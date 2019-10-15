EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  3223  5
Все про:НАБУ (2905) Белоцерковец (46)

 НАБУ объявило о подозрении советнику Кличко экс-нардепу Белоцерковцу, он заявляет о политическом давлении на мэра

Национальное антикоррупционное бюро подозревает экс-нардепа, советника мэра Киева Виталия Кличко Дмитрия Белоцерковца в декларировании недостоверной информации.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне выдали подозрение в недостоверной информации в декларировании. Большее, что можно было бы предъявить мне, даже с лупой в руках, придумать не смогли", - написал он.

Подозрение, по его словам, касается того, что его новорожденный сын и жена периодически находились у его матери с целью присмотра за ребенком, что экс-нардеп не указал в декларации.

"И это притом, что была пройдена полная проверка НАПК, куда я отправлял письмо с целью понять, а нужно ли было это декларировать, на что получил четкое разъяснение в результатах проверки. Проверка НАПК нарушений в моей декларации не выявила, а это тот орган, который и должен оценивать юридическую позицию в таких производствах", - подчеркнул Белоцерковец, добавив, что воспринимает это как элемент политического давления на мэра столицы Виталия Кличко.

Смотрите также: Одно из зданий на Крещатике начали надстраивать, в первую очередь должна прореагировать ГАСИ, - экс-нардеп Белоцерковец. ФОТО

НАБУ объявило о подозрении советнику Кличко экс-нардепу Белоцерковцу, он заявляет о политическом давлении на мэра 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153906
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мабуть десь євреям дорогу перейшов.
У нас як? Якщо не єврей то карупцианєр.
Якщо бізнесмен не ліг під євреїв то він "скандальний". На такого відраху випускають свору журнашлюх на підсосі у єврейської мафії.
Піпл хаває.
Щось зміниться лиш тоді, коли розслідування єврейських "схем" стане рекламою. Якщо Г+Г на когось сере, то це достойна людина, якшо НАБу справу завело то такого треба депутатом обирати!
 показать весь комментарий
 
 
Цензор, сегодня в Минске продолжают серию об оккупации Украины (отводе войск), будут дальше протягивать формулу Х""ла, обращайте больше внимание на это.
 показать весь комментарий
 
Да уж!Зелёные взялись кошмарить Кличко и его команду усиленно!!!То открыли в НАБУ на него более 7 " обсерушеподозрений"...то побили его заместителя...теперь взялись мочить и его советника!
 показать весь комментарий
 
Педалік однак не збагне ! Він сміливо дивиться у вчорашній день ! Йому ніколи .😆
 показать весь комментарий
 
"... Подозрение, по его словам, касается того, что его новорожденный сын и жена периодически находились у его матери с целью присмотра за ребенком, что экс-нардеп не указал в декларации ..." - кто-то привирает??? Это в каком пункте декларации указываются такие сведения???
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх