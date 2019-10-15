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Все про:Минобороны (6013) обстрел (8315) Донбасс (19655) наемники РФ (940) операция Объединенных сил (1682) Золотое (50)

 С начала суток наемники РФ 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, включая участок разведения вблизи Золотого, - Минобороны

С начала текущих суток российско-оккупационные войска продолжили вооруженные провокации на линии боевого соприкосновения.

Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 15 октября, зафиксированы 5 обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников. Под прицельным вражеским огнем из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения оказались наши защитники в районах н.п. Павлополь, Пищевик, Золотое-4, Новотроицкое и Золотое. По имеющейся информации, в результате вражеского огня боевых потерь с начала суток среди защитников Украины нет", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ два дня подряд обстреливают участок разведения вблизи Золотого, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3153923
 
 
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І розводять війська під обстрілами?
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ну, как жи так-то, ВладімВладімірич???
ви жи па тіліфону абіщалі...
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15.10.2019 0 коментарів Візуально видно, що в парку Шевченка зібралося тисячі людей. Багато учасників у військовій формі та з нагородами, люди тримають національні прапори, грає музика. Періодично лунають вигуки "Слава Україні! Героям слава!", "Україна понад усе!", "Слава нації, смерть ворогам!". Учасники тримають великий банер "Ні капітуляції". В акції беруть участь кілька народних депутатів… На фото із маршу видно відомих у Вінниці та області фронтовиків, волонтерів. депутатів місцевих рад. Близько 17:20 учасники акції дійшли до Майдану Незалежності. Люди запалили фаєри. Також скандують "Зелю геть!". Зі сцени виступають ветерани бойових дій. Як зазначають журналісти, на Майдані в цей день було більше 30 тисяч людей…

https://33kanal.com/news/na-pokrovu-35-tisyach-vijshli-na-majdan-iz-ni-kapitulyaciyi-ta-zelyu-get-video.html
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так разводить войска хотят...так хотят.!..и ракеты белые пускали...и обстреливали-постреливали... а наши все срывают свой отвод-отход и срывают... вот невдача!!!
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усе пропало шеф, усе пропало, апалченци, нарід дамбасу... знову шмаляють... це неподобство, верховний, треба знов на передову, бачите, зовуть...
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