 Внедрять медстрахование в Украине будем не раньше, чем через два года, - Радуцкий

"Мы готовим законопроект о медицинском страховании. Обсуждать и писать его будем сейчас, потому что это приоритет, но внедрять его будем не раньше чем через два года. Нельзя внедрять закон об общеобязательном государственном медицинском страховании, пока Государственная фискальная служба, Министерство экономики (Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. - Ред.), Министерство финансов, полиция, прокуратура, СБУ и НАБУ не решит вопрос, что делать с "черным налом", с зарплатой в конвертах. На сегодня 60% зарплаты - вне официального учета, поэтому такой закон не только не будет работать - он вообще уничтожит то, что есть", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
При этом Радуцкий отметил, что "сейчас идет развитие Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) по всем направлениям, а НСЗУ - это прототип общегосударственного обязательного медицинского страхования".
"Здесь мы с Супрун и предыдущей командой полностью похожи. Есть только разногласия относительно моделей, но это разногласия технические, не идеологические", - уточнил он.
Кроме того, глава комитета сообщил, что депутаты намерены "внести изменения в процедуру определения гарантированного пакета медицинских услуг, предоставив более четкое определение понятия "гарантированный пакет", потому что "сегодня, особенно на уровне "вторички" и "третички" с этим есть вопросы".
- За это время или власть поменяется, или пациенты передохнут.
Есть закон о медреформе. Это и есть государственная страховая медицина. Такая же система функционирует в Канаде, Австралии и других развитых странах. Ваша "страховая медицина" - это демагогия, целью которой является уничтожение результатов успешной трансформации первичного звена. Вы не дали Уляне провести реформу вторичного и третичного звена. Ваша "страховая медицина" - это липа и обман, с целью восстановления советского феодализма.
Конституция не содержит никаких механизмов реализации декларированных прав.
кто я такой, шо бы искажать его слова
Суркис на этом просто расцвел (Омета) и его подстилка Третьякова (ныне почему то плеснявая - Аска).