 С начала суток наемники РФ 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, включая участок разведения вблизи Золотого, - Минобороны

Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 15 октября, зафиксированы 5 обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников. Под прицельным вражеским огнем из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения оказались наши защитники в районах н.п. Павлополь, Пищевик, Золотое-4, Новотроицкое и Золотое. По имеющейся информации, в результате вражеского огня боевых потерь с начала суток среди защитников Украины нет", - говорится в сообщении.
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