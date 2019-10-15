 Баканов подал Зеленскому проект новой редакции закона об СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Полтора месяца назад глава Службы с трибуны Верховной Рады гарантировал народным депутатам и общественности, что СБУ разработает новую редакцию Закона "О Службе безопасности Украины" в кратчайшие сроки. Это обязательство исполнено в срок", - сказано в сообщении.

Отмечается, что проект был передан в Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также Национальному институту стратегических исследований.

"Законопроект учитывает передовой европейский опыт и лучшие международные практики в сфере безопасности.

Внесение изменений в законодательство - важная составляющая реформы, благодаря которой СБУ будет трансформироваться в высокотехнологичную, мобильную и оптимальную по численности специальную службу, способную эффективно противодействовать новым вызовам и угрозам государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Так, приоритетными направлениями реформирования СБУ являются:

- отказ от несвойственных специальным государственным органам функций; расширение контрразведывательного вектора работы;

- внедрение гибкой структуры; оптимизация кадрового состава; демилитаризация;

- повышение уровня социального обеспечения сотрудников;

- минимизация рисков политического вмешательства в деятельность органов безопасности;

- усовершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;

- совершенствование системы демократического гражданского контроля над деятельностью спецслужбы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Баканов на встрече с послами G7 и руководством представительства НАТО и КМЕС презентовал концепцию реформирования СБУ

"На днях концепт нового видения Закона "О Службе безопасности Украины" был представлен членам профильных парламентских комитетов, послам "Большой семерки" и руководителям представительства ЕС в Украине. С проектом также ознакомилось руководство Представительства НАТО в Украине и Консультативной Миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС).

Международные партнеры поддержали реформу Службы и выразили готовность оказать помощь в ее реализации", - добавили в ведомстве.