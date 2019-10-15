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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:медицина (1869) страхование (151) Супрун Ульяна (595) Радуцкий Михаил (29)

 Внедрять медстрахование в Украине будем не раньше, чем через два года, - Радуцкий

Внедрение медицинского страхования в Украине будет возможно не ранее чем через два года, пока не будут решены вопросы с выплатой официальных зарплат, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Мы готовим законопроект о медицинском страховании. Обсуждать и писать его будем сейчас, потому что это приоритет, но внедрять его будем не раньше чем через два года. Нельзя внедрять закон об общеобязательном государственном медицинском страховании, пока Государственная фискальная служба, Министерство экономики (Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. - Ред.), Министерство финансов, полиция, прокуратура, СБУ и НАБУ не решит вопрос, что делать с "черным налом", с зарплатой в конвертах. На сегодня 60% зарплаты - вне официального учета, поэтому такой закон не только не будет работать - он вообще уничтожит то, что есть", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

При этом Радуцкий отметил, что "сейчас идет развитие Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) по всем направлениям, а НСЗУ - это прототип общегосударственного обязательного медицинского страхования".

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"Здесь мы с Супрун и предыдущей командой полностью похожи. Есть только разногласия относительно моделей, но это разногласия технические, не идеологические", - уточнил он.

Кроме того, глава комитета сообщил, что депутаты намерены "внести изменения в процедуру определения гарантированного пакета медицинских услуг, предоставив более четкое определение понятия "гарантированный пакет", потому что "сегодня, особенно на уровне "вторички" и "третички" с этим есть вопросы".

Источник: https://censor.net.ua/n3153921
 
 
 Топ комментарии
 
- А почему - через два года?
- За это время или власть поменяется, или пациенты передохнут.
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возможно, но ето же цитата... от самого Радуцкого!
кто я такой, шо бы искажать его слова
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Правильно. Еще пока осталось населения 41 млн.
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- А почему - через два года?
- За это время или власть поменяется, или пациенты передохнут.
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Не морочьте людям голову, господин Радуцкий.
Есть закон о медреформе. Это и есть государственная страховая медицина. Такая же система функционирует в Канаде, Австралии и других развитых странах. Ваша "страховая медицина" - это демагогия, целью которой является уничтожение результатов успешной трансформации первичного звена. Вы не дали Уляне провести реформу вторичного и третичного звена. Ваша "страховая медицина" - это липа и обман, с целью восстановления советского феодализма.
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Та обещай сразу через 10 лет, не ошибешься!! потому что буде как по НАССЕРДИНУ либо ишак сдохнет либо падишах!!
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какое отношение он имеет к министерству здравоохранения?
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не может быть! у нас же новая власть без кумовства, с конкурсами на места. может ты врешь?
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Это не я сказал, а он сам. Можете поискать здесь на цензоре.
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плохо. значит СН и Зе обманули своих избирателей
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Лично у меня вообще вопрос про ваш ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПАКЕТ! как этот пакет согласуется с конституцией или как и супрун вам на конституцию начхать?! а если вы не собираетесь выполнять конституцию то кто вам поверит что вы будите выполнять какой то закон?!!
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Всё уже есть в законе о медицинской реформе.
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а нахера мне твой закон если у меня есть конституция? что выше закон или конституция?!! если закон противоречит конституции, то по нормам права закон идет мимо!!
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Да ладно тебе; ты даже не удосужился прочесть ни одной страницы из закона.
Конституция не содержит никаких механизмов реализации декларированных прав.
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К тому времени насиление уже существенно поубавится, и нагрузка на их бюджет спадет.
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ето тот который по "@уй им в жопу"? - хороший врачик, по всему видно...
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Коллега, рискуете. Радуцкому ничего не будет, а вот вас за его цитату могу отправить в лазню.
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возможно, но ето же цитата... от самого Радуцкого!
кто я такой, шо бы искажать его слова
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Было бы неплохо на законодальном уровне мед.страховку сотрудников не записывать в "прибыль" предприятия. Понятно, что это никая не прибыль. Частные мед.компании тогда бы расцвели.
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Да, да.
Суркис на этом просто расцвел (Омета) и его подстилка Третьякова (ныне почему то плеснявая - Аска).
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Радуцкий- тебе лично через эти 2 года понадобится только один врач. Патологоанатом. Внедрять медстрахование в Украине будем не раньше, чем через два года, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 4873
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Значится так. Запоминайте. Никто вас бесплатно лечить не будет. Ни через два года, ни через десять. Запомнили? Ну, тогда всё.
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Радуцкому веры нет,ему лично как владельцу клиники,нет резона быть заинтересованным в страховании.
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