 Перезагрузка Конституционного Суда пока невозможна, - Разумков о восстановлении Шевчука в должности главы КС

Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, отвечая на вопрос о том, как разрешить ситуацию с тем, что сейчас у Конституционного Суда есть два головы, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня, я думаю, что это (перезагрузка Конституционного Суда. - Ред.) невозможно, поскольку было решение суда и он (Станислав Шевчук. - Ред.) был восстановлен на работе. И проведение любых действий по избранию нового Конституционного Суда пока не возможно, будем смотреть как будут развиваться события", - сказал Разумков.

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Напомним, 14 мая Конституционный Суд отправил своего главу Станислава Шевчука в отставку. В этот же день новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

На следующий день Конституционный Суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения Шевчука. Согласно этому выводу, Шевчук уволен за подрыв авторитета суда и давление на коллег.

21 мая бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.

11 октября Окружной админсуд Киева восстановил его в должности судьи и председателя Конституционного Суда.