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 Политика Украины
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 Перезагрузка Конституционного Суда пока невозможна, - Разумков о восстановлении Шевчука в должности главы КС

Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что пока невозможно провести перезапуск Конституционного Суда Украины.

Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, отвечая на вопрос о том, как разрешить ситуацию с тем, что сейчас у Конституционного Суда есть два головы, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня, я думаю, что это (перезагрузка Конституционного Суда. - Ред.) невозможно, поскольку было решение суда и он (Станислав Шевчук. - Ред.) был восстановлен на работе. И проведение любых действий по избранию нового Конституционного Суда пока не возможно, будем смотреть как будут развиваться события", - сказал Разумков.

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Напомним, 14 мая Конституционный Суд отправил своего главу Станислава Шевчука в отставку. В этот же день новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

На следующий день Конституционный Суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения Шевчука. Согласно этому выводу, Шевчук уволен за подрыв авторитета суда и давление на коллег.

21 мая бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.

11 октября Окружной админсуд Киева восстановил его в должности судьи и председателя Конституционного Суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3153940
 
 
 Топ комментарии
 
Так я не понял, у Вазелиновой Моники хто присягу принимал на инавгурации - нелегитимный глава КС Украины???????????????? То есть наш царь не настоящий?????!!!!
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монетку подкиньте...чтоб Случай решил вашу проблему...раз не знаете что делать! ))))
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А скільки обходиться бюджету КС, та як він рятував УКраїну?
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И шо их это остановит? Пока не останавливало.
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Менять Конституцию - процесс долго играющий два раза по 300 голосов
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монетку подкиньте...чтоб Случай решил вашу проблему...раз не знаете что делать! ))))
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одни из самых ценных у нумизматов монет, ето бракованые - бо их мало.
ну там с обеих сторон орел отштампован, например.
очень ценные монетки )))
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т.е. как бы...еще и монетой хрен решишь))))) тупик однако! )))
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Так я не понял, у Вазелиновой Моники хто присягу принимал на инавгурации - нелегитимный глава КС Украины???????????????? То есть наш царь не настоящий?????!!!!
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Конечно, ненастоящий. Надо повторить процедуру. Правда, без роспуска ВР...
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И это главный гвоздь в зегроб -можно гнать без особых последствий, т к мошенник занял чужое место
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Посмотрит, кто и как будет использовать дыры и трактования в этих законах, где черт ногу сломит.
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«Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Це була моя місія. Тепер я робитиму все, щоб українці принаймні більше не плакали», - Зеленський.
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Так спросите сто человек -у зебанутых теперь так же правосудие происходит... средневековье
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А пам'ятаєте промову Зе : «Ми збудуємо країну інших можливостей. Де всі рівні перед законом, де є чесні та прозорі правила гри. Одні для всіх».
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слуги, вы уже определитесь.. или вы взяли власть, или пришли семечки пощелкать
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«Шановні депутати!.. Прошу вас ухвалити: закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний Виборчий кодекс і зробити відкриті списки».
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