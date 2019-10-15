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Все про:Коломойский (1204) Фурса Сергей (8) Приватбанк (539)

 Фактически суд Лондона назвал Коломойского преступником. Стыдно, что в Украине иначе, - Фурса

Решение суда Лондона в пользу Украины в споре по "ПриватБанку" с его экс-владельцами является безоговорочной победой.

Об этом написал в фейсбуке экономист Сергей Фурса, сообщает Цензор.НЕТ.

"Лондонский суд выступил на стороне Украины абсолютно по всем пунктам. Суд постановил, что Лондонский Суд обладает юрисдикцией. Активы Коломойского остаются заморожены. А судебный процесс против бывших собственников "ПриватБанка" не должен задерживаться. Вплоть до предсказуемого теперь результата. Ибо после такого решения апелляции ждать иного вердикта просто невероятно глупо. Это та самая безоговорочная победа... Фактически Суд Лондона назвал Коломойского преступником. И стыдно, что в Украине он позиционируется по-другому", - отметил он.

По его мнению, единственный путь для Коломойского теперь – получить контроль над "ПриватБанком" и отозвать иск.

"Под любым предлогом. Даже сравнивать высокий суд Лондона со слепыми футбольными арбитрами из Англии. Кричать о патриотизме и о том, что украинцы должны разбираться сами. Без буржуев. Все, лишь бы не получить финальный вердикт и не отдать все свои активы", - считает Фурса.

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При этом, он отмечает, что любые решения украинских судов, которые будут противоречить Суду Лондона, всегда и везде в цивилизованном обществе будут восприниматься однозначно: "Как факт того, что украинскую власть контролирует олигарх... И тут очень важно, чтобы украинская власть защитила интересы украинских налогоплательщиков. Если украинская власть будет говорить, что в вопросе Привата все решает украинский суд, то она уже играет на стороне Коломойского".

Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "ПриватБанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "ПриватБанка", а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.

Помимо того, в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между "ПриватБанком" и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "ПриватБанка". Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.

Согласно данным Нацбанка Украины, "ПриватБанк" на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.

Фактически суд Лондона назвал Коломойского преступником. Стыдно, что в Украине иначе, - Фурса 01Фактически суд Лондона назвал Коломойского преступником. Стыдно, что в Украине иначе, - Фурса 02

Источник: https://censor.net.ua/n3153919
 
   
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Ну теперь ясно почему Зебил на треш-марафоне так пытался говорить, что нужно мировое соглашение
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Фактически суд Лондона назвал Коломойского преступником. Стыдно, что в Украине иначе, - Фурса - Цензор.НЕТ 4634 Фактически суд Лондона назвал Коломойского преступником.
Стыдно, что в Украине иначе, - Фурса

Фактически суд Лондона назвал Коломойского преступником. Стыдно, что в Украине иначе, - Фурса - Цензор.НЕТ 1992
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Зебилы задумались. Хотели посадить Петю для поднятия рейтинга ЗЕ, а теперь не ясно кого сажать Фактически суд Лондона назвал Коломойского преступником. Стыдно, что в Украине иначе, - Фурса - Цензор.НЕТ 3643
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А Зеля с сегодняшнего дня- сообщник преступника. Фактически суд Лондона назвал Коломойского преступником. Стыдно, что в Украине иначе, - Фурса - Цензор.НЕТ 6667
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Можливо зє шмаркля з бєнєй розіграють іншу аферу...
Куклы так ему послушны...

...

Предложение Коломойского просто - вместо денег он хочет получить землю. Землю находящуюся в собственности государства. У государства такая земля есть и очень много. Стоимость ее, особенно вблизи больших городов огромна. Последующая перепродажа этой земли может принести Коломойскому значительно больше 2 млрд. $.
В документах переданных в Одессе Зеленскому и содержались точные указания земельных участков, которые Коломойский желает получить от государства.
Вся прелесть ситуации для этой дивной парочки во-первых состоит в том, что эта форма изменения собственности не попадает ни под какие ограничивающие законодательные акты.
Во-вторых имеется возможность в будущих законодательных актах "турбулентнопринимаемых" Верховной Радой Украины предусмотреть механизмы изъятия в государственную собственность (по любым причинам) земли принадлежащей местному самоуправлению и другим государственным структурам и службам и министерствам (особенно интересны в этом плане военные полигоны и учебные центры МО Украины.) Безусловно в такое закладывается и личный интерес Зеленского.
Перед нами великолепная афера государственного уровня. Для ее реализации есть все что нужно - управляемый президент, управляемый парламент, продажные СМИ.
Народ? А что народ ? Народ пусть продолжает ходить "Проти капітуляції"... Или "За".
Собственно народ никому не интересен.
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ЗЕбобы а ну щапевайте про МАРОДЕРОВ У ВЛАСТИ!!!
про ЗЕленых Свинарчуков!!!))))
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короче, фурса и луценко с порошенкой молодцы, виноват Коломойский ?
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Может про лондонских судей что то нароешь?) зебонутые такие зебанутые...
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І що, якщо бомж каже що 2*2 дорівнює 4, це якось відрізняється від оцінки нобелевського лауреата по математиці?
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долговые бумаги выпускает государство, так что претензии к нему а не к Фурсе.
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Более того , Фурса много лет работал на Фирташа , теперь кормится у Фиальі. У нового смотрящего от Кремля ?
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т.е. суд в Лондоне никакого решения не принимал, Фурса все врет?
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Короче, сидеть теперь Бене в Израиле, иначе он сядет в Америке.
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Беня ще покаже Лондонському суду кузькину матір. Фактически суд Лондона назвал Коломойского преступником. Стыдно, что в Украине иначе, - Фурса - Цензор.НЕТ 9925
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Барышевский суд выдаст ордер на арест судей Лондонского суда
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Бггг) довод зебобиков -зеля молодец, тк у него не хватило времени и возможности слить иск)))))
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Не для того Зе пошел в президенты Украины, чтобы Ко терпел убытки... Фактически суд Лондона назвал Коломойского преступником. Стыдно, что в Украине иначе, - Фурса - Цензор.НЕТ 618
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Не для того Ко пихал Зе в президенты... дальше все, как ты написал.
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Как-то не совсем понятно. И банк забрали, и преступником назначили. Объяснил бы Фурса что да как. Не все же экономистами и правоведами родились.
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Прикинь? У преступников иногда что-то забирают.
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та объясняли тысячу раз уже. До вас не доходит.
Баня продал этот банк государству в 5 раз дороже чем он стоит, да еще и с долгами.
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этот "эксперд",который не слазит со "112"-го?????......да-да "авторитетное мнение")))
Вы поцы,не с тем челом сели в шахматы играть.
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Жаль, что тебе не оплатили дорогу до Лондона, чтобы ты с этой пламенной речью в суде выступил.

Говорят, что в Британии прогрессивная психиатрия...
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мнение какое, что суд в Лондоне Беня проиграл?
А что, наоборот?
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Фурса бредит ? Лондонский суд пришел к вьіводу , что национализация Приватбанка осуществлялась с нарушениями закона. Может , еще Гонтареву наградить за убьітки державьі? Шакаладная банда не хочет ответить теперь перед украинским судом ?
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Шо ты нюхаешь, шоб так накрывало?

Это ж надо прочитать абсолютно конкретный текст, а увидеть только собственные мультики в голове.
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Вот типичный избиратель зеБЕНОЙ моники))
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По его мнению, единственный путь для Коломойского теперь - получить контроль над "ПриватБанком" и отозвать иск.???О чем он? Где-то ошибка?
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Ну пусть попробует, интересно черезао Моника, окажется за территорией Украины?
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Для зебилоидов, коломойский патриот, герой да и вообще бубочка))
Суд Лондона назвал Коломойского преступником. И стыдно, что в Украине он позиционируется по-другому", - отметил он.Источник: https://censor.net.ua/n3153919
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Суд Лондона вьінес правовой вердикт по делу , а Фурса нагло врет , назьівая белое - черньім.
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И что, выходит зря Коломойша затевал куклу-прожект "Слуга народа"? Надеялся, что районный суд Киева вернет ему банк со всеми активами и + моральные издержки? Фактически суд Лондона назвал Коломойского преступником. Стыдно, что в Украине иначе, - Фурса - Цензор.НЕТ 7188 На первом этапе сработало: продажные судьи в Киеве решили в его пользу, а дальше вверх по инстанциям на международном уровне облом вышел. Лондонскому суду не прикажешь и там не купишь. Короче, пора Бене сворачивать свой прожект "Зе и Квартал" и ретироваться в Израиль, те не выдадут клиента в Американский суд, где его уже поджидают
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подожди, не для того Беня несколько лет назад начал вкладываться в раскрутку своей марионетки, чтобы взять все и слить из-за какого-то Лондонского суда. Он еще поборется.
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Тада. Только в это время юшка из носов украинцев будет течь, а не у этого жидяры.
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