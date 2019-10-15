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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (765) судебная реформа (1257) Данишевская (24)

 Перезагрузка Верховного Суда негативно повлияет на стабильность судебной системы, - Данишевская

Глава Верховного суда Валентина Данишевская выступила в Раде против перезагрузки суда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время рассмотрения законопроекта о судебной реформе в Верховной Раде.

"Со сменой Верховной рады, со сменой исполнительной ветви власти, со сменой президента, судебная ветвь власти роспуску не подлежит. И с этой трибуны я обращусь к гражданам Украины и скажу, что 19,5 тысяч заключенных ждут на судебное решение. 4 миллиона украинцев ежегодно обращаются в суды. 2 тысяч судей не хватает в судебной системе. Перезагрузка Верховного суда повлияет на стабильность судебной системы. Дисциплинарные процедуры, которые предлагаются, сокращение без предоставления возможности судьи подготовиться надлежащим образом крайне уничтожат независимость судебной системы", - заявила Данишевская.

После этого нардепы продолжили рассмотрение всех поправок ко второму чтению законопроекта № 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления".

В законопроекте предлагается сокращение состава Верховного суда до 100 судей вместо 200, новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создание при Высшем совете правосудия комиссии добропорядочности и этики, расширение списка должностей, на которые распространяется люстрация.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153925
 
 
 Топ комментарии
 
Нас от кормушки отодвигать низзя, ато путен нападьет
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"Со сменой Верховной рады, со сменой исполнительной ветви власти, со сменой президента, судебная ветвь власти роспуску не подлежит. И с этой трибуны я обращусь к гражданам Украины Источник: https://censor.net.ua/n3153925

Граждане Украины уже высказали своё мнение на выборах - никакого доверия к креатурам прошлой власти у граждан нет
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не дают Валюхе приростать баблом и жизнью по-новому с бпп и розенбля...ми ))
надо ей новых квартир тачек и мазератей с коксами - а тут засада ))
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😁 глава Верховного суда против того чтобы перестать быть главой суда
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Дуже!

Давайте откроем карту и соберём им кто сколько может
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Скидывайте бабло пока на мою карту - я им передам!
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Такой стабильности нам не надо. Стабильность коррупционеров несовместимая с государством Украина.
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Как видит людей эта "судья", апеллируя к поддержке людей в парламенте:


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Зменшення чисельності ВС вдвічі, це прнинаймні економія половини лярда бюджету України. Жебрацькі США якось обходяться 9 членами Верховного Суду. А в нас в Україні для суддів грошей кури не клюють.
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"Со сменой Верховной рады, со сменой исполнительной ветви власти, со сменой президента, судебная ветвь власти роспуску не подлежит. И с этой трибуны я обращусь к гражданам Украины Источник: https://censor.net.ua/n3153925

Граждане Украины уже высказали своё мнение на выборах - никакого доверия к креатурам прошлой власти у граждан нет
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Нас от кормушки отодвигать низзя, ато путен нападьет
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хочется валюхам мудейским жить по-новому с бпп
а им не дают - негодяи ))
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не дают Валюхе приростать баблом и жизнью по-новому с бпп и ********...ми ))
надо ей новых квартир тачек и мазератей с коксами - а тут засада ))
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Единственный суд, который успел реформировать Порошенко собираются заново "перезагружать" - совсем новой клоунской власти НЕ нужна реформа судов.
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"успел"

За 5 лет у власти - успел ))))
Бот, ты туп или косишь?
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А у нас есть судебная система? честно говоря не заметил! есть люди которые ходят в мантиях и решают дела за бабло, но разве это можно назвать судебной системой?!!
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дешевле было бы флюгер поставить, или весы, или монетку подбрасывать.
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Или вообще на рынках руки рубать, головы и т.д, зависимо от состава преступления)
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Зато сейчас судебная система капец стабильная, честная, справедливая и неподкупная. Как подумаю что часть судей разгонят, прямо слезки на глазки навровачиваются
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Щас суки в мантиях расплачутся и пообещают быть хорошими,... что поверим? Перезагрузка Верховного Суда негативно повлияет на стабильность судебной системы, - Данишевская - Цензор.НЕТ 5273
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Ясен пень. Коррупция стабилизирует любой суд, а тем более Верховный.
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Перезагрузка Верховного Суда негативно повлияет на стабильность судебной системы... Свині дАлжни спокійно чавкати і не беспАкоіЦА...
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А у нас в Украине есть судебная система?
Может давайте спросим у 100 человек на улице?
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Не просто судебная система, а судя по высказываниям одного деятеля, уже даже верховенство права!
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У пети спроси. Он один за всех своих песов даст ответ. А песов будет больше чем 100 чел. и ответ правдивее будет
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не надо лохматить бабушку. У нас суды стабильно коррумпированные.
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