EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  2252  13
Все про:ГПУ (9383) назначение (1501) Диденко Ирина (1)

 Рябошапка назначил Ирину Диденко прокурором Львовской области. ФОТО

Глава ГПУ Руслан Рябошапка назначил Ирину Диденко прокурором Львовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Во вторник, 15 октября, первый заместитель Генерального прокурора Виталий Касько представил коллективу прокуратуры Львовской области нового руководителя Ирину Диденко.

Рябошапка назначил Ирину Диденко прокурором Львовской области 01

Виталий Каско отметил, что у новоназначенного руководителя есть волевые, деловые, профессиональные и другие необходимые качества для того, чтобы возглавлять прокуратуру Львовской области и обеспечить должное ее функционирование в нынешних непростых времен.

Среди приоритетных направлений для региональной прокуратуры первый заместитель Генпрокурора определил борьбу с коррупцией на таможне и противодействие незаконному обороту контрафактных продуктов - сигарет, алкоголя и т.п., а также ликвидацию так называемых "налоговых ям", борьбу с наркотрафиком, киберпреступностью, противодействие торговле людьми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области

Также он назвал основные проблемы, стоящие перед органами прокуратуры в последнее время: это дробление уголовных производств, направление их в другой орган расследования, изменение органа расследования, изменение группы прокуроров, изменение подследственности из-за неэффективности.

Рябошапка назначил Ирину Диденко прокурором Львовской области 02
Фото: Сайт ГПУ

"Хотелось, чтобы эта ситуация изменилась. Я вас очень к этому призываю. Почистите свои авгиевы конюшни", - призвал Виталий Касько.

"И наконец, на чем хочется сконцентрировать ваши усилия, чтобы вы не только привлекали виновных лиц к уголовной ответственности, но и пытались лишить преступника материальной выгоды, которую получает - это обычная мировая практика. Направляйте свои усилия, чтобы найти и арестовать преступные активы", - отметил Виталий Касько.

В свою очередь, Ирина Диденко поблагодарила за оказанное доверие руководству Генеральной прокуратуры и призвала коллектив, несмотря на сложные условия, совместно работать на результат.

Справка: Диденко Ирина Викторовна - старший советник юстиции. Родилась 06.08.1986 года в г. Немиров Винницкой области. Училась в Одесской национальной юридической академии. В органах прокуратуры работает с 2008 года. Занимала должности от помощника прокурора района, старшего прокурора, начальника отдела прокуратуры области. С 2014 года - старший прокурор, заместитель начальника, начальник отдела управления Генеральной прокуратуры Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3153909
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну якщо Касько представляє... Він та Чумак нібито порядні люди.
 показать весь комментарий
 
А в чім Ви побачили їх порячдність? Вони Вам щось добре сказали і все? А Ви знаєте, що Чумак почав розслідування Іловайської трагедії, де ще не зробивши ні однієї слідчої дії звинуватив минулу владу і головнокомандувача? Ось і вся його порядність. Наказувати будуть тих, хто виступив на захист країни. А де вони були, коли ліз ворог? А що Чумак не знає, що в Україну зайшли путінські війська і це вони вбили українців? Чи йому треба насолити Порошенко, бо він йому не дав посади? А ці заяви читають європейці і вірять, бо це сказала посадова особа.
 показать весь комментарий
 
работает с 2008 года... С 2014 года - старший прокурор, заместитель начальника, начальник отдела управления Генеральной прокуратуры Украины

Вопрос один, чья она?
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то набор поручений настолько впечатляющ, что эта женщина должна находиться под круглосуточной государственной охраной. Поручения задевают интересы в которых крутятся большие миллионы долларов. По-хорошему, такие проблемы решаются масштабными полицейскими операциями.
 показать весь комментарий
 
Училась в Одесской национальной юридической академии))))))))))Это нужно ставить в первом абзаце. Может кто забыл, как Кивалов отбирал студенток для вояжей на зарничный отдых? 5-7 шт, на последних этажах Бурдж Халифа, и он, властелин мира, 9 тыс ; в сутки за номер-одесский шах. Потом следующие, потом опять, и все отличницы на выходе.... верней удовлетворительницы.
 показать весь комментарий
 
 
С 2014 работает в Генпрокуратуре. Значит, не проходила тестирование, которое было только для районных прокуроров.
 показать весь комментарий
 
 
Бач. У Львові своїх кадрів немає . Приходиться з самого Немирова виписувати прокуроршу. Але яби хотів з Берліна чи Стокгольма.
 показать весь комментарий
 
У Львівській області є свій Немирів Яворівського району...Правда,це вже вотчина Тараса Козака,де він скупив все - пансіонати,землю,колгоспи...Треба ж було десь дівати бабло,отримане в податковій на пару з Серьожою Медведчуком...
 показать весь комментарий
 
33 года. Симпатюля. Высокий пост. Без пяти минут генерал. И масса старых и потасканных кошелок, которым уже не повезет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх