 Государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев, - Милованов

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Государство только что выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев", - написал он и опубликовал пресс-релиз по данному делу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о спорах с Коломойским по "ПриватБанку": В суде не все так честно и не во всех этих делах у нас может быть победа. Поэтому нужно еще до суда договориться

Далее приводим текст пресс-релиза суда по данному делу:

"Иск АО КБ "ПриватБанк" против Коломойского и остальных

Решение Апелляционного суда от 15 октября 2019 года

Апелляционный суд Лондона полностью отменил решение судьи первой инстанции господина Фанкорта, и постановил, что АО КБ "ПриватБанк" может продолжить с рассмотрением иска в Высоком суде Лондона о мошенничестве против господина Коломойского и господина Боголюбова, трех английских компаний и трех компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах. Основная сумма иска Банка в момент инициирования составляла 1,9 млрд долл. США, в дальнейшем составляла 2,6 млрд долл. США и сейчас составляет около 3 млрд долл. США, с учетом процентов, которые продолжают начисляться в размере 500 000 долл. США ежедневно.

Способность Банка получить правосудие в Англии, со всей тщательностью раскрытия информации и вынесением решения, предусмотренного английским правом, очень приветствуется в случаях, когда английский суд установит, что Банк имеет "достаточное для судебного разбирательства дело", является жертвой "тщательно спланированного мошенничества" с "отмыванием средств в особо крупных размерах". Такое спланированное мошенничество включало выплату Банком миллиардов долларов США подставным компаниям, позволяя им, как казалось, приобретать марганцевую руду, яблочный сок и другие товары в нереальном количестве по договорам поставками (заключенным с английскими компаниями и компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских Островах), которые несомненно были фиктивными. Банк подготовил достаточное для судебного разбирательства дело, что мошеннические схемы были разработаны господином Коломойским и господином Боголюбовым, и они тайно владели компаниями, вовлеченными в фиктивную схему.

Решением от 15 октября 2019 года Апелляционный суд решил, что все аргументы Банка, изложенные в апелляционной жалобе на судебное решение судьи Фанкорта от 4 декабря 2018 года, были обоснованными.

Апелляционный суд также отметил, что ответчики не обжаловали существование достаточного для судебного разбирательства дела о мошенничестве против них, и не предложили никакого объяснения транзакций, которые обсуждались, и даже не пытались объяснить их коммерческую целесообразность (Решение: пункты 21, 25; 138; 233; 256).

Решение Апелляционного суда является очень тщательным и состоит из 278 пунктов. В нем решаются основные вопросы, которые кратко изложены ниже, каждое из которых решено в пользу Банка.

1. АНГЛИЙСКИЙ СУД ИМЕЕТ ЮРИСДИКЦИЮ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ИСКА

Апелляционный суд определил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска Банка против господина Коломойского и господина Боголюбова, несмотря на то что они официально проживают в Швейцарии. Банк имеет право подавать иски против английских компаний в производстве в Англии и в соответствии с Конвенцией о юрисдикции и признании и исполнении судебных решений по гражданским и уголовным делам, заключенной в Лугано, также вправе подавать иски против иностранных в этих же производствах, при условии, что иски против иностранных ответчиков является "тесно связанными" с его исками против английских ответчиков. Именно такой случай касается этого дела, но судья Фанкорт согласился с доводами господина Коломойского и господина Боголюбова, что это общее правило не должно применяться, так как "единственной целью" Банка было инициирование исков против английских компаний для создания оснований для исков к господину Коломойскому и господину Боголюбову в Англии, а не Швейцарии. Апелляционный суд не согласился с этим и отменил решение судьи Фанкорта по двум причинам. Во-первых, даже если Банк хотел установить юрисдикцию английского суда для иска против господина Коломойского и господина Боголюбова, подача иска против английских компаний не могло быть "единственной целью" Банка; Банк имел другие достаточные основания сделать это, особенно для получения раскрытия информации от них о мошенничестве (пункты 133-134; 147-148). Во-вторых, два из трех судей апелляционной инстанции установили, что в соответствии с правом, которое применяется, исключение из правила "единственной цели" не является столь широким как было установлено судьей Фанкортом, и не может применяться к фактическим обстоятельствам этого дела (противоположное решение третьего судьи по этому вопросу содержится в пунктах с 270 по 278, но оно не имеет негативного влияния на решение суда в целом).

2. ПРОИЗВОДСТВО В АНГЛИЙСКОМ СУДЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОСТАНОВЛЕНО

Апелляционный суд установил, что рассмотрение иска Банка в Англии о мошенничестве должно продолжаться как можно скорее, несмотря на начатое производство господином Коломойским в Украине за якобы клеветнические заявления, связанные с этим же мошенничеством. Апелляционный суд установил, что, хотя в соответствии с правом, которое применяется, судья Фанкорт имел полномочия приостановит производство в английском суде до решения дела в Украине, он сделал ряд серьезных ошибок используя такое полномочие. Апелляционный суд принял аргументы Банка, что решение судьи Фанкорта было "явно ошибочным" и установил, что оно было "полностью неприемлемым" для остановки рассмотрения дела о мошенничестве по сути до решения дела о защите чести и достоинства в Украине (пункт 211).

3. СУММА ИСКА БАНКА СОСТАВЛЯЕТ 1,9 МЛРД ДОЛЛ. США ПЛЮС ПРОЦЕНТЫ

Апелляционный суд подтвердил, что Банк может и в дальнейшем требовать возмещение полной суммы убытков, вызванных мошенническими действиями, как и было заявлено, то есть 3 млрд долл. США (включая проценты). Судья Фанкорт установил, что Банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело только на сумму 514 млн долл. США, но Апелляционный суд определил, что он вновь допустил ряд серьезных ошибок при формировании таких выводов.

Помимо прочего, судья Фанкорт предал слишком большой важности анализу ответчиков для поддержки меньшего размера ущерба, анализу, который Апелляционный суд признал таковым, что был подготовлен бывшими сотрудниками Банка, которые были вовлечены в это мошенничество (пункты 243; 258). Судья Фанкорт также неправильно пришел к выводу, что исковые требования Банка о незаконном обогащении были безнадежными, однако для Апелляционного суда, они оказались достаточно обоснованными (пункты 127-128 и 247). В общем, Апелляционный суд решил, что любое уменьшение общей суммы убытков Банка является вопросом, который должен быть решен при рассмотрении дела по существу, а не на этом промежуточном этапе (пункт 246).

4. СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ О ВСЕМИРНОМ АРЕСТЕ АКТИВОВ ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ

Напоследок, Апелляционный суд отклонил заключение судьи Фанкорта, что Банк представил свое дело заведомо ложным путем, когда совершил представление без уведомления другой стороны, и получил от судьи Нуджи судебный приказ о всемирном аресте активов Ответчиков в декабре 2017 года. После тщательного изучения материалов, представленных судье Нуджи, Апелляционный суд пришел к выводу, что никакого введения в заблуждение суда не было. Хотя они пришли к выводу, что вопрос о том, что произошло со средствами, выплаченными поставщикам, могло быть объяснено более подробно, более полное раскрытие этого факта не имело бы значения для результата. Соответственно, Апелляционный суд постановил, что всемирный арест активов должен оставаться в силе в полном объёме (пункты 266-267)."

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

Напомним, 16 января 2018 года НБУ на своем сайте обнародовал отчет международного детективного агентства Kroll о многомиллиардных махинациях в "Приватбанке". Убытки специалисты компании оценили в 5,5 млрд долл.

В сообщении НБУ также отмечалось, что результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы Национального банка, который выражает свою готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.

Ознакомиться с результатами расследования можно в презентации.

В НБУ кроме этого напомнили, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренным Меморандумом.

Также на "Цензор.НЕТ": "Минфин и НБУ борются за возвращение средств, украденных из "Приватбанка"", - Данилюк

В июне 2017 года международная организация-журналистов раследователей "Центр по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) сообщила, что "Приватбанк" в течение 2015-2016 годов выдал более $1 млрд кредитов 28 харьковским фирмам, которые связывали с экс-бенефициаром банка Игорем Коломойским.

Напомним, 4 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ открыла ряд уголовных производств, связанных с "Приватбанком".

"По заявлению господина Шлапака еще несколько месяцев назад ГПУ действительно открыла ряд уголовных производств по различным квалификациям о событиях в "Приватбанке", особенно в период декабря 2016 года, но есть производства и за более далекий период – с 2008 по 2016 годы. На данный момент следствие ГПУ концентрируется на одном из этих производств, в котором определяются события вокруг выдачи кредитов двум структурам на несколько десятков миллиардов грн, при том что эти структуры Нацбанком были признаны связанными с бенефициарами "Приватбанка", поэтому им было запрещено выдавать кредиты", – отметил он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Дело "Приватбанка" - наивысшей сложности: приобщение материалов аудита имеет огромное значение для расследования, - Сытник. ВИДЕО

4 июля глава правления "Приватбанка" Александр Шлапак заявил, что Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту доведения банка до неплатежеспособности. Также Шлапак заявил, что лицам, связанным с бывшим руководством "Приватбанка", было выдано 190 млрд гривен кредитов.

Министерство финансов опубликовало письмо, которое 16 декабря прошлого года экс-владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства. В этом письме бывшие владельцы "Приватбанка" брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам. Согласно заявлению Минфина, это обязательство не было выполнено в установленный срок.

В свою очередь Игорь Коломойский утверждал, что бывшие акционеры банка участвуют в переговорах по реструктуризации кредитов, которые начались в июне.

Ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании "Приватбанка" неплатежеспособным и его национализацию. Свой иск к Национальному банку и "Приватбанку" о расторжении договора поручительства Коломойский подал 9 июня.

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ,общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страныG7,Евросоюз и США.

Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "Приватбанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность".

До национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову.







