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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:аудит (290) здравоохранение (253) медицина (1869) Минздрав (2044) НСЗУ (18) Радуцкий Михаил (29)

 В аудите Нацслужбы здоровья и Минздрава не нужно усматривать отказ от медреформы, - Радуцкий

Аудит Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) и Министерства здравоохранения является естественным и нормальным процессом, в нем не нужно усматривать отказ от реформирования системы здравоохранения, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Когда я заходил в какой-то бизнес, всегда проводил аудит. Я не вижу здесь ничего плохого и неправильного. Это - мировые стандарты. Аудит - это нормально. Пришла новая команда, она должна понимать положение дел, где хорошо, а где есть вопросы. Аудит не должен вызывать страх. Я вообще не понимаю, почему в нашей стране слово "аудит" вызывает какие-то негативные реакции", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Радуцкий отметил необходимость проведения аудит в каждом ведомстве.

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"Мы не намерены ни с кем сводить счеты, мы будем проводить аудит с 2011 года, а не с 2016 года. И аудит проанализирует работу всего Минздрава", - сказал он, отметив, что аудит НСЗУ был инициирован офисом омбудсмена "еще при старом комитете и не по инициативе комитета, а по обращениям граждан".

"Я не могу считать, что омбудсмен предвзято относится к НСЗУ", - сказал он.

Глава комитета подчеркнул, что если аудит выявит какие-то нарушения, это "будет обнародовано, и мы будем ждать оценку правоохранителей".

"Если аудит ничего не выявит, мы будем заявлять во все медиа, что все хорошо. У нас нет предвзятости", - сказал Радуцкий.

Источник: https://censor.net.ua/n3153911
 
 
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Да ладно тебе. Типа, никто не знает что вашей задачей является восстановление феодальной системы имени Семашко.
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