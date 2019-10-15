EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  4498  66
Материалы по теме:
Все про:Приватбанк (539) Сульжик (7)

 Это огромный шаг на пути к новой Украине, где нет договорняков и решалова, - Сульжик о решении лондонского суда по "ПриватБанку"

Лондонский апелляционный суд вынес решение в пользу Украины в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал независимый директор "ПриватБанка" Роман Сульжик, передает Цензор.НЕТ.

"Победа!!! Возможно, не менее важная для Украины чем вчерашняя над Португалией!!! Лондонский апелляционный суд вынес решение в пользу Украины! Судьи встали на нашу сторону по всем пунктам. Приват может судить бывших акционеров, размер ущерба по которому можно судить увеличен до около 3 миллиардов долларов, суд может начаться уже сейчас и не может быть задержан всякими встречными делами в Украине! Поздравляю нашу страну! Это огромный шаг на пути к новой Украине, где есть справедливость и нет договорняков и решалова!" - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев, - Милованов

Это огромный шаг на пути к новой Украине, где нет договорняков и решалова, - Сульжик о решении лондонского суда по ПриватБанку 01

Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

Напомним, 16 января 2018 года НБУ на своем сайте обнародовал отчет международного детективного агентства Kroll о многомиллиардных махинациях в "Приватбанке". Убытки специалисты компании оценили в 5,5 млрд долл.

В сообщении НБУ также отмечалось, что результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы Национального банка, который выражает свою готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.

Ознакомиться с результатами расследования можно в презентации.

В НБУ кроме этого напомнили, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренным Меморандумом.

В июне 2017 года международная организация-журналистов раследователей "Центр по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) сообщила, что "Приватбанк" в течение 2015-2016 годов выдал более $1 млрд кредитов 28 харьковским фирмам, которые связывали с экс-бенефициаром банка Игорем Коломойским.

Напомним, 4 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ открыла ряд уголовных производств, связанных с "Приватбанком".

"По заявлению господина Шлапака еще несколько месяцев назад ГПУ действительно открыла ряд уголовных производств по различным квалификациям о событиях в "Приватбанке", особенно в период декабря 2016 года, но есть производства и за более далекий период – с 2008 по 2016 годы. На данный момент следствие ГПУ концентрируется на одном из этих производств, в котором определяются события вокруг выдачи кредитов двум структурам на несколько десятков миллиардов грн, при том что эти структуры Нацбанком были признаны связанными с бенефициарами "Приватбанка", поэтому им было запрещено выдавать кредиты", – отметил он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Дело "Приватбанка" - наивысшей сложности: приобщение материалов аудита имеет огромное значение для расследования, - Сытник. ВИДЕО

4 июля глава правления "Приватбанка" Александр Шлапак заявил, что Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту доведения банка до неплатежеспособности. Также Шлапак заявил, что лицам, связанным с бывшим руководством "Приватбанка", было выдано 190 млрд гривен кредитов.

Министерство финансов опубликовало письмо, которое 16 декабря прошлого года экс-владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства. В этом письме бывшие владельцы "Приватбанка" брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам. Согласно заявлению Минфина, это обязательство не было выполнено в установленный срок.

В свою очередь Игорь Коломойский утверждал, что бывшие акционеры банка участвуют в переговорах по реструктуризации кредитов, которые начались в июне.

Ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании "Приватбанка" неплатежеспособным и его национализацию. Свой иск к Национальному банку и "Приватбанку" о расторжении договора поручительства Коломойский подал 9 июня.

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ,общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страныG7,Евросоюз и США.

Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "Приватбанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность".

До национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову.

Источник: https://censor.net.ua/n3153916
 
   
 Топ комментарии
 
Да уж...
Сколько Игрь Валерич кормил и воспитывал ТуЗЕка...
А тот даже не смог ему КОШЕЛЕК в зубах притянуть...
Только ТАПКИ носит)))))

Да 73% дурников?)))
 показать весь комментарий
 
Пока у нас не новая Украина, а все еще сходки президента с криминальными авторитетами.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пока у нас не новая Украина, а все еще сходки президента с криминальными авторитетами.
 показать весь комментарий
 
 
в тему статьи:
Куклы так ему послушны...
Краткая предистория. 18 декабря 2016 правительство по предложению НБУ и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации банка из-за его неплатежеспособности. Государство получило пустой банк с выведенным почти под ноль активами. Для спасения банка и вкладов, ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн, а в июне 2017 года правительство решило внести в капитал банка еще 38,5 млрд грн на основании анализа НБУ и независимого аудитора.

