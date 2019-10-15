 Пробное ВНО состоится 21 и 28 марта 2020 года, - УЦОКО. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
"Участие в пробном тестировании даст возможность ознакомиться с процедурой проведения внешнего независимого оценивания, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования и рабочего места", - сказано в сообщении.
Отмечается, что регистрация для участия в пробном ВНО-2020 пройдет с 3 до 24 января. Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.
Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам (английский, испанский, немецкий и французский) - 28 марта.
Также сообщается, что в день проведения пробного тестирования каждый пользователь может пройти тест по одному учебному предмету.
Результаты пробного ВНО для лиц, которые введут свои ответы в специальный сервис, будут обнародованы на информационных страницах: по украинскому языку и литературе - 27 марта, по другим предметам - 3 апреля.