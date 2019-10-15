 НАБУ объявило о подозрении советнику Кличко экс-нардепу Белоцерковцу, он заявляет о политическом давлении на мэра

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Мне выдали подозрение в недостоверной информации в декларировании. Большее, что можно было бы предъявить мне, даже с лупой в руках, придумать не смогли", - написал он.
Подозрение, по его словам, касается того, что его новорожденный сын и жена периодически находились у его матери с целью присмотра за ребенком, что экс-нардеп не указал в декларации.
"И это притом, что была пройдена полная проверка НАПК, куда я отправлял письмо с целью понять, а нужно ли было это декларировать, на что получил четкое разъяснение в результатах проверки. Проверка НАПК нарушений в моей декларации не выявила, а это тот орган, который и должен оценивать юридическую позицию в таких производствах", - подчеркнул Белоцерковец, добавив, что воспринимает это как элемент политического давления на мэра столицы Виталия Кличко.
У нас як? Якщо не єврей то карупцианєр.
Якщо бізнесмен не ліг під євреїв то він "скандальний". На такого відраху випускають свору журнашлюх на підсосі у єврейської мафії.
Піпл хаває.
Щось зміниться лиш тоді, коли розслідування єврейських "схем" стане рекламою. Якщо Г+Г на когось сере, то це достойна людина, якшо НАБу справу завело то такого треба депутатом обирати!