После прихода к власти президента Зеленского и возвращения в Украину г-на Коломойского последний инициировал судебное рассмотрение вопроса о приватизации банка.
И так дело № 910/1834/19 о возврате акций (и контроля) за крупнейшим украинским банком "Приватбанк" г-ну Коломойскому и TRIANTAL INVESTMENTS LTD подходит к логическому завершению, при полном непротивлении со стороны государственной власти. Собственно вопрос уже решен в пользу истца. Единственным препятствием его осуществления есть непомерные аппетиты одного судебного учреждения, но г-н Коломойский справится с этим.

Так ли уж государственная власть Украины бессильна против "демонического Коломойского" ? Вовсе нет. Денег у Коломойского нет. Весь его ручеек поступающих денег держится на дотации его предприятий дешевой государственной электроэнергией и использованием государственных возможностей для борьбы с конкурентами (зеленый тариф, повышение ставок налога на горно-добычу и тд.).

В конечном итоге генеральный прокурор Рябошапка давно уже обязан был возбудить уголовное производство по заявлению НБУ по поводу вывода из "Приватбанка" денежных средств перед приватизацией. В этом вопросе можно было бы и запросить юридическое содействие в США (договорчик государственный есть). Делавэрский суд с удовольствием бы поделился своими материалами.
Но "100% мой" , согласно слов Зеленского, генеральный прокурор загадочно молчит.Причина этого в общем проста - в случае возбуждения уголовного производства против Коломойского, на скамью подсудимых рядом с ним неминуемо сядет Зеленский и не только он. В планы этой группы такой поворот событий явно не входит.

Потому уже сформирована "государственная" позиция со стороны Зеленского, который сокрушенно разводя руками будет убеждать украинский народ и весь мир о невиданной независимости судебных органов Украины и безмерном уважении президента Зеленского и его команды к требованиям закона. Текст уже готов.
"Независимые СМИ" Коломойского и К уже готовы донести это все украинскому народу.
"Независимые социологи" готовы рассказать народу о широкой поддержке народом решения президента не садиться на скамью подсудимых и безмерной любви народа к будущим фигурантам уголовных дел.

Все готово. Кроме самого решения. Решения просто нет.
Решение суда по делу № 910/1834/19 в пользу Коломойского это тупик. И вот почему.

В случае положительного решения суда в пользу Коломойского, государство обязано вернут Коломойскому акции банка. После этого НБУ обязано изъять введенную в банк докапитализацию в размере 155,3 млрд. гривен, что приведет "Приватбанк" к краху и банкротству. После этого акции банка не будут стоить даже той бумаги на которой они напечатаны.Тысячи вкладчиков хлынут на улицу, вопреки всей социологии и телевизору. Никаких кредитов Украина не получит, что неминуемо запустит механизм политического и экономического кризиса.

Это прекрасно понимают все. Ни одна сторона в этом ничего не выиграет и никто в этом не заинтересован. Коломойский "торговец воздухом", пустыми угрозами и не более. Единственній его актив - президент-марионетка, связанный по рукам и ногам соучастием в аферах, который послушно выполняет все его желания.
"Мы будем вести переговоры о судьбе Приватбанка" - жалко лепечет это ... "президент страны" на самой длинной в истории пресс-конференции.

Можно было бы задать вопрос "С кем договариваться ?, О чем договариваться ?". но ответ на вопрос "С кем ?" - знает вся страна.
Ответ на вопрос "О чем?" - и есть вторая часть этой драмы.
 показать весь комментарий
 
 
.....Коломойскому не нужен "Приват" без денег или еще один Майдан. Коломойскому нужны деньги. Потому в обмен на согласие оставить "Приват" государству он хочет маленькую компенсацию в 2 млрд. долларов. Свободных денег на это у государства нет. Бюджет с огромным скрипом , с сокращением социальных статей еле сводится к разумному дефициту. При отсутствии кредитов МВФ ситуация вообще может стать пиковой.
Деньги есть у Зеленского, который ст.26 проекта бюджета обеспечил себе загашник в размере почти 28 млрд. гривен (см. подробнее тут и тут ), но расставаться с ним он решительно не желает.
Но решение было найдено. Что это за решение было понятно еще до получения подтверждений. Слишком явным было изменение политики в одном из важнейших вопросов - вопросе приватизации земли.
Помните начало этого вопроса в программах Зеленского? Открытие рынка земли, рост ВВП, иностранные инвестиции, основной рычаг развития Украины - все это беспрерывным потоком лилось со всех СМИ. Велися очень серьезные переговоры с международными финансовыми группами (см. Хронику сообщения 13.09.2019 г., 14.09.2019 г.21.09.2019 г. ). На обсуждение был внесен законопроект № 2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" И вдруг резко все остановилось. Процесс был поставлен на паузу, участие иностранцев отодвинуто до 2024 года, законопроект начал "дорабатываться".
Это как раз и был тот момент, когда две стороны Зеленский и Коломойский нашли устраивающее их решение.
Предложение Коломойского просто - вместо денег он хочет получить землю. Землю находящуюся в собственности государства. У государства такая земля есть и очень много. Стоимость ее, особенно вблизи больших городов огромна. Последующая перепродажа этой земли может принести Коломойскому значительно больше 2 млрд. $.
В документах переданных в Одессе Зеленскому и содержались точные указания земельных участков, которые Коломойский желает получить от государства.
Вся прелесть ситуации для этой дивной парочки во-первых состоит в том, что эта форма изменения собственности не попадает ни под какие ограничивающие законодательные акты.
Во-вторых имеется возможность в будущих законодательных актах "турбулентнопринимаемых" Верховной Радой Украины предусмотреть механизмы изъятия в государственную собственность (по любым причинам) земли принадлежащей местному самоуправлению и другим государственным структурам и службам и министерствам (особенно интересны в этом плане военные полигоны и учебные центры МО Украины.) Безусловно в такое закладывается и личный интерес Зеленского.

Перед нами великолепная афера государственного уровня. Для ее реализации есть все что нужно - управляемый президент, управляемый парламент, продажные СМИ.
 показать весь комментарий
 
 
Дійсно, таке можливе тільки в Лондоні! Поки "бабушка" вдома все вигравала враз!
 показать весь комментарий
 
 
Это прекрасно. Отмывание доляров это подсудно США.
 показать весь комментарий
 
 
говнокомандуючий сцить бєню більше, ніж *****.....тому посадок небуде.... нічого небуде
 показать весь комментарий
 
 
так возле него и его семьи приставленная Беней вооруженная охрана. которая если надо станет палачем. ясень пень шо скоморох будет делать все шо скажут.
 показать весь комментарий
 
 
Ні. У них і надалі мародер Порох. Їм уже і в суді Лондона показали хто є мародер, хто з них шкури дер, а вони вірять тому, хто з них шкури дер.
 показать весь комментарий
 
 
Суд заприщанська ,скасує постанову ! Да і все ! Ді лов то !😆
 показать весь комментарий
 
 
Беня теперь только об уменьшении срока отсидки договариваться может.
 показать весь комментарий
 
 
Дубинский сегодня растолкует решение суда.
 показать весь комментарий
 
 
Нет никаких судебных препятствий для выдвижения коломойше 3млр. долл. предъявы.
 показать весь комментарий
 
Ну это понятно, только шаг был сделан в Лондоне.
 показать весь комментарий
 
Его решение выполняется по всему цивилизованному миру. Поэтому денежные мешки там судятся.
 показать весь комментарий
 
Да ясно это, только почему Украина ставит решение лондонского суда себе в заслугу, у нас же всё наоборот. Украинский суд принимал сторону Коломойского, какой шаг к новой Украине?
 показать весь комментарий
 
 
Педро успешно провел реформу судебной системы и никак иначе.
 показать весь комментарий
 
 
То проведіть ви! Вже можливо було б провести такими темпами, як ви робите, але головне такими темпами скупити землю і віддати всі підприємства за копійки Бені. Це я на рахунок прихватизації.
 показать весь комментарий
 
 
Краще Педро з корешами за допомогою тіньових схем землю розкрадуть. Вони так і роблять. Доки земля належить народу її дуже легко робити своєю.
 показать весь комментарий
 
Ну Украина там представляла свои интересы а могла бы все слить
От предоставленной информации со стороны Украины многое зависело
 показать весь комментарий
 
такі наївні.аж звіздец--.де ви бачили "коломойських" .які не заберуть своє?
 показать весь комментарий
 
это точно, эти воши человечества не то, что свое , чужое не оставят, спать не будут, пока себе не заберут
 показать весь комментарий
 
 
Ой, а как же так? Зеля ж хотел договорится )))
 показать весь комментарий
 
 
Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте..
 показать весь комментарий
 
 
и шо, бабе ***** помыдоры отрезали по самое нихочу?
 показать весь комментарий
 
Зебил сегодня поедет с соболезнованиями к Бене...
 показать весь комментарий
 
 
Ага, палкой. Только в какое место? По слухам, он взял с собой ведро ваЗЕлина...
 показать весь комментарий
 
 
какими активами расплатится государство Украина перед слугами Коломойского?!
 показать весь комментарий
 
 
Да уж...
Сколько Игрь Валерич кормил и воспитывал ТуЗЕка...
А тот даже не смог ему КОШЕЛЕК в зубах притянуть...
Только ТАПКИ носит)))))

Да 73% дурников?)))
 показать весь комментарий
 
 
это надо с интонацией кота Матроскина. Правильно понимаю?
 показать весь комментарий
 
Треба не забути собі мільярдні премії виписати за перемогу в суді метрополії.
 показать весь комментарий
 
 
значит коломойский свое возьмет номи активами в Украине
 показать весь комментарий
 
Там немає, бо там всі такі, кого буде дурити?
 показать весь комментарий
 
ой...я Вас прошу..там пів савецкого союзу сидить...
 показать весь комментарий
 
от і виходить, що Бєні зі своїми бубочками не по дорозі з Заходом
а по дорозі, як раз, із хмуйлом
там ще пропозиція жиріка в силі?
 показать весь комментарий
 
 
аппеляцию в печерский суд и дело в шляпе Це величезний крок на шляху до нової України, де немає "договірняків" і "рішалова", - Сульжик про рішення лондонського суду щодо "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 4780
 показать весь комментарий
 
 
Треба піднімати акцію" "Поверніть Приват Коломойському!"
 показать весь комментарий
 
Что значит что Украина при Зе не стала сливать дело в суде в пользу Коломойского, как нас стращала ботва
 показать весь комментарий
 
 
А не треба було Лєрці палити хату. Це величезний крок на шляху до нової України, де немає "договірняків" і "рішалова", - Сульжик про рішення лондонського суду щодо "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 2488
 показать весь комментарий
 
 
Шо, Каломойша вже не народний герой, що врятував Дніпро від сєпарів?
 показать весь комментарий
 
Беня Дніпро від сепарів не рятував. Він про це тільки багато говорив. Памятаєте його підлеглі стибзили гроші із фондів, які люди перераховували на допомогу армії? Ось це вже його почерк. Дніпро врятували добробати і волонтери, весь український народ. А Беня в цей час вихвачував активи у татарина, зливав нафту з нафтопроводів.... А знаєте про переписку з таким собі Царьовим? А що сепари на автобусах приїзжали у адміністаріцію Дніпропетровської области і щось "перетирали"?
 показать весь комментарий
 
А где шавки Шо Арали Петя украв, Лерка украла?! Где это шобло Шо оралО?
 показать весь комментарий
 
 
Вони і до цього часу кричать. Вони просто ще не вийшли із психоза. Зато пропало зубожіння, просто ним вже ніхто нікого не лякає і його не видно. Перестали про зубожіння цокотати біля домів бабулі, дідулі також це слово забули. Ротердах плюс забули. Якщо запитати, то памятають тільки слово плюс, а місто вже не памятають. Це говорить про те, що їх зомбував телік Бені і його дуполизи, як мер міста Львова Садовий, пані газова принцеса, Толян єфрейтор і звичайно "за смерть". Всі в один голос розповідали про "мародерів".
 показать весь комментарий
 
хочу судится в лондоне - тогда и калы всякие и псевдобанки сольются в никуда ))
а то с нашими мудами такие чудеса бывают ))
 показать весь комментарий
 
Це судді, а не наші, що мають ксіви і гарну платню, а на ділі шахраї. Суд вірішив і дуже наглядно видно мародера, який хотів із громадян України стягнути на свою користь 3 млрд.доларів США! То де нацсуки? Я думаю, що пікетірують хатинку Бені? Чи вони його не вважають свинарчуком?
 показать весь комментарий
 
В Україні не можуть засудити п'яного мажора за вбивство (ДТП), який бєня... Але тут є нюанс: в Україні немає де потратити вкрадені мільярди, їх вкрадуть наступники. От чесні олігархи і стають інвесторами і благочинцями на Заході, але виявляється там можна сісти (Лазаренко знає) і порішати не завжди вийде, там також міняється влада.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх