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 Происшествия, Общество
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Все про:Кременчуг (170) приговор (806) прокуратура (3693) государственная измена (313)

 Шпион ФСБ из Кременчуга приговорен к 12 годам тюрьмы

Коллегия судей Крюковского районного суда г. Кременчуг (Полтавская обл.) приговорила местного жителя к 12 годам лишения свободы за государственную измену.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины. информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что в июле 2014 года во время отдыха во временно оккупированном Крыму житель Полтавщины установил контакт и начал конфиденциальное общение с работниками ФСБ Российской Федерации. Задачи иностранной спецслужбы выполнял, имея преступный умысел, направленный на нанесение ущерба суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины", - говорится в обнародованном во вторник сообщении.

Так, в течение 2014-2019 годов кременчужанин передавал ФСБ РФ информацию о развитии общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в Полтавской области и в Украине в целом. В частности, сливал информацию о лицах, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах, которая является служебной информацией ВСУ.

"Свою вину в помощи спецслужбе государства-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины признал полностью. 57-летнего шпиона приговорили к 12 годам лишения свободы по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена)", - добавили в пресс-службе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153929
 
 
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все под колпаком, диски большие, сжатие хорошо работает
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Щось давно не було коментатора із Кременчуга Шпион ФСБ из Кременчуга приговорен к 12 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 3388 Співпадіння? Не думаю!
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Где данные ХВамилия, Имя, Отчество и ХВото?! Шпион ФСБ из Кременчуга приговорен к 12 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 3370 Народ должен знать кому в морду плюнуть. Ведь уже есть решение суда, в чем проблема?!
Покажите эту гниду! Шпион ФСБ из Кременчуга приговорен к 12 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 7415
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проблема в тому що гниду обміняють
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Звичайно, але згідно закону обміну не підлягають громадяни України.
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Пане Алі...тоді як обміняли у у вересні..Сенцова та інших.
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