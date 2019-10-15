 Фактически суд Лондона назвал Коломойского преступником. Стыдно, что в Украине иначе, - Фурса

Об этом написал в фейсбуке экономист Сергей Фурса, сообщает Цензор.НЕТ.
"Лондонский суд выступил на стороне Украины абсолютно по всем пунктам. Суд постановил, что Лондонский Суд обладает юрисдикцией. Активы Коломойского остаются заморожены. А судебный процесс против бывших собственников "ПриватБанка" не должен задерживаться. Вплоть до предсказуемого теперь результата. Ибо после такого решения апелляции ждать иного вердикта просто невероятно глупо. Это та самая безоговорочная победа... Фактически Суд Лондона назвал Коломойского преступником. И стыдно, что в Украине он позиционируется по-другому", - отметил он.
По его мнению, единственный путь для Коломойского теперь – получить контроль над "ПриватБанком" и отозвать иск.
"Под любым предлогом. Даже сравнивать высокий суд Лондона со слепыми футбольными арбитрами из Англии. Кричать о патриотизме и о том, что украинцы должны разбираться сами. Без буржуев. Все, лишь бы не получить финальный вердикт и не отдать все свои активы", - считает Фурса.
При этом, он отмечает, что любые решения украинских судов, которые будут противоречить Суду Лондона, всегда и везде в цивилизованном обществе будут восприниматься однозначно: "Как факт того, что украинскую власть контролирует олигарх... И тут очень важно, чтобы украинская власть защитила интересы украинских налогоплательщиков. Если украинская власть будет говорить, что в вопросе Привата все решает украинский суд, то она уже играет на стороне Коломойского".
Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев.
Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "ПриватБанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.
В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "ПриватБанка", а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.
Помимо того, в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между "ПриватБанком" и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "ПриватБанка". Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.
Согласно данным Нацбанка Украины, "ПриватБанк" на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.
Куклы так ему послушны...
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Предложение Коломойского просто - вместо денег он хочет получить землю. Землю находящуюся в собственности государства. У государства такая земля есть и очень много. Стоимость ее, особенно вблизи больших городов огромна. Последующая перепродажа этой земли может принести Коломойскому значительно больше 2 млрд. $.
В документах переданных в Одессе Зеленскому и содержались точные указания земельных участков, которые Коломойский желает получить от государства.
Вся прелесть ситуации для этой дивной парочки во-первых состоит в том, что эта форма изменения собственности не попадает ни под какие ограничивающие законодательные акты.
Во-вторых имеется возможность в будущих законодательных актах "турбулентнопринимаемых" Верховной Радой Украины предусмотреть механизмы изъятия в государственную собственность (по любым причинам) земли принадлежащей местному самоуправлению и другим государственным структурам и службам и министерствам (особенно интересны в этом плане военные полигоны и учебные центры МО Украины.) Безусловно в такое закладывается и личный интерес Зеленского.
Перед нами великолепная афера государственного уровня. Для ее реализации есть все что нужно - управляемый президент, управляемый парламент, продажные СМИ.
Народ? А что народ ? Народ пусть продолжает ходить "Проти капітуляції"... Или "За".
Собственно народ никому не интересен.
про ЗЕленых Свинарчуков!!!))))
Баня продал этот банк государству в 5 раз дороже чем он стоит, да еще и с долгами.
Вы поцы,не с тем челом сели в шахматы играть.
Говорят, что в Британии прогрессивная психиатрия...
А что, наоборот?
Это ж надо прочитать абсолютно конкретный текст, а увидеть только собственные мультики в голове.
Суд Лондона назвал Коломойского преступником. И стыдно, что в Украине он позиционируется по-другому", - отметил он.Источник: https://censor.net.ua/n3153919