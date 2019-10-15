 Шпион ФСБ из Кременчуга приговорен к 12 годам тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины. информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что в июле 2014 года во время отдыха во временно оккупированном Крыму житель Полтавщины установил контакт и начал конфиденциальное общение с работниками ФСБ Российской Федерации. Задачи иностранной спецслужбы выполнял, имея преступный умысел, направленный на нанесение ущерба суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины", - говорится в обнародованном во вторник сообщении.

Так, в течение 2014-2019 годов кременчужанин передавал ФСБ РФ информацию о развитии общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в Полтавской области и в Украине в целом. В частности, сливал информацию о лицах, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах, которая является служебной информацией ВСУ.

"Свою вину в помощи спецслужбе государства-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины признал полностью. 57-летнего шпиона приговорили к 12 годам лишения свободы по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена)", - добавили в пресс-службе.

Читайте также: Прокуратура АРК даст правовую оценку визита в Турцию Поклонской и Бальбека