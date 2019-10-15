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 Политика Украины
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 Надо вносить изменения в законодательство, чтобы народные депутаты теряли свой мандат за прогулы, - Разумков

Спикер парламента Дмитрий Разумков считает необходимым внести изменения в законодательство, чтобы нардепы лишались мандата за прогулы.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он рассказал журналистам в кулуарах ВР.

"Я вижу это так: надо вносить изменения, чтобы народные депутаты теряли свой мандат. Мне коллеги говорят, что у нас есть КЗоТ, однако согласно КЗоТу никто не отвечает так, как народные депутаты. По кодексу их лишить должности невозможно. Пока что перечень причин, по которым человек перестает быть народным депутатом предусмотрен Конституцией, а прогулов пока что там, к сожалению, нет", - сказал Разумков. 

Вместе с тем он отметил, человек должен работать на любой работе, в том числе и народный депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада проголосовала в первом чтении законопроект о лишении нардепов финансирования за прогулы

"По состоянию на сегодня, будут изменения, которые позволят снимать зарплату с народных депутатов. В дальнейшем, я надеюсь, нам все-таки удастся изменить законодательство и народные депутаты, если они будут заниматься другими делами – пусть они занимаются другими делами", - подытожил Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/n3153944
 
 
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Предыдущим составом Рады был принят новый регламент и даже установлена "сенсорная" кнопка, чтобы исключить неперсональное голосование. Ну и?
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Шулера. А не проще было ввести в действие пресловутую, уже готовую сенсорную "кнопку", и не вешать снова лапшу типа изобретая снова велосипед?
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турборежим не выключайте.
турбинируйте как положено - с вибрацией у ядовитыми выхлопами..
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Давай отжигай! Еще одна сопля ЗЕбилам на воротник, шоу вместо хлеба.
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А что новые лица тоже прогуливают? Ни за что не поверю!
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Ты придурок, Разумков - сначала подними ЗП своим депутатам до 2-3 лимонов в год, потом будешь требования высказывать.

знаешь, сколько стоит голос в Раде? за 1 голосование счет может идти от пары сотен тысяч баксов до лимона. Так-то.

щас, разбежались они за такое голосовать.
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