?
Чмошники и так бы не защищали Прибалтику, оно просто видно любому. Ведь у Путина есть "Новичок".
А у Лаврова есть дипломатический канал.
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