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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2200) Зеленский (3340) СБУ (13915) реформы (3417) Баканов Иван (65)

 Баканов подал Зеленскому проект новой редакции закона об СБУ

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов подал Президенту Украины Владимиру Зеленскому проект новой редакции Закона "О Службе безопасности Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

"Полтора месяца назад глава Службы с трибуны Верховной Рады гарантировал народным депутатам и общественности, что СБУ разработает новую редакцию Закона "О Службе безопасности Украины" в кратчайшие сроки. Это обязательство исполнено в срок", - сказано в сообщении.

Отмечается, что проект был передан в Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также Национальному институту стратегических исследований.

"Законопроект учитывает передовой европейский опыт и лучшие международные практики в сфере безопасности.

Внесение изменений в законодательство - важная составляющая реформы, благодаря которой СБУ будет трансформироваться в высокотехнологичную, мобильную и оптимальную по численности специальную службу, способную эффективно противодействовать новым вызовам и угрозам государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Так, приоритетными направлениями реформирования СБУ являются:

- отказ от несвойственных специальным государственным органам функций; расширение контрразведывательного вектора работы;

- внедрение гибкой структуры; оптимизация кадрового состава; демилитаризация;

- повышение уровня социального обеспечения сотрудников;

- минимизация рисков политического вмешательства в деятельность органов безопасности;

- усовершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;

- совершенствование системы демократического гражданского контроля над деятельностью спецслужбы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Баканов на встрече с послами G7 и руководством представительства НАТО и КМЕС презентовал концепцию реформирования СБУ

"На днях концепт нового видения Закона "О Службе безопасности Украины" был представлен членам профильных парламентских комитетов, послам "Большой семерки" и руководителям представительства ЕС в Украине. С проектом также ознакомилось руководство Представительства НАТО в Украине и Консультативной Миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС).

Международные партнеры поддержали реформу Службы и выразили готовность оказать помощь в ее реализации", - добавили в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3153914
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть выложит телефон, хочу позвонить, черти окружают.
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Порядок дзвінків з приводу чортів та інших потойбічних парфумів розписано? Баканов подал Зеленскому проект новой редакции закона об СБУ - Цензор.НЕТ 4229
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Из комментов на Censor:
В фейсбуке одни порохоботы.
В ВСУ одни порохоботы.
Ветераны АТО сплошные порохоботы.
Волонтеры сплошные порохоботы.
Националисты сплошные порохоботы.
Футбольные фанаты сплошные порохоботы...
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Пусть выложит телефон, хочу позвонить, черти окружают.
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уже вроде капитан, получил от Вазелиновой Моники досрочно!
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Скоріше за все, що писав СБУшник, який при Пєті працював
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Никого не шокирует, что закон о спецслужбе пишет эта же спецслужба?!
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а кто должен писать? сапожники?
другое дело, что поломать легко, а построить ума не хватает..
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Порядок дзвінків з приводу чортів та інших потойбічних парфумів розписано?
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что может реформировать человек, который и 10 лет не проработал в СБУ?
не задержал ни одного преступника, не взял на связь ни одного агента и не предотвратил покушение на державну безопасность?
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Ну мы ж не знаем, шо они там щас делают, вдруг кого то и ловят.
Приличные спецслужбы в нормальных странах когда ловят шпиона - не собирают пресс конференцию, и не лупашат фото флешек и кнопочных нокий в фейсбучек, а как минимум прячут его от людских глаз шоб как максимум перевербовать а как минимум раскрыть всю агентурную сеть.
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Реформувати буде його заступник, а він лише підпише цей закон.
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Що робить , коли окружили чорти - розбійники , там вказано ?😆
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Так, приоритетными направлениями реформирования СБУ являются:
- внедрение
- повышение
- минимизация
- усовершенствование
- совершенствование
в точности как обязательства передовой бригады слесарей на следующий квартал
в совковые времена
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Лейтеха працует. Баканов подав Зеленському проєкт нової редакції закону про СБУ - Цензор.НЕТ 7820 Ветеранов АТО на прослушке держит.

Во время войны это дело нужное и главное. Вопрос только в том, с кем воюют ватные зелупоны.
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Из комментов на Censor:
В фейсбуке одни порохоботы.
В ВСУ одни порохоботы.
Ветераны АТО сплошные порохоботы.
Волонтеры сплошные порохоботы.
Националисты сплошные порохоботы.
Футбольные фанаты сплошные порохоботы...
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Також смайл 🧐 якось натякає на пердімонокль цієї ситуації.
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Ты смотри, какой специалист Баканов оказался в сфере госбезопасности, что уже и законы пишет. Рулил Кварталом - 95, ни дня нигде не служил в соответствующих органах и за 4 месяца на должности уже знает как реформировать СБУ.
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Да я сам в шоке...
Опер твою тудой сюдой.. Перевербовал пол Украины, остальная половина на доверительных отношениях по линиям КР, ВКР, "Т" (ВЗНД) и далее. Звербована верхушка ФСБ (причем все на патриотической основе). Баканов подав Зеленському проєкт нової редакції закону про СБУ - Цензор.НЕТ 4508 Реально ржу.
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талантливый человек талантлив во всем. сказали бы программы для станка с чпу написать - писал бы, попросили бы почку пересадить - и тут бы не подвел!
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