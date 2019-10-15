 Фактически суд Лондона назвал Коломойского преступником. Стыдно, что в Украине иначе, - Фурса

Об этом написал в фейсбуке экономист Сергей Фурса, сообщает Цензор.НЕТ.

"Лондонский суд выступил на стороне Украины абсолютно по всем пунктам. Суд постановил, что Лондонский Суд обладает юрисдикцией. Активы Коломойского остаются заморожены. А судебный процесс против бывших собственников "ПриватБанка" не должен задерживаться. Вплоть до предсказуемого теперь результата. Ибо после такого решения апелляции ждать иного вердикта просто невероятно глупо. Это та самая безоговорочная победа... Фактически Суд Лондона назвал Коломойского преступником. И стыдно, что в Украине он позиционируется по-другому", - отметил он.

По его мнению, единственный путь для Коломойского теперь – получить контроль над "ПриватБанком" и отозвать иск.

"Под любым предлогом. Даже сравнивать высокий суд Лондона со слепыми футбольными арбитрами из Англии. Кричать о патриотизме и о том, что украинцы должны разбираться сами. Без буржуев. Все, лишь бы не получить финальный вердикт и не отдать все свои активы", - считает Фурса.

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При этом, он отмечает, что любые решения украинских судов, которые будут противоречить Суду Лондона, всегда и везде в цивилизованном обществе будут восприниматься однозначно: "Как факт того, что украинскую власть контролирует олигарх... И тут очень важно, чтобы украинская власть защитила интересы украинских налогоплательщиков. Если украинская власть будет говорить, что в вопросе Привата все решает украинский суд, то она уже играет на стороне Коломойского".

Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "ПриватБанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "ПриватБанка", а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.

Помимо того, в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между "ПриватБанком" и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "ПриватБанка". Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.

Согласно данным Нацбанка Украины, "ПриватБанк" на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.