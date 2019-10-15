 Это огромный шаг на пути к новой Украине, где нет договорняков и решалова, - Сульжик о решении лондонского суда по "ПриватБанку"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал независимый директор "ПриватБанка" Роман Сульжик, передает Цензор.НЕТ.
"Победа!!! Возможно, не менее важная для Украины чем вчерашняя над Португалией!!! Лондонский апелляционный суд вынес решение в пользу Украины! Судьи встали на нашу сторону по всем пунктам. Приват может судить бывших акционеров, размер ущерба по которому можно судить увеличен до около 3 миллиардов долларов, суд может начаться уже сейчас и не может быть задержан всякими встречными делами в Украине! Поздравляю нашу страну! Это огромный шаг на пути к новой Украине, где есть справедливость и нет договорняков и решалова!" - написал он.
Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев.
Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.
19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".
Напомним, 16 января 2018 года НБУ на своем сайте обнародовал отчет международного детективного агентства Kroll о многомиллиардных махинациях в "Приватбанке". Убытки специалисты компании оценили в 5,5 млрд долл.
В сообщении НБУ также отмечалось, что результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы Национального банка, который выражает свою готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.
Ознакомиться с результатами расследования можно в презентации.
В НБУ кроме этого напомнили, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренным Меморандумом.
В июне 2017 года международная организация-журналистов раследователей "Центр по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) сообщила, что "Приватбанк" в течение 2015-2016 годов выдал более $1 млрд кредитов 28 харьковским фирмам, которые связывали с экс-бенефициаром банка Игорем Коломойским.
Напомним, 4 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ открыла ряд уголовных производств, связанных с "Приватбанком".
"По заявлению господина Шлапака еще несколько месяцев назад ГПУ действительно открыла ряд уголовных производств по различным квалификациям о событиях в "Приватбанке", особенно в период декабря 2016 года, но есть производства и за более далекий период – с 2008 по 2016 годы. На данный момент следствие ГПУ концентрируется на одном из этих производств, в котором определяются события вокруг выдачи кредитов двум структурам на несколько десятков миллиардов грн, при том что эти структуры Нацбанком были признаны связанными с бенефициарами "Приватбанка", поэтому им было запрещено выдавать кредиты", – отметил он.
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4 июля глава правления "Приватбанка" Александр Шлапак заявил, что Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту доведения банка до неплатежеспособности. Также Шлапак заявил, что лицам, связанным с бывшим руководством "Приватбанка", было выдано 190 млрд гривен кредитов.
Министерство финансов опубликовало письмо, которое 16 декабря прошлого года экс-владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства. В этом письме бывшие владельцы "Приватбанка" брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам. Согласно заявлению Минфина, это обязательство не было выполнено в установленный срок.
В свою очередь Игорь Коломойский утверждал, что бывшие акционеры банка участвуют в переговорах по реструктуризации кредитов, которые начались в июне.
Ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании "Приватбанка" неплатежеспособным и его национализацию. Свой иск к Национальному банку и "Приватбанку" о расторжении договора поручительства Коломойский подал 9 июня.
18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ,общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.
Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страныG7,Евросоюз и США.
Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "Приватбанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность".
До национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову.
Куклы так ему послушны...
Краткая предистория. 18 декабря 2016 правительство по предложению НБУ и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации банка из-за его неплатежеспособности. Государство получило пустой банк с выведенным почти под ноль активами. Для спасения банка и вкладов, ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн, а в июне 2017 года правительство решило внести в капитал банка еще 38,5 млрд грн на основании анализа НБУ и независимого аудитора.
После прихода к власти президента Зеленского и возвращения в Украину г-на Коломойского последний инициировал судебное рассмотрение вопроса о приватизации банка.
И так дело № 910/1834/19 о возврате акций (и контроля) за крупнейшим украинским банком "Приватбанк" г-ну Коломойскому и TRIANTAL INVESTMENTS LTD подходит к логическому завершению, при полном непротивлении со стороны государственной власти. Собственно вопрос уже решен в пользу истца. Единственным препятствием его осуществления есть непомерные аппетиты одного судебного учреждения, но г-н Коломойский справится с этим.
Так ли уж государственная власть Украины бессильна против "демонического Коломойского" ? Вовсе нет. Денег у Коломойского нет. Весь его ручеек поступающих денег держится на дотации его предприятий дешевой государственной электроэнергией и использованием государственных возможностей для борьбы с конкурентами (зеленый тариф, повышение ставок налога на горно-добычу и тд.).
В конечном итоге генеральный прокурор Рябошапка давно уже обязан был возбудить уголовное производство по заявлению НБУ по поводу вывода из "Приватбанка" денежных средств перед приватизацией. В этом вопросе можно было бы и запросить юридическое содействие в США (договорчик государственный есть). Делавэрский суд с удовольствием бы поделился своими материалами.
Но "100% мой" , согласно слов Зеленского, генеральный прокурор загадочно молчит.Причина этого в общем проста - в случае возбуждения уголовного производства против Коломойского, на скамью подсудимых рядом с ним неминуемо сядет Зеленский и не только он. В планы этой группы такой поворот событий явно не входит.
Потому уже сформирована "государственная" позиция со стороны Зеленского, который сокрушенно разводя руками будет убеждать украинский народ и весь мир о невиданной независимости судебных органов Украины и безмерном уважении президента Зеленского и его команды к требованиям закона. Текст уже готов.
"Независимые СМИ" Коломойского и К уже готовы донести это все украинскому народу.
"Независимые социологи" готовы рассказать народу о широкой поддержке народом решения президента не садиться на скамью подсудимых и безмерной любви народа к будущим фигурантам уголовных дел.
Все готово. Кроме самого решения. Решения просто нет.
Решение суда по делу № 910/1834/19 в пользу Коломойского это тупик. И вот почему.
В случае положительного решения суда в пользу Коломойского, государство обязано вернут Коломойскому акции банка. После этого НБУ обязано изъять введенную в банк докапитализацию в размере 155,3 млрд. гривен, что приведет "Приватбанк" к краху и банкротству. После этого акции банка не будут стоить даже той бумаги на которой они напечатаны.Тысячи вкладчиков хлынут на улицу, вопреки всей социологии и телевизору. Никаких кредитов Украина не получит, что неминуемо запустит механизм политического и экономического кризиса.
Это прекрасно понимают все. Ни одна сторона в этом ничего не выиграет и никто в этом не заинтересован. Коломойский "торговец воздухом", пустыми угрозами и не более. Единственній его актив - президент-марионетка, связанный по рукам и ногам соучастием в аферах, который послушно выполняет все его желания.
"Мы будем вести переговоры о судьбе Приватбанка" - жалко лепечет это ... "президент страны" на самой длинной в истории пресс-конференции.
Можно было бы задать вопрос "С кем договариваться ?, О чем договариваться ?". но ответ на вопрос "С кем ?" - знает вся страна.
Ответ на вопрос "О чем?" - и есть вторая часть этой драмы.
Деньги есть у Зеленского, который ст.26 проекта бюджета обеспечил себе загашник в размере почти 28 млрд. гривен (см. подробнее тут и тут ), но расставаться с ним он решительно не желает.
Но решение было найдено. Что это за решение было понятно еще до получения подтверждений. Слишком явным было изменение политики в одном из важнейших вопросов - вопросе приватизации земли.
Помните начало этого вопроса в программах Зеленского? Открытие рынка земли, рост ВВП, иностранные инвестиции, основной рычаг развития Украины - все это беспрерывным потоком лилось со всех СМИ. Велися очень серьезные переговоры с международными финансовыми группами (см. Хронику сообщения 13.09.2019 г., 14.09.2019 г.21.09.2019 г. ). На обсуждение был внесен законопроект № 2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" И вдруг резко все остановилось. Процесс был поставлен на паузу, участие иностранцев отодвинуто до 2024 года, законопроект начал "дорабатываться".
Это как раз и был тот момент, когда две стороны Зеленский и Коломойский нашли устраивающее их решение.
Предложение Коломойского просто - вместо денег он хочет получить землю. Землю находящуюся в собственности государства. У государства такая земля есть и очень много. Стоимость ее, особенно вблизи больших городов огромна. Последующая перепродажа этой земли может принести Коломойскому значительно больше 2 млрд. $.
В документах переданных в Одессе Зеленскому и содержались точные указания земельных участков, которые Коломойский желает получить от государства.
Вся прелесть ситуации для этой дивной парочки во-первых состоит в том, что эта форма изменения собственности не попадает ни под какие ограничивающие законодательные акты.
Во-вторых имеется возможность в будущих законодательных актах "турбулентнопринимаемых" Верховной Радой Украины предусмотреть механизмы изъятия в государственную собственность (по любым причинам) земли принадлежащей местному самоуправлению и другим государственным структурам и службам и министерствам (особенно интересны в этом плане военные полигоны и учебные центры МО Украины.) Безусловно в такое закладывается и личный интерес Зеленского.
Перед нами великолепная афера государственного уровня. Для ее реализации есть все что нужно - управляемый президент, управляемый парламент, продажные СМИ.
От предоставленной информации со стороны Украины многое зависело
Сколько Игрь Валерич кормил и воспитывал ТуЗЕка...
А тот даже не смог ему КОШЕЛЕК в зубах притянуть...
Только ТАПКИ носит)))))
Да 73% дурников?)))
а по дорозі, як раз, із хмуйлом
там ще пропозиція жиріка в силі?
а то с нашими мудами такие чудеса бывают ))