 Баканов подал Зеленскому проект новой редакции закона об СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Полтора месяца назад глава Службы с трибуны Верховной Рады гарантировал народным депутатам и общественности, что СБУ разработает новую редакцию Закона "О Службе безопасности Украины" в кратчайшие сроки. Это обязательство исполнено в срок", - сказано в сообщении.
Отмечается, что проект был передан в Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также Национальному институту стратегических исследований.
"Законопроект учитывает передовой европейский опыт и лучшие международные практики в сфере безопасности.
Внесение изменений в законодательство - важная составляющая реформы, благодаря которой СБУ будет трансформироваться в высокотехнологичную, мобильную и оптимальную по численности специальную службу, способную эффективно противодействовать новым вызовам и угрозам государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Так, приоритетными направлениями реформирования СБУ являются:
- отказ от несвойственных специальным государственным органам функций; расширение контрразведывательного вектора работы;
- внедрение гибкой структуры; оптимизация кадрового состава; демилитаризация;
- повышение уровня социального обеспечения сотрудников;
- минимизация рисков политического вмешательства в деятельность органов безопасности;
- усовершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;
- совершенствование системы демократического гражданского контроля над деятельностью спецслужбы.
"На днях концепт нового видения Закона "О Службе безопасности Украины" был представлен членам профильных парламентских комитетов, послам "Большой семерки" и руководителям представительства ЕС в Украине. С проектом также ознакомилось руководство Представительства НАТО в Украине и Консультативной Миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС).
Международные партнеры поддержали реформу Службы и выразили готовность оказать помощь в ее реализации", - добавили в ведомстве.
другое дело, что поломать легко, а построить ума не хватает..
не задержал ни одного преступника, не взял на связь ни одного агента и не предотвратил покушение на державну безопасность?
Приличные спецслужбы в нормальных странах когда ловят шпиона - не собирают пресс конференцию, и не лупашат фото флешек и кнопочных нокий в фейсбучек, а как минимум прячут его от людских глаз шоб как максимум перевербовать а как минимум раскрыть всю агентурную сеть.
- внедрение
- повышение
- минимизация
- усовершенствование
- совершенствование
в точности как обязательства передовой бригады слесарей на следующий квартал
в совковые времена
Во время войны это дело нужное и главное. Вопрос только в том, с кем воюют ватные зелупоны.
В фейсбуке одни порохоботы.
В ВСУ одни порохоботы.
Ветераны АТО сплошные порохоботы.
Волонтеры сплошные порохоботы.
Националисты сплошные порохоботы.
Футбольные фанаты сплошные порохоботы...
Опер твою тудой сюдой.. Перевербовал пол Украины, остальная половина на доверительных отношениях по линиям КР, ВКР, "Т" (ВЗНД) и далее. Звербована верхушка ФСБ (причем все на патриотической основе). Реально ржу